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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid supera los 200.000 trabajadores públicos en su Administración autonómica, alcanzando una cifra récord de personal sanitario, educativo, de justicia y administrativo. La presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció este dato durante la presentación del Proyecto de Presupuestos Generales de 2027, los más altos de la historia regional con 32.911 millones de euros. Las áreas de Sanidad y Educación absorben la mayor parte del presupuesto y del empleo público, destinándose 9 de cada 10 euros de las cuentas autonómicas al gasto social. Durante 2026 la región aprobó 8.143 nuevas plazas de empleo público, acompañadas por un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social que se sitúa en el 3,9%.

La Comunidad de Madrid ha superado los 200.000 trabajadores públicos en su Administración autonómica y sector público vinculado, en un área que engloba al sector sanitario, educativo, personal de Justicia y administración general.

Esta cifra se ha anunciado en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2027 por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

🔴 Presentamos los cuartos presupuestos de esta legislatura. Destinamos a sanidad y educación casi 20.000 millones de euros, que era el presupuesto de la Comunidad de Madrid cuando llegué como presidenta. Hoy, en siete años, este ha crecido hasta los casi 33.000 millones. 9 de cada 10 € de nuestro presupuesto, el más inversor en años, se dedican a gasto social. Aportamos el 20% de la economía nacional, con el mercado laboral más paritario, hombre-mujer y aportamos el 75% de la caja común que sufraga servicios públicos de todos los españoles. También, alcanzamos los 200.000 puestos de trabajo en la administración entre médicos, enfermeras, profesores o funcionarios de justicia. Además, hemos reducido 35 veces los impuestos con un ahorro de 48.000 millones de euros para los madrileños. El Gobierno sigue con unos presupuestos de 2023, cuando las comunidades autónomas estamos presentando los de 2027. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 30, 2026

Durante este 2026, la Comunidad aprobó 8.143 nuevas plazas de empleo público, repartidas en 3.611 para Sanidad (44 %), 2.484 para Educación (30,5 %) y 2.048 para perfiles administrativos y técnicos.

El mayor volumen del empleo público corresponde al Servicio Madrileño de Salud y al sistema educativo. El órgano de la salud regional absorbe cerca de la mitad del total de efectivos de la Administración autonómica.

El gobierno regional ha anunciado que el Proyecto de Presupuestos del próximo año sigue con la misma hoja de ruta que ha tenido durante toda la legislatura: más recursos para los servicios públicos, especial atención a quienes más lo necesitan e impuestos bajos que no penalicen el trabajo, el ahorro ni la inversión.

La Comunidad de Madrid cerró el pasado septiembre con 3.927.854 afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta en ese mes en la región, según datos publicados por el Gobierno Central.

Según datos de la Comunidad, la afiliación madrileña se sitúa en el 3,9%, cinco décimas por encima de la media nacional. Este dato equivale a unos 406 nuevos puestos de trabajo al día.

Presupuestos récord

El Proyecto de Presupuestos Generales de 2027 serán los mayores de la historia en la región, alcanzando los 32.911 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,3% respecto a 2026 e incrementándose en más de 5.350 millones si se comparan con 2024.

Además, en el próximo año se sumarán otras seis nuevas bajadas de impuestos, alcanzando la cifra de 41 reducciones desde 2019.

Sanidad concentra la mayoría del total, con 37% y 12.178,5 millones. De ellos 5.853 se destinarán a personal, 541,2 más que este año, 35 de ellos para ampliar las mejoras de guardias, noches y festivos, junto al reconocimiento del sábado como día especial, con más de 60.000 profesionales beneficiados.

Educación, Ciencia y Universidades va a recibir 7.740,3 millones, con las universidades públicas alcanzando 1.420,1 (+14,6), 180 millones más tras el modelo acordado por el Gobierno regional con todas ellas este año.

Se van a destinar 16,6 millones para becas y ayudas universitarias (+7%), mientras que el Programa María Goyri para la contratación de talento investigador y docente crece 11,9 millones, hasta llegar a 18,7 (+175%).

Según el libreto oficial de los Presupuestos, el gasto social asciende a 26.511 millones de euros, lo que supone que 9 de cada 10 euros de estos Presupuestos irán destinados al gasto social.

Por otro lado, las políticas de vivienda suman 552 millones, (+13% descontando estos fondos), con el Plan Vive que alcanzará 16.500 inmuebles en 28 municipios, y los recursos para la construcción de más pisos de alquiler a precio asequible que se duplican, de 38 a 78,3 millones.