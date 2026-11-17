Un tren en la Estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, a 29 de octubre de 2026, en Madrid Europa Press

La huelga ferroviaria deja Cercanías Madrid casi sin trenes, con un 97,64% de servicios mínimos suprimidos

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LO ESENCIAL Las claves Cercanías Madrid suprime el 97,64% de sus servicios mínimos debido a la huelga general de transportes. Renfe sitúa el seguimiento global de la jornada en un 12,08% en el acumulado de turnos de noche y mañana. Afectación en otros núcleos: Rodalies cancela el 40% de sus servicios mínimos y los trenes Avant con Valladolid el 43,7%. En la Alta Velocidad y Larga Distancia se registra un 12,2% de cancelaciones sobre mínimos, afectando a 786 viajeros.

Cercanías Madrid se encuentra prácticamente paralizado este martes por la huelga general convocada por los sindicatos. Según los datos facilitados por Renfe, se ha suprimido el 97,64% de los servicios mínimos programados en este núcleo.

La compañía cifra en un 12,08% el seguimiento de los paros entre su plantilla, en el acumulado de los turnos de noche y mañana.

El operador señala que la incidencia de la huelga varía según el territorio, aunque el núcleo madrileño es el más afectado. En el conjunto de los Servicios Públicos, que incluyen Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia, las supresiones alcanzan el 37,84%, según los datos actualizados a las 10.30 horas.

Después de Madrid, la mayor afectación se registra en los trenes Avant que conectan con Valladolid, donde se ha cancelado el 43,7% de los servicios mínimos previstos. En Rodalies de Catalunya, el porcentaje de supresiones se sitúa en el 40%.

En el resto de territorios, Renfe ha comunicado la supresión del 11,11% de las circulaciones programadas en los servicios de proximidad de Extremadura; del 8,33% en Galicia; del 6,8% en Andalucía, con mayor incidencia en Media Distancia, y del 6,09% en el corredor Este, correspondiente a la Comunidad Valenciana.

En el País Vasco, las supresiones representan el 2,7%, mientras que en Asturias y Cantabria se sitúan en el 0,8%.

Alta velocidad

En los servicios comerciales de Alta Velocidad y Larga Distancia -AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity- se ha registrado un 12,2% de supresiones sobre los servicios mínimos programados. Estas cancelaciones han afectado a 786 viajeros. Renfe recuerda que la convocatoria de huelga afecta al conjunto de los operadores ferroviarios.

El corredor Nordeste, que conecta Madrid, Aragón y Cataluña, presenta la mayor incidencia, con un 21,4% de trenes suprimidos. Le sigue el corredor de Levante y Mediterráneo, que enlaza Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia, con un 13,3% de cancelaciones en los servicios de AVE y Avlo y 244 viajeros afectados.

Por el contrario, el corredor Norte, que comprende las conexiones entre Madrid, Castilla y León, Asturias y Galicia, no ha registrado supresiones durante la jornada.

Ingeniería y Mantenimiento

Por sociedades, Renfe Ingeniería y Mantenimiento registra el mayor seguimiento de la huelga, con un 25,79% de su plantilla en los turnos contabilizados. Le siguen Renfe Viajeros, con un 8,49%, y Renfe Mercancías, con un 7,96%.

La compañía recomienda consultar la información actualizada a través de sus canales oficiales y evitar los desplazamientos en tren siempre que sea posible. Los viajeros cuyos servicios resulten afectados recibirán avisos por SMS o correo electrónico a través de los datos de contacto asociados a su reserva.

Además, Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para los servicios programados para este miércoles.