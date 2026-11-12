La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid Jesús Hellín Europa Press

Ayuso adelanta que Madrid no aplicará "en su margen de competencias" el decreto de vivienda del Gobierno

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso anuncia que la Comunidad de Madrid no aplicará el decreto de vivienda del Gobierno central dentro del margen de sus competencias. La presidenta regional afirma que defenderá el derecho a la propiedad y no fomentará la ilegalidad mientras sea legal no cumplir la norma. Ayuso tilda las medidas de Pedro Sánchez de "bodrio" y sectarias, atribuyendo el problema del acceso a la vivienda a las políticas estatales de los últimos ocho años. La dirigente autonómica contrapone la gestión del Ejecutivo central reivindicando sus propias actuaciones en materia de vivienda social y desarrollos urbanísticos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo regional no aplicará, dentro de su margen de competencias, el decreto de vivienda que apruebe el Gobierno central.

"Mientras sea legal no lo vamos a cumplir", ha afirmado durante su intervención en la Asamblea de Madrid, donde ha defendido que su Gobierno seguirá protegiendo el derecho a la propiedad.

Ayuso ha cargado contra las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a las que ha calificado de "bodrio" y ha acusado de responder a intereses electorales. La presidenta madrileña ha criticado que se tramiten "de manera sectaria y atropellada" y ha cuestionado el momento elegido para su aprobación, que ha vinculado con el calendario electoral.

"Nosotros, desde luego, vamos a defender la propiedad en esta comunidad", ha asegurado durante el turno de dúplica en el debate celebrado en la Cámara regional. En este sentido, ha insistido en que Madrid no irá "ni contra la propiedad, ni a fomentar la ilegalidad, ni contra las personas que tienen una vivienda y no son culpables de tenerla".

La dirigente popular ha atribuido los problemas de acceso a la vivienda a las políticas del Gobierno central durante los últimos ocho años. Según ha defendido, estas medidas han impedido que se construya vivienda suficiente para atender la demanda.

Frente a ello, ha reivindicado la actuación de su Ejecutivo en materia de vivienda social y el impulso de nuevos desarrollos urbanísticos.

Las declaraciones se producen en un contexto de enfrentamiento entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas por las políticas de vivienda y la aplicación de las medidas estatales. Ayuso ha vuelto a situar la defensa de la propiedad privada y el rechazo a las políticas de intervención del mercado inmobiliario como ejes de la posición de su Gobierno.