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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid exige al Gobierno central el pago de 311 millones de euros correspondientes a las bonificaciones del transporte público de 2026, un dinero que la región asegura haber adelantado. El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de las ayudas para 2027 con una inversión de 1.213 millones de euros, incluyendo rebajas del 20% que las autonomías pueden ampliar hasta el 40%. Las medidas mantienen la gratuidad para menores de 14 años, bonificaciones a jóvenes y la tarifa plana del Abono Único por 60 euros mensuales (30 euros para jóvenes). El consejero madrileño de Transportes, José María García Gómez, critica que se anuncien nuevas ayudas con fines electoralistas sin saldar primero las deudas pendientes con la autonomía.

El Gobierno central debe 311 millones de euros a la Comunidad de Madrid por las bonificaciones al transporte público correspondientes a 2026. La región asegura haber adelantado esa cantidad para mantener los descuentos en los abonos de metro, autobús y tren, mientras continúa a la espera de recibir la transferencia estatal.

La reclamación llega después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes la prórroga de las ayudas al transporte para 2027.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que anuncie nuevas bonificaciones sin haber abonado todavía las correspondientes al ejercicio actual.

"Anunciar nuevas ayudas es lo correcto, pero también hay que pagar las que ya están comprometidas. Hemos cumplido y lo vamos a seguir haciendo por el bien de los madrileños", ha señalado.

La decisión del Gobierno permitirá mantener durante 2027 buena parte de las rebajas que se aplican actualmente al transporte público. Entre ellas figura el descuento estatal del 20% en los abonos y títulos multiviaje, que las comunidades autónomas pueden ampliar con otro 20% de financiación propia. También se mantienen las bonificaciones específicas para jóvenes y la gratuidad para los menores de 14 años.

El paquete aprobado contempla una inversión de 1.213 millones de euros e incluye, además, la continuidad del Abono Único, que permite viajar con una tarifa plana mensual de 60 euros en los servicios de Cercanías, autobuses estatales, Media Distancia y determinadas líneas Avant. Para los jóvenes, el precio se reduce a 30 euros.

En el caso de Madrid, la continuidad de las ayudas permitirá mantener los descuentos que se aplican a los títulos de transporte. Actualmente, el abono mensual de la zona A cuesta 54,6 euros sin bonificaciones y 32,7 euros con los descuentos vigentes. El título de diez viajes de Metro y EMT, por su parte, pasa de 12,20 a 7,20 euros.

Sin embargo, el Gobierno regional pone el foco en que todavía no ha recibido el dinero correspondiente a 2026. García Gómez ha recordado que la Comunidad ha tenido que anticipar los 311 millones de euros para sostener las bonificaciones durante este año, una situación que, según denuncia, obliga a realizar un esfuerzo presupuestario adicional mientras llegan los fondos estatales.

El consejero también ha cuestionado el momento en el que se ha anunciado la prórroga de las ayudas. Ha criticado que la medida se haya aprobado en el último Consejo de Ministros de la legislatura y ha atribuido su aprobación a un propósito electoralista, coincidiendo con la convocatoria de elecciones.

"A tan solo unos días de las elecciones y dentro de una sucesión de Consejos de Ministros claramente orientados a aprobar medidas de marcado carácter electoralista, las comunidades autónomas por fin vamos a conocer con antelación qué va a ocurrir con las bonificaciones al transporte público", ha afirmado.

Desde la Comunidad de Madrid consideran positivo que el Ejecutivo haya despejado la incertidumbre sobre la continuidad de los descuentos para el próximo año, pero reclaman que también cumpla con los compromisos económicos pendientes.

García Gómez ha pedido que la transferencia correspondiente a 2026 llegue cuanto antes y que los fondos de 2027 no vuelvan a demorarse hasta el final del ejercicio.

El consejero ha recordado que en anteriores ocasiones el Gobierno central ha esperado prácticamente hasta los últimos días del año para aprobar las bonificaciones, lo que, a su juicio, dificulta la planificación presupuestaria de las comunidades autónomas. Por ello, ha reclamado que los pagos se realicen antes y que la financiación estatal acompañe a las medidas anunciadas.