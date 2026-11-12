Ayuso destinará 4 millones para que los autónomos mantengan sus negocios cuando estén de baja por maternidad

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid destinará 4 millones de euros a subvencionar a los autónomos que deban interrumpir su actividad temporalmente por maternidad, paternidad o motivos de salud. Dos millones de euros financiarán la contratación de desempleados para sustituir al titular con ayudas de hasta 1.250 euros al mes, con un límite de seis meses. Los otros dos millones se dedicarán a cubrir las cuotas de la Seguridad Social del autónomo en baja por incapacidad temporal, hasta 1.606 euros al mes durante los primeros 60 días. El plazo de solicitud estará abierto del 1 de enero al 28 de febrero de 2027 y se tendrán en cuenta las contrataciones y cotizaciones realizadas durante 2026.

Ayuso ha aprobado ya ayudas de 6.200 euros para los nuevos autónomos, 150.000 más para los que quieran crecer y las subvenciones para que cubran las bajas de paternidad de sus empleados. Pero, también, ha anunciado en los últimos meses la Tarifa Cero para los que empiecen y los incentivos para los que contraten a desempleados con dificultades de inserción.

Es decir, poco se le puede reprochar a Ayuso en su empeño para que los autónomos salgan adelante. Por eso, este miércoles, durante el Consejo de Gobierno, ha aprobado una última partida para todos ellos: destinará 4 millones de euros a dar ayudas para que los autónomos puedan mantener sus negocios cuando tengan que dejar de trabajar temporalmente por el nacimiento de su hijo o motivos de salud.

Las subvenciones, que se repartirán en 2027, lo harán de dos formas muy distintas. Por un lado, la mitad del presupuesto financiará la incorporación de una persona desempleada que sustituya al titular durante su ausencia. Los otros dos millones se dedicarán al pago de las cuotas a la Seguridad Social mientras dure la baja.

La ayuda para cubrir la sustitución será de hasta 1.250 euros al mes, con el coste de la contratación como límite. Podrán solicitarla quienes estén de permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, así como quienes interrumpan su actividad por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, o por una incapacidad temporal de más de 120 días. Para acceder a ella, deberán haber contratado a una persona inscrita como demandante de empleo en las oficinas de la Comunidad de Madrid.

La prestación cubrirá el tiempo en que coincidan la vigencia del contrato y la ausencia del autónomo, con un máximo de seis meses en los casos de conciliación familiar. La jornada podrá ser completa o parcial. En este último caso, deberá ser de, al menos, el 50 % y el importe se reducirá de forma proporcional.

La segunda línea, por su parte, sufragará hasta 1.606 euros al mes de las cotizaciones a la Seguridad Social que el autónomo deba abonar durante los días en que permanezca en situación de incapacidad temporal, con un límite de los primeros 60 días de baja.

Solicitudes

Podrán acceder a estas ayudas quienes trabajen por cuenta propia en la Comunidad de Madrid y estén dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en una mutualidad alternativa. El plazo para solicitarlas será del 1 de enero al 28 de febrero de 2027 y se tendrán en cuenta las contrataciones y cotizaciones de 2026.

Las subvenciones se financiarán con fondos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se concederán por orden de presentación de las solicitudes hasta agotar el presupuesto. La convocatoria permite ampliar la dotación si fuera necesario.

La Comunidad de Madrid invertirá en 2027 un total de 4,7 millones de euros en ayudas al transporte y a la conciliación para personas desempleadas que participen en cursos de formación para el empleo financiados con fondos públicos.

Ayudas para desempleados

Además, la Comunidad de Madrid invertirá en 2027 un total de 4,7 millones de euros en ayudas al transporte y a la conciliación para personas desempleadas que participen en cursos de formación para el empleo financiados con fondos públicos.

El Consejo de Gobierno ha aprobado adelantar los trámites para conceder ambas subvenciones en 2027. La primera, dotada con 3,4 millones de euros, permitirá a los alumnos recargar gratis su tarjeta de transporte una vez que hayan superado el primer cuarto del curso.

La ayuda a la conciliación, compatible con la anterior, cuenta con 1,3 millones de euros y prevé un pago de 14 euros por cada día de asistencia. Para solicitarla, los participantes deberán acreditar que tienen a su cargo hijos menores de 12 años o familiares dependientes hasta el segundo grado, y que sus ingresos son inferiores al 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El importe se abonará al finalizar la formación o, si esta incluye prácticas, cuando estas concluyan.

Las normas reguladoras y la información y trámites necesarios para acceder a estas dos convocatorias permanentes están disponibles en la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.