Viajeros esperan frente a los tornos a poder acceder a los andenes de la estación de Cercanías de Atocha (Madrid), donde afecta la huelga de maquinistas, a 10 de noviembre de 2026. Europa Press

Madrid acusa a Sánchez del "caos ferroviario" por la huelga de Cercanías: suben a más de 2.200 las incidencias al año

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LO ESENCIAL Las claves El consejero de Transportes de Madrid, José María García, califica de "caos ferroviario" la situación en Cercanías y responsabiliza directamente al Gobierno de Pedro Sánchez. Las incidencias en la red de Cercanías Renfe de la región han aumentado a más de 2.200 en lo que va de año, duplicando las registradas en 2023. La Comunidad de Madrid ha reforzado los servicios de Metro y autobuses interurbanos para absorber los picos de demanda derivados de la huelga de maquinistas. El Gobierno regional denuncia el supuesto incumplimiento de los servicios mínimos y acusa al Ejecutivo central de falta de inversión en las infraestructuras ferroviarias.

El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, José María García, ha valorado este martes el día de huelga de maquinistas en Cercanías Renfe y ha responsabilizado directamente al Gobierno de España del colapso en la región.

García, recién nombrado en el cargo, ha hablado de "caos ferroviario" y ha señalado como culpables a Pedro Sánchez y a los ministros de Transportes y Movilidad.

"Es el fiel reflejo del abandono del Gobierno de España", ha afirmado García frente a los medios de comunicación, que ha puesto el foco en los trabajadores y en la clase media trabajadora madrileña, que se ven impedidos en su desplazamiento diario al trabajo y a los centros educativos, con "la inseguridad absoluta de que Cercanías funcione".

Más de 2.200 incidencias

El consejero ha cifrado en más de 2.200 o 2.300 las incidencias en lo que va de año, frente a las 1.500 del año pasado y algo más de 1.000 en 2023.

En apenas dos años, ha subrayado, se han duplicado. "Cada madrileño se levanta con incertidumbre sobre si llegará a su lugar de trabajo", ha dicho.

García ha sostenido que ocho años de Gobierno han supuesto "cero euros" de inversión en la infraestructura de Cercanías en Madrid, lo que ha llevado a su degradación.

También ha explicado que el sindicato de maquinistas ha convocado huelgas porque las condiciones de calidad, seguridad y laborales no están garantizadas.

Refuerzo con Metro y buses

Ante el colapso, la Comunidad ha tratado de suplir el servicio con refuerzos de autobuses interurbanos y de Metro de Madrid, que han absorbido picos de casi un 5 % más de demanda en hora punta.

El consejero ha reconocido que, pese a respetar el derecho a huelga de los maquinistas, los servicios mínimos "parece que no se han cumplido".

García ha insistido en que las Cercanías son competencia del Gobierno central. "Yo les digo a los madrileños que es responsabilidad del Gobierno de España, es responsabilidad de Pedro Sánchez", ha afirmado.

Y ha añadido que la Comunidad reclamará las inversiones necesarias para que Renfe Cercanías se integre de verdad en el sistema de transporte madrileño en calidad y eficiencia.

Huelga general

García ha adelantado que el miércoles, con la huelga general, se espera una situación "igual o similar" a la de este miércoles en la Comunidad de Madrid.

Ha recordado que la Comunidad decreta los servicios mínimos, en torno al 75 % en hora punta y al 50 % en hora valle, pero que no está en su mano garantizar que se cumplan.

El consejero ha calificado la convocatoria de "huelga política", sin justificación en una reivindicación laboral, y ha criticado que desnaturaliza el derecho de huelga.

Preguntado por si hay infraestructuras especialmente sensibles, ha evitado detallarlas: "Sería dar pistas a los malos".

Ha apuntado que las cocheras de interurbanos y de Metro son elementos críticos y que la seguridad de los centros de trabajo es obligación del Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno.

Cuestionado por si la Comunidad ha hablado con la Delegación, García ha respondido que no hace falta: "Es su obligación".

Ante la denuncia de los sindicatos sobre los servicios mínimos, ha admitido que "la experiencia nos lleva a que pueda suceder eso".