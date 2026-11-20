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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid destina 34,6 millones de euros a embellecer infraestructuras públicas en 138 municipios de menos de 20.000 habitantes mediante el programa Pueblos con Vida. El consejero Miguel Ángel García Martín supervisó en Griñón las obras del nuevo parque de ocio y deporte El Paraíso, equipado con rocódromo, pistas deportivas y áreas infantiles y para mayores. A través del PIR se dota a 28 municipios con 30 barredoras de limpieza y se han reformado instalaciones educativas y deportivas como la piscina cubierta de Griñón. El Ejecutivo regional invertirá 17 millones de euros para instalar 1.123 cámaras de seguridad y control de acceso en pueblos pequeños durante los próximos cinco años.

La Comunidad de Madrid está embelleciendo y renovando infraestructuras públicas en municipios de menos de 20.000 habitantes. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha visitado esta semana Griñón y Moraleja de Enmedio para comprobar el estado de algunos de estos trabajos, enmarcados en el programa Pueblos con Vida.

El programa, que abarca a los 138 municipios de la región con menos de 20.000 habitantes, cuenta con un presupuesto total de 34,6 millones de euros, según datos de la Comunidad de Madrid.

Así, en la localidad griñonense, García Martín ha supervisado las obras de construcción del parque de ocio y deporte El Paraíso, que dispondrá de equipamientos como pistas de baloncesto, fútbol y vóleibol, además de una zona para petanca.

Asimismo, contará con un área destinada a la práctica de atletismo, mesas de ajedrez y espacios de juegos individuales. También con un rocódromo, maquinaria para las personas mayores, una pista circular para patines y bicicletas y un espacio destinado a la calistenia.

De esta manera, el proyecto busca concentrar en un mismo espacio alternativas para la práctica deportiva y el disfrute al aire libre de los habitantes de estos pueblos.

Igualmente, están terminando las actuaciones de renovación en la piscina cubierta y en el edificio del Centro Juvenil, financiadas por el Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26. Por otro lado, se va a instalar un sistema de calefacción en el CEIP Garcilaso de la Vega.

Además, durante su visita a este municipio, el consejero también se ha trasladado hasta la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano para conocer el funcionamiento de este servicio, que se desplaza semanalmente para facilitar a los vecinos la realización de gestiones administrativas.

Anteriormente, García Martín ha conocido en Moraleja de Enmedio la barredora que se ha incorporado a los servicios municipales de limpieza, a través del PIR 2022/26. Este recurso está incluido en una convocatoria que contempla 30 máquinas de este tipo para 28 municipios, con un presupuesto de 5,6 millones de euros.

Esta actuación forma parte de las líneas de colaboración entre el Ejecutivo autonómico y las entidades locales para facilitar la renovación de equipamientos y contribuir a la prestación de los servicios locales.

Además, la administración madrileña invertirá 17 millones de euros en la instalación de 1.123 cámaras distribuidas en 564 puntos de control de acceso en las localidades de menos de 20.000 habitantes durante los próximos cinco años.

La instalación de estos dispositivos forma también parte del programa Pueblos con Vida, prevista para el segundo semestre de 2027, marcando el inicio de una transformación digital en la gestión de la seguridad local.

El Programa de Inversión Regional (PIR) cuenta con una dotación de 1.000 millones de euros, la mayor de su historia. En la actual legislatura se han puesto en marcha 1.018 proyectos, con un presupuesto superior a los 558,7 millones de euros.

Del total, 358 tienen que ver con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras o para la rehabilitación de instalaciones deportivas, centros educativos y culturales o edificios municipales en la región.