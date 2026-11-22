Ayuso, en un mitin en el barrio barcelonés de Sarrià junto a Albiol y Alejandro Fernández. EFE

Ayuso fija en 7 millones de euros el presupuesto para financiar la Tarifa Cero de los nuevos autónomos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid destinará 7 millones de euros en 2027 para financiar la Tarifa Cero de los nuevos autónomos, cubriendo sus cuotas a la Seguridad Social durante el primer año. La cobertura de la Tarifa Cero podrá ampliarse hasta un segundo año para colectivos vulnerables, personas con discapacidad, ingresos inferiores al SMI y mujeres tras baja por maternidad. El Consejo de Gobierno dota con 3 millones de euros en ayudas directas al sector primario para compensar las pérdidas del sector tras los incendios del verano. Se aprueba una inversión de 16,5 millones de euros para apoyar a familias que acogen a menores tutelados, con prestaciones de entre 600 y 2.500 euros.

La Comunidad de Madrid destinará en 2027 hasta 7 millones de euros a la Tarifa Cero, que cubre las cotizaciones a la Seguridad Social a los nuevos autónomos. El Consejo de Gobierno ha tomado la decisión de adelantar los trámites necesarios para financiar este programa el próximo año.

La ayuda, gestionada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sufraga estos gastos durante los primeros doce meses de actividad.

Además, la cobertura podrá prolongarse otro año para aquellos cuyos ingresos anuales sean iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), tengan una discapacidad del 33% o estén en una situación de vulnerabilidad.

Las mujeres que hayan cesado en su trabajo por nacimiento o adopción y lo retomen dentro de los dos años siguientes también podrán acceder a esta medida, siempre que cuenten con una cotización reducida.

Por su parte, los mayores de 52 años que comiencen un negocio y dejen de percibir el subsidio por desempleo podrán recibir una cantidad equivalente durante un máximo de doce meses.

Las personas interesadas deben comprobar que cumplen las condiciones de acceso al programa y seguir el procedimiento establecido por la Administración autonómica. Toda la información y requisitos para solicitar estas ayudas se encuentra en el apartado de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

Qué es la Tarifa Cero

La Tarifa Cero es una medida de la Comunidad de Madrid destinada a ayudar y reducir los costes de cotización de determinados autónomos de la región. Su funcionamiento se basa en compensar las cuotas de la Seguridad Social que puedan ser subvencionables y hayan sido abonadas en función a los requisitos establecidos.

Está gestionada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Para recibir el reintegro, el autónomo debe cumplir las condiciones del programa y tramitar la subvención correspondiente.

Antes de presentar una solicitud es recomendable verificar la situación de alta como autónomo, el tipo de cotización aplicada, las mensualidades subvencionables y los plazos administrativos. También es importante conservar los justificantes exigidos para acreditar el cumplimiento de las condiciones del programa.

Más ayudas aprobadas

Además, el Consejo de Gobierno ha acordado dotar con 3 millones de euros una nueva línea de ayudas directas al sector primario destinadas a compensar las pérdidas sufridas a causa de los incendios forestales del pasado verano, que calcinaron cerca de 23.000 hectáreas en la región.

Entre las ayudas, se cubrirá hasta el 100 % del valor actual de la maquinaria dañada, con límites de 50.000 y 60.000 euros para tractores y cosechadoras y naves agropecuarias, respectivamente.

Además, las subvenciones agrícolas alcanzarán los 2.500 euros por hectárea en plantaciones hortícolas y los 1.500 en olivares, frutales y viñas. Por otro lado, las explotaciones ganaderas recibirán 150 euros por unidad de ganado mayor y por colmena.

Otro de los acuerdos de cara a 2027 es la inversión de 16,5 millones en ayudas para familias que acogen a menores tutelados. De ellas, recibirán una cantidad de 600 euros las de acogimiento general, 1200 las familias con niños con necesidades especiales y hasta 2.500 las familias de urgencia.