"Por favor, no rompáis nada. No especulamos. Vivimos de esto": los huelguistas vandalizan la oficina de unos jóvenes

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LO ESENCIAL Las claves Piquetes informativos vandalizan el escaparate de la oficina de unos jóvenes en Madrid, acto denunciado públicamente por Isabel Díaz Ayuso. La huelga general de 24 horas, convocada por CCOO, UGT y otros colectivos, reclama el derecho a la vivienda y salarios dignos. Dirigentes del Partido Popular acusan a los sindicatos de hacer campaña electoral para el Gobierno y tachan la huelga de corrupción mafiosa. Las jornadas contarán con actos de piquetes, movilizaciones en puntos clave y una gran manifestación central en Madrid que concluirá en la Plaza de España.

Ayuso ha denunciado las pintadas de unos huelguistas a una pequeña empresa madrileña. "Hoy hay que pedir por favor a los delincuentes que no vandalicen tus negocios. El sanchismo conduce a normalizar el crimen y criminalizar la vida normal, a la impunidad y el abuso", escribía en la red social X (antes Twitter).

El mensaje iba acompañado de unas fotos en las que se podía ver un negocio pintado por alguno de los piquetes informativos de la huelga. "Por favor, no nos rompáis la oficina. Somos un equipo joven que vivimos de esto. ¡No somos especuladores inmobiliarios!", rezaba el cartel.

Sin embargo, toda la cristalera ha aparecido pintada de negro, con un puño en alto y el rótulo de 11 de noviembre ocupando todo el escaparate.

Hoy hay que pedir por favor a los delincuentes que no vandalicen tus negocios. El Sanchismo conduce a normalizar el crimen y criminalizar la vida normal, a la impunidad y el abuso. https://t.co/oLlXQ6EuWx — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 10, 2026

La huelga ha dado comienzo este martes y se desarrollará durante todo el miércoles para reivindicar el derecho a una vivienda y salarios dignos ante el coste de la vida.

Convocada por CCOO y UGT, junto con CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, la Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, cuenta con numerosos actos en casi todas las capitales de provincias y grandes ciudades del país.

La convocatoria, que ha sido cuestionada por la patronal y la oposición en vísperas del arranque de la campaña electoral, ha seguido levantando polémica.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este mismo martes que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene dos ministros más de los oficiales, que son los líderes sindicales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo.

"Pensábamos que Sánchez tenía 22 ministros, pero resulta que tenía 24, que el 23 se llama Pepe Álvarez y el 24 Unai Sordo", ha apuntado en un desayuno informativo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó ayer que la huelga general es "corrupción mafiosa" propiciada por los sindicatos y los partidos de la izquierda.

El Gobierno ha insistido en que es "a favor de los derechos de toda la ciudadanía" y ha pedido respeto por los sindicatos y por el "ejercicio de este derecho", en la que será la primera huelga general de 24 horas secundada por las dos centrales mayoritarias en 14 años y la primera que se celebra con unas elecciones generales ya convocadas.

Piquetes y actos informativos

En medio de estas declaraciones, los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, ya han avanzado algunos de los actos informativos y movilizaciones en los que estarán sus secretarios generales, Álvarez y Sordo.

Ya esta tarde, ambos sindicatos han organizado un acto junto a la Unión de Actores y Actrices bajo el nombre 'Cultura y Democracia', en el que participarán personalidades como Ana Belén, Víctor Manuel, Pedro Almodóvar o Miguel Ríos, entre otros.

No obstante, el punto de salida de la huelga tendrá lugar esta misma noche, a las 20.30 horas en Madrid, con una concentración de piquetes informativos en la esquina de la Puerta del Sol con la calle Alcalá.

También hay previstos actos en el centro de recogida de residuos urbanos en Villaverde, Mercamadrid o las cocheras de la EMT de Fuencarral y Carabanchel.

A las 12.00 horas, se llevará a cabo una gran concentración en la madrileña Plaza de Cibeles, donde los sindicatos atenderán a los medios de comunicación e informarán de las cifras de seguimiento.

A las 18.00 horas arrancará en Atocha una gran manifestación en Madrid, encabezada por los líderes de los sindicatos y movimientos sociales convocantes, que llegará a la Plaza de Cibeles, transcurrirá por la Gran Vía y terminará en la Plaza de España con la lectura de los manifiestos.

Una huelga atípica

La convocatoria de esta huelga comenzó a gestarse al calor de las movilizaciones por el derecho a la vivienda, a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, y bajo el impulso de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y organizaciones sindicales como CGT y CNT.

Desde el primer momento, los sindicatos han señalado que la huelga general estaba pensada antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que disolvía las Cortes Generales.

Y han subrayado que los destinatarios son varios, empezando por la patronal CEOE, que anunció su intención de impugnarla por considerarla "ilegal y política", para seguir por las distintas Administraciones Públicas, CCAA y Gobierno central.

Los sindicatos también han venido avanzando que el 11N sería una huelga general atípica y situaban la clave de su éxito en que las manifestaciones de la tarde sean masivas, más que en parar el trabajo en el país.