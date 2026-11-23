Ayuso apuesta por los pueblos de hasta 20.000 habitantes: ayudas para mejorar sus instalaciones deportivas

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid resuelve ayudas por 1,098 millones de euros para mejorar instalaciones deportivas en 67 municipios de entre 2.500 y 20.000 habitantes. Las subvenciones, de hasta 30.000 euros por ayuntamiento, se destinan a reforzar la seguridad, mejorar la accesibilidad, renovar equipos y digitalizar centros deportivos. El Gobierno regional continúa embelleciendo 138 pueblos pequeños con nuevos espacios de ocio, deportes y reformas en infraestructuras municipales como las de Griñón. Se aprueban 1,9 millones de euros para distribuir frutas y hortalizas a cerca de 300.000 alumnos madrileños durante el curso 2026/27.

Ayuso sigue empeñada, en el buen sentido de la palabra, en no abandonar los pueblos de la Comunidad de Madrid. O, dicho de otra manera, en que puedan contar con las mismas instalaciones que tienen ciudades de más de 50.000 habitantes.

Por eso, la Comunidad de Madrid ha resuelto la convocatoria de ayudas para mejorar las instalaciones deportivas en municipios de entre 2.500 y 20.000 habitantes, con una cuantía máxima de 30.000 euros por ayuntamiento.

Las subvenciones cubren inversiones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 para reforzar la seguridad, facilitar el acceso, reducir el consumo energético, incorporar herramientas digitales y mantener los centros en buen estado. Las ayudas suman 1.098.000 euros y financiarán 67 proyectos.

Las prestaciones financian, además, actuaciones para adaptar los recintos a la normativa vigente, así como la instalación de sistemas contra incendios y la adquisición de desfibriladores.

En materia de accesibilidad, también se introducen mejoras para que las personas con movilidad reducida, otras limitaciones físicas o discapacidad sensorial, intelectual o cognitiva puedan utilizar las instalaciones.

Asimismo, las ayudas financian herramientas digitales para simplificar la gestión de los centros deportivos y facilitar su utilización, así como reparaciones y compras de materiales para subsanar el desgaste. Quedan excluidas las actuaciones con una vida útil inferior a cinco años, la construcción de nuevos recintos, la incorporación de elementos meramente decorativos y los gastos de personal municipal.

Embellecer pueblos

Pero esta no es la única medida que Ayuso ha llevado a cabo para hacer mejores los pueblos. La Comunidad de Madrid está embelleciendo y renovando infraestructuras públicas en 138 municipios de menos de 20.000 habitantes.

Entre los municipios donde ya se están llevando a cabo estas acciones está Griñón, donde se está llevando a cabo la construcción del parque de ocio y deporte El Paraíso, que dispondrá de equipamientos como pistas de baloncesto, fútbol y vóley, además de una zona para petanca.

Asimismo, contará con un área destinada a la práctica de atletismo, mesas de ajedrez y espacios de juegos individuales. También con un rocódromo, maquinaria para las personas mayores, una pista circular para patines y bicicletas y un espacio destinado a la calistenia.

Igualmente, están terminando las actuaciones de renovación en la piscina cubierta y en el edificio del Centro Juvenil, financiadas por el Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26. Por otro lado, se va a instalar un sistema de calefacción en el CEIP Garcilaso de la Vega.

Reparto de frutas y hortalizas

La Comunidad de Madrid, además, ha anunciado que destinará 1,9 millones de euros al reparto de frutas y hortalizas entre unos 300.000 alumnos de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de cerca de 900 centros durante el curso 2026/27. El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del suministro, que se distribuirá entre enero y junio.

La iniciativa se desarrolla por décimo año consecutivo y forma parte del Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche de la Unión Europea. Su objetivo es que los niños incorporen estos alimentos a su dieta desde edades tempranas, especialmente durante el recreo. También incluye actividades para conocer sus propiedades nutricionales, aprender a prepararlos y comprender la importancia de una alimentación equilibrada.

Cada estudiante recibirá 12 entregas, con una frecuencia de una o dos por semana. La selección estará compuesta por manzanas, peras, plátanos, mandarinas, tomates cherry y, como novedad, zanahorias baby y arándanos. Las primeras sustituirán a las tradicionales por su menor tamaño y facilidad de consumo. Los segundos se incorporan por su valor nutricional y por figurar entre las opciones mejor valoradas en las encuestas realizadas al alumnado.

Los colegios e institutos podrán organizar las fechas y los horarios de recepción según sus necesidades y su capacidad de almacenamiento, para facilitar la distribución posterior. El programa incluye acciones educativas, se elaborarán 1.700 carteles que identificarán a los centros participantes y se repartirán 350.000 dípticos sobre el consumo de frutas y leche.

Además, habrá talleres para crear huertos escolares, conocer las propiedades de los productos, aprender a prepararlos y elaborar desayunos equilibrados. Las sesiones combinarán la participación del alumnado con la implicación de las familias. La iniciativa se financiará con fondos de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).