Los profesores en huelga irrumpen en las Direcciones del Área Territorial para exigir una reunión con Zarzalejo

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LO ESENCIAL Las claves Profesores en huelga de la educación pública madrileña irrumpen en las Direcciones de Área Territorial (DAT) para exigir una reunión con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Entre las principales reivindicaciones de los docentes figuran la reducción del horario lectivo, la bajada de las ratios, el refuerzo de personal y un incremento salarial de 600 euros. La consejera rechaza negociar con lo que califica de "minorías radicales" e insiste en que las negociaciones se deben dar únicamente dentro de la Mesa Sectorial. Tras 37 días de huelga indefinida, la Comunidad de Madrid amplía los servicios mínimos para garantizar el seguimiento de las clases en segundo de Bachillerato de cara a la PAU.

Profesores en huelga por la educación pública madrileña han accedido este jueves a las Direcciones de Área Territorial (DAT) de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Los manifestantes han reclamado a sus responsables firmar un compromiso para reunirse con la consejera, Mercedes Zarzalejo.

"Esta es una acción que estamos llevando a cabo en todas las DAT a la vez y estaremos aquí dentro hasta que la directora venga a hablar con nosotros, que le pida a la consejera que se siente a negociar con nosotros", exponen los docentes en la DAT de la capital, en un vídeo remitido por el comité de huelga.

La de este jueves no es la primera ocasión en la que el profesorado acude a las sedes de la Consejería de Educación para reclamar soluciones a sus protestas. La semana pasada, algunos docentes formaron largas colas en los registros de las cinco DAT para hacerles entrega de una carta que exigía a la consejera una reunión donde negociar sus reivindicaciones.

En aquella ocasión, los participantes denunciaron que se les había impedido el acceso a las instalaciones de la DAT de Madrid capital, alegando un fallo informático ante la asistencia masiva de profesores.

Entre las principales reivindicaciones del profesorado figuran la reducción del horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y Formación Profesional y a 22 en Primaria, la bajada de las ratios y el refuerzo del personal de orientación y atención a la diversidad.

También reclaman un incremento salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva, la incorporación de personal administrativo a los centros y mejoras en las infraestructuras educativas.

La nueva acción se produce después de que este miércoles la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, volviera a remarcar, una vez más, que no se sentará a negociar con "minorías radicales" que, según ella, no tienen voluntad de alcanzar acuerdos para dar salida a una huelga que ha calificado como "política, innecesaria e irresponsable".

Zarzalejo insistió en la disposición del diálogo por parte del Ejecutivo autonómico, siempre dentro de la Mesa Sectorial de Educación, alegando que es "donde hay que negociar las cosas con los responsables legítimos del colectivo docente"

Esta nueva protesta se enmarca en la huelga indefinida que mantiene el profesorado de la educación pública no universitaria desde el pasado 14 de octubre para reclamar mejoras en las condiciones laborales y más recursos para los centros educativos. Con el día de hoy, los docentes llevan 37 días de huelga indefinida, sin fecha prevista para su finalización.

Ante la prolongación de la huelga indefinida, la Comunidad de Madrid ha ampliado los servicios mínimos en los centros educativos públicos no universitarios, con especial refuerzo en el curso de preparación a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Para evitar desventajas en el acceso a la universidad, el profesorado que imparta materias evaluables en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en segundo de Bachillerato, curso que acumula 12.767 clases afectadas, deberá cubrir el 50 % de las horas lectivas semanales hasta el 31 de enero, el 75 % hasta el 30 de abril y el 90 % desde el 1 de mayo hasta final de curso.