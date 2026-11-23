La nueva ley de Ayuso para construir más vivienda: recorta los plazos de tramitación urbanística de 12 a 4 años

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LO ESENCIAL Las claves La Asamblea de Madrid aprueba la ley LIDER con los votos a favor de PP y Vox para dinamizar la construcción de vivienda y reducir la burocracia. La norma permite reducir la tramitación de los planes urbanísticos de los ayuntamientos de 12 años a un plazo de entre cuatro y seis años. Incluye la actualización de la ley de Espectáculos Públicos, adaptándola a los grandes eventos y prohibiendo el uso de fuego abierto en hostelería. La oposición (PSOE y Más Madrid) rechaza la medida al considerar que favorece la especulación urbanística y no garantiza el acceso a vivienda asequible.

La Asamblea de Madrid ha aprobado durante el acto de este pasado jueves la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región (LIDER), gracias a los votos a favor de PP y Vox. La ley busca alentar la construcción de vivienda, reducir la burocracia y reforzar la autonomía de los ayuntamientos de la región.

Para lograrlo, quiere tener en cuenta las necesidades de las localidades de la región, la protección del medio ambiente, la creación de infraestructuras y servicios públicos y las características sociales, culturales y económicas de cada municipio madrileño. De esta manera, se quiere simplificar la planificación urbanística con la visión conjunta de la Comunidad.

Dentro de las principales novedades de LIDER destaca el nuevo modelo de Planes Estratégicos Municipales (PEM). Este modelo dejará a los ayuntamientos de la Comunidad reducir la aprobación de su plan urbanístico a un plazo de entre cuatro y seis años, más de la mitad del tiempo que se necesita en la actualidad.

Otra de las mejoras es la reducción del planeamiento de desarrollo de los siete a los cuatro años. Además, en determinados casos, podrá completarse en tan solo un ejercicio mediante ordenanzas urbanísticas. La ley incorpora un nuevo modelo que permitirá la remodelación de barrios y la mejora de los espacios públicos sin que los vecinos tengan que afrontar su coste.

LIDER actualiza también la normativa de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), con casi 30 años de antigüedad, con el fin de adaptarla a la realidad actual del ocio, la cultura, la gastronomía y los grandes eventos la Comunidad de Madrid acoge.

Las localidades de más de 20.000 habitantes serán las encargadas de autorizar las actuaciones de carácter excepcional que se celebren en su término municipal.

Igualmente, la ley actualiza el régimen de sanciones y prohíbe el uso de llama viva, fuego abierto, bengalas y otros dispositivos pirotécnicos en establecimientos de hostelería y ocio cuando no existan espacios habilitados para ello.

Al margen de los cambios asumidos durante su tramitación en comisión, PP y Vox han acordado cinco enmiendas transaccionales aprobadas en el Pleno de este jueves.

Apoyo y críticas en el Pleno

Para defender la ley, el diputado del PP Enrique Serrano ha puesto el foco en el trabajo de "análisis, diálogo y participación" que se ha llevado a cabo, señalando que las leyes no se "improvisan" sino que se "preparan, debaten y mejoran" de cara también a afrontar los retos "del siglo XXI".

"No se trata de simplificar por simplificar, se trata de hacer que la planificación sea más clara, más ágil y más útil para los municipios y para los ciudadanos", ha señalado, a la vez que ha subrayado que se busca pasar de un urbanismo "excesivamente complejo a uno más ágil".

De esta manera, frente a un Madrid que ha cambiado con el paso de los años, ha indicado que la ley LIDER parte de "esta realidad que no se puede ignorar", por lo que la legislación urbanística se debe adaptar para "adaptarse a las necesidades reales".

Beatriz Tejero, diputada de Vox, ha insistido en que desde su formación comparten los "objetivos de fondo" de la norma como acortar plazos, simplificar instrumentos y liberalizar suelo y reducir a los plazos de 12 a 4 años.

Ha defendido que no se vota "un texto perfecto, ni siquiera un buen texto", sino un paso que "Madrid necesita dar", pero considera que la ley se podría mejorar en la línea de aumentar seguridad jurídica.

Ha advertido de que la norma deja muchas "puertas abiertas a la interpretación" y al desarrollo reglamentario, cuando debería establecerse "claridad en la jerarquía". Por ello han advertido de que van a vigilar tanto su desarrollo como "cada problema que surja en los municipios".

Por su parte, el socialista Javier Guardiola ha afirmado que la Ley LIDER plantea una región que "pueda crecer" pero que no tenga acceso a los servicios públicos promocionando un "urbanismo en dispersión".

"Ustedes quieren que los millonarios del mundo y los millonarios de nuestro país vengan a esta región pero los trabajadores cada vez tengan que vivir más lejos para tener la posibilidad de tener una vida cerca de donde se han criado", ha reprochado Guardiola.

Considera que esta ley no garantizará más acceso a vivienda más barata, ha advertido de que no se ponen límites a la compra por fondos que luego ponen "alquileres disparados" y también ha reprochado que se ha hecho "absolutamente sin consenso" ni escuchando a los ayuntamientos.

Por último, el parlamentario de Más Madrid Juan Varela-Portas ha afirmado que esta ley atenta contra la calidad de vida, los derechos a la salud, a la ciudad y al territorio.

"Una ley que va a producir una profunda degradación del medio natural y del medio urbano, desorden urbanístico, conflictos judiciales y duras protestas vecinales. Y que va a agravar el problema que dice querer resolver, el de la vivienda. Una ley que tiene como única finalidad relanzar la especulación urbanística como única fuente de desarrollo económico", ha censurado.