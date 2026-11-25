Ayuso fija los requisitos de la ayuda de 4.000 € para las familias con hijos que contraten una empleada del hogar

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid concederá en 2027 ayudas de hasta 4.000 euros para financiar las cuotas a la Seguridad Social de empleadas del hogar contratadas por las familias. El programa está dirigido a hogares con hijos menores de 12 años, menores de 18 con discapacidad o personas dependientes a su cargo para facilitar la conciliación. La cuantía dependerá de la renta familiar y podrá cubrir el 100% de las cotizaciones en ingresos inferiores a 20.000 euros por persona (30.000 para monoparentales). Las solicitudes se tramitarán de forma telemática entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2027 y se concederán por estricto orden de llegada.

La Comunidad de Madrid concederá en 2027 ayudas de hasta 4.000 euros a las familias que contraten empleadas del hogar para facilitar la conciliación laboral y familiar. El programa, dotado con 2,3 millones de euros, permitirá subvencionar las cuotas a la Seguridad Social que hayan abonado los empleadores durante el año anterior a la solicitud.

La convocatoria está dirigida a los hogares que tengan a su cargo hijos menores de 12 años, menores de 18 años con discapacidad u otras personas dependientes que convivan en el mismo domicilio.

La cuantía de la subvención dependerá de la renta por miembro de la unidad familiar y podrá cubrir la totalidad de las cotizaciones en los hogares con ingresos más bajos.

Las solicitudes podrán presentarse entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2027 a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid.

¿Quién puede solicitarla?

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las personas titulares del hogar familiar que contraten a una persona empleada del hogar para atender a hijos menores de 12 años o menores de 18 con discapacidad. También podrán solicitarlas quienes tengan a su cargo otras personas dependientes que convivan en el mismo domicilio.

El domicilio en el que se presten los servicios deberá estar situado en algún municipio de la Comunidad de Madrid. La ayuda destinada a facilitar la conciliación de las familias que necesitan contratar personal doméstico para atender a menores o personas dependientes.

¿Cuánto dinero pueden recibir?

La subvención podrá alcanzar los 4.000 euros y servirá para financiar las cotizaciones a la Seguridad Social que haya pagado el empleador por la persona contratada durante el año natural anterior a la solicitud.

El porcentaje subvencionado dependerá de la renta por miembro de la unidad familiar. La Comunidad de Madrid ha anunciado que podrá alcanzar el 100% de las cotizaciones cuando los ingresos sean inferiores a 20.000 euros por persona. En el caso de las familias monoparentales, ese límite se eleva a 30.000 euros.

¿Qué contratos son válidos?

El programa admite distintas modalidades de contratación. Podrán acogerse a las ayudas las familias que tengan contratada a una persona empleada del hogar mediante un contrato temporal o indefinido, incluidos los fijos discontinuos. También se aceptan jornadas completas y parciales.

Además, la subvención puede cubrir la contratación de una sola persona o de varias trabajadoras que se hayan sucedido en el mismo domicilio durante el periodo subvencionable.

Uno de los requisitos fundamentales es que la relación laboral y el alta en la Seguridad social se han mantenido durante un mínimo de 58 días naturales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. No es necesario que esos días sean consecutivos.

¿Cuándo y dónde se solicita?

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2027. La tramitación se realizará de forma telemática a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid.

Las ayudas se concederán de forma directa y por orden de entrada en el registro electrónico. Esto significa que tendrán prioridad las solicitudes que estén correctamente cumplimentadas y acompañadas de toda la documentación exigida, siempre que cumplan los requisitos y exista presupuesto disponible.