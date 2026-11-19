Ayuso premia a los jóvenes con el Bono Alquiler para que salgan de casa de sus padres: 250 euros al mes durante dos años

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid destina 31,8 millones de euros al Bono Alquiler Joven con ayudas de 250 euros al mes durante dos años. La ayuda se dirige a jóvenes de 18 a 35 años con rentas de alquiler máximas de 600 euros por vivienda o 300 por habitación, ampliables en 54 municipios. El Ejecutivo regional tramita el nuevo Reglamento de Viviendas con Protección Pública para agilizar trámites y recuperar el alquiler con opción a compra. La nueva normativa exigirá diez años de empadronamiento para vivienda protegida en venta y excluirá a condenados por ocupación o allanamiento.

Un año más, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso concede una ayuda a los jóvenes para poder costearse los altos precios de los alquileres en la Comunidad de Madrid. Así lo ha anunciado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

De esta manera, el Ejecutivo regional destinará 31,8 millones de euros a financiar las ayudas del Bono Alquiler Joven, después de que el Consejo haya autorizado este miércoles la inversión necesaria para su concesión y pago con ayudas de 250 euros mensuales durante un máximo de dos años para contribuir al pago de una vivienda o habitación y facilitar la emancipación de personas con menores recursos económicos.

Podrán solicitar estas ayudas quienes tengan entre 18 y 35 años, dispongan de un contrato de arrendamiento para su residencia habitual, no sean propietarios de ningún inmueble en España y cuenten con ingresos que no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), ha señalado el consejero García Gómez.

La renta mensual no podrá exceder los 600 euros en el caso de una vivienda ni los 300 si se trata de una habitación. Estos límites se amplían excepcionalmente hasta los 900 y 450 euros, respectivamente, en 54 municipios de la región.

Desde su puesta en marcha, en 2022, más de 17.000 madrileños se han beneficiado de estas ayudas. Los fondos proceden del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022/25 y son gestionados por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

Otras novedades en vivienda

Asimismo, la Comunidad de Madrid avanza en la tramitación del nuevo Reglamento de Viviendas con Protección Pública, que busca simplificar los trámites, facilitar la construcción de nuevos inmuebles y ampliar las opciones de acceso de los ciudadanos, con medidas como la recuperación del alquiler con opción a compra.

El Consejo de Gobierno ha acordado solicitar a la Comisión Jurídica Asesora el informe sobre el proyecto, el último paso previo a la aprobación del texto, que sustituirá al vigente desde 2009, según ha dado a conocer el consejero de Vivienda.

La propuesta adapta la regulación de la vivienda protegida a las necesidades actuales y establece reglas más claras para promotores, propietarios y beneficiarios sobre los requisitos que deben cumplir y las condiciones de adjudicación y uso.

"No todas las personas necesitan la misma solución habitacional. La actualización busca modalidades que tengan un encaje claro y que sus condiciones puedan conocerse desde el principio. Esta actualización normativa se suma a la oferta de vivienda protegida de la región", ha defendido el consejero ante los medios.

Entre las novedades, se agilizan algunos trámites que podrán realizarse mediante una declaración responsable, un documento en el que la persona interesada manifiesta que cumple los requisitos legales.

Este cambio afectará a determinados procedimientos relacionados con el reconocimiento definitivo de la condición de vivienda protegida, el acceso, el alquiler y los cambios de titularidad. El Gobierno regional mantendrá sus funciones de comprobación e inspección posterior.

Además, los pisos promovidos por el Ejecutivo autonómico o de su propiedad conservarán la protección de forma indefinida. Esta medida se aplicará también, en determinados supuestos, a otros de titularidad pública, para preservar su destino residencial protegido.

El reglamento también define las condiciones de las viviendas destinadas a familias numerosas e incorpora fórmulas residenciales con espacios compartidos o comunitarios, así como alojamientos temporales para estudiantes y otros colectivos, y modalidades de cesión de uso que permiten ocupar una vivienda sin adquirir su propiedad.

El nuevo reglamento refuerza el requisito de arraigo al exigir al menos diez años de empadronamiento en la Comunidad de Madrid para acceder a las promociones en venta o destinadas a uso propio. El plazo será de cinco años para algunas modalidades de alquiler, como el Plan Vive.

Además, quedarán excluidas del acceso a la vivienda protegida las personas condenadas en los últimos cinco años por allanamiento de morada o usurpación de inmuebles.

Por otra parte, se amplían las situaciones en las que se podrá optar a una vivienda protegida pese a tener otra en propiedad, como separaciones o divorcios, violencia de género, discapacidad, dependencia, dificultades de accesibilidad o necesidades de espacio de las familias numerosas.

La Agencia de Vivienda Social (AVS) gestiona más de 25.300 viviendas en 119 municipios de la región. Por su parte, el Plan Vive suma hasta el momento 16.448 viviendas protegidas, de las que 6.530 ya han sido entregadas, otras 5.329 están en fase de construcción y 4.589 en próxima licitación.

De ellas, se van a ceder en los próximos meses 1.840 en Torrelodones, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Daganzo de Arriba, Moralzarzal, Navalcarnero, Velilla de San Antonio y Villalbilla. Por último, 3.489 se encuentran en construcción en Alcobendas, Arroyomolinos, Colmenar Viejo, Loeches, Madrid, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Tres Cantos y Valdemoro.

Tras solicitar el informe a la Comisión Jurídica Asesora, el Gobierno regional continuará con los trámites necesarios para la aprobación definitiva del reglamento.