Ayuso, durante un acto de precampaña del PP en Valencia. EFE

Ayuso aprueba una nueva ayuda de 4.000 euros para niños de hasta 12 años: beneficiará a 2.500 y se dará en 2027

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid inicia los trámites para ofrecer una nueva ayuda de hasta 4.000 euros anuales para niños de hasta 12 años que requieran terapias de Atención Temprana. La medida comenzará a otorgarse en el primer trimestre de 2027 a través de centros especializados de tratamiento para facilitar la gestión a las familias. Con una inversión de 10 millones de euros anuales, la ayuda beneficiará a unos 2.500 menores con discapacidad o dependencia reconocida tras cumplir los 6 años. El Gobierno regional prevé ampliar la red pública de Atención Temprana con 600 nuevas plazas el próximo año hasta alcanzar un total de 8.000.

La Comunidad de Madrid ha iniciado este martes el procedimiento administrativo para poner en marcha las nuevas ayudas para terapias de Atención Temprana hasta los 12 años.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya ha publicado para su consulta la modificación normativa que las regulará, para que puedan comenzar a otorgarse en el primer trimestre de 2027 directamente a través de los propios centros especializados de tratamiento, con el fin de facilitarles la gestión a las familias.

Este martes lo presentará la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante una visita al Centro de Atención Temprana EDAI Retiro, en Madrid, un centro especializado en atención temprana, neurodesarrollo y salud mental infanto-juvenil.

La Comunidad de Madrid ofrece en este recurso 115 plazas, 110 de tratamiento y cinco de apoyo y seguimiento, con una inversión anual de más de medio millón de euros. Sus profesionales desarrollan una intervención multidisciplinar en logopedia, estimulación temprana, psicomotricidad, fisioterapia, psicoterapia y apoyo emocional.

En centros como este es donde las familias podrán acogerse a las nuevas ayudas directas de hasta 4.000 euros anuales, para que sus hijos con discapacidad o dependencia reconocida que precisen continuar sus tratamientos más allá de los 6 años -cuando concluye el servicio público- y hasta los 12 años, puedan hacerlo sin que tengan que realizar ningún trámite administrativo.

La medida, con una inversión de 10 millones de euros anuales, beneficiará a cerca de 2.500 niños madrileños a través de subvenciones a las entidades especializadas en Atención Temprana que prestan este servicio.

El Gobierno regional ampliará la red pública de Atención Temprana con 600 nuevas plazas el próximo año, 200 de ellas para realizar terapias en el propio entorno del menor, hasta llegar a las 8.000, e incorporando nuevos perfiles profesionales.