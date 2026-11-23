Abre una nueva macrotienda en el sur de Madrid con más de 6.000 productos de todo tipo: muchos cuestan solo 2 euros

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LO ESENCIAL Las claves La cadena de descuentos Action inaugura un nuevo establecimiento de 854 metros cuadrados en el parque comercial Alerce Park de Aranjuez. La tienda cuenta con un catálogo de más de 6.000 productos divididos en 14 categorías, donde más de dos tercios cuestan menos de 2 euros. El nuevo local de Aranjuez ha generado 22 puestos de trabajo y ofrecerá un horario de apertura de lunes a domingo de 9:00 a 22:00 horas. Action incorpora 150 novedades semanales y refuerza sus políticas de sostenibilidad con materiales de origen responsable y reducción de carbono.

Action, la cadena de descuentos no alimentarios, sigue dando la bienvenida a más clientes en España, y ha abierto este 20 de noviembre, un nuevo establecimiento en Aranjuez.

A partir de la fecha, los residentes de esta ciudad, y alrededores, podrán disfrutar de la fórmula Action: una selección de 6.000 productos de buena calidad y cada vez más sostenibles, repartidos en 14 categorías de productos (desde juguetes y manualidades hasta productos para el hogar, pasando por jardinería, bricolaje y alimentación) al precio más bajo.

Action introduce 150 productos nuevos cada semana, lo que garantiza un surtido relevante que responde a necesidades y preferencias variadas. Además, más de dos tercios de todos los productos cuestan menos de 2 euros.

"Estamos muy contentos de abrir esta nueva tienda en Aranjuez, cuatro años después de inaugurar nuestro primer establecimiento en España. Los clientes nos han acogido con entusiasmo y estamos contentos de poder acercarles la fórmula Action. Nuestro éxito se basa en nuestra sólida fórmula y en el compromiso y la implicación de nuestros equipos, de los que estamos muy orgullosos. Quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a este logro", dice Francisco Nuñez Aparicio, General Manager de Action España.

Action invierte continuamente en la calidad y sostenibilidad de sus productos, reduce activamente las emisiones de gases de efecto invernadero de sus propias operaciones mediante iniciativas como la eliminación de las conexiones de gas de sus tiendas para finales de 2024 y disminuye el uso en todas ellas de iluminación LED. Se mantienen normas claras sobre proveedores y abastecimiento.

Los productos se mejoran reduciendo su huella de carbono y aumentando su circularidad. Algunos ejemplos son todos los productos de algodón de la marca Action y de marca blanca, que se obtienen de forma sostenible: el 99% en el marco del programa Better Cotton y el 1% restante como algodón orgánico, refieren.

También agregan que "El 100% de la madera utilizada en nuestros productos procede de bosques gestionados de forma sostenible, ya sea en el marco del FSC® o del PEFC. Todo el cacao utilizado en los productos de la marca Action es de Comercio Justo desde 2022".

Espaciosa y de fácil acceso, esta nueva tienda mide alrededor de 854 metros cuadrados, y Action contrató a un equipo de 22 trabajadores para gestionarla. Situada en PC Alerce Park Aranjuez (C/ Patrimonio Mundial, 2), esta tienda estará abierta de lunes a domingo de 9h a 22hs.