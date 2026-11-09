La expedición de Madrid Xplora en su primera edición en Egipto, tras hacer cumbre durante el amanecer en el Monte Sinaí. Laura Antelo.

El proyecto de Ayuso que ofrece a 20 estudiantes madrileños un viaje gratis a Costa Rica: ya está abierto el plazo para inscribirse

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid lanza la segunda edición de 'Madrid Xplora', ofreciendo a 20 estudiantes de entre 16 y 17 años un viaje gratis a Costa Rica. El plazo de inscripción ya está abierto y los centros educativos podrán presentar las candidaturas de los alumnos interesados hasta el 22 de enero. Para participar se requiere tener aprobadas todas las asignaturas, poseer el Carné Joven y presentar un 'Proyecto Xplora' sobre deporte, nutrición y salud física o mental. La expedición combinará aventura, naturaleza y solidaridad, con actividades como ascenso al volcán Turrialba, rafting y convivencia con la comunidad indígena cabécar.

El pasado mes de junio, 20 jóvenes madrileños tuvieron la posibilidad de vivir una experiencia que nunca olvidarían: hacer un viaje por Egipto donde descubrieron durante unos días las pirámides de Giza, el Valle de los Reyes o el templo de Karnak.

Era parte de la primera edición del nuevo proyecto de la Comunidad de Madrid. Una suerte de 'Ruta Quetzal', pues recuerda a la mítica que durante décadas llevó a miles de jóvenes a recorrer América y Europa bajo la dirección del periodista y explorador Miguel de la Quadra-Salcedo.

Se trata de Madrid Xplora. Y este año vuelve con una nueva edición, esta vez a Costa Rica.

La expedición combinará cultura, deporte, aventura y solidaridad. Durante su estancia, los participantes mantendrán un encuentro con la presidenta de la República de Costa Rica, Laura Fernández, y realizarán distintas actividades, como senderismo por la selva, kayak, rafting y una ascensión al volcán situado en la zona rural de Turrialba.

El itinerario incluirá también intercambios culturales con la población local, orientados a fomentar el trabajo en equipo y el conocimiento de los vínculos históricos y culturales de la Hispanidad.

Además, los exploradores se adentrarán en el Parque Nacional de Barbilla para convivir con la comunidad indígena cabécar y tendrán la oportunidad de conocer varios proyectos de conservación de las tortugas marinas en la Reserva Pacuare.

¿Cómo participar?

La Comunidad de Madrid ya ha abierto el plazo de inscripción para esta segunda edición del programa educativo Madrid Xplora. Los centros educativos podrán presentar las candidaturas hasta el próximo 22 de enero.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 17 años que destacan por su esfuerzo académico y compromiso social. En concreto, volverán a ser un total de 20 estudiantes los elegidos.

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Para poder participar, los aspirantes deberán tener todas las asignaturas aprobadas (ya sea de la ESO o de ciclos de Formación Profesional), contar con el Carné Joven de la Comunidad de Madrid y presentar su Proyecto Xplora.

Este debe ser un trabajo relacionado con el deporte, la nutrición y la salud física y mental, que podrá ser escrito, musical, audiovisual o manual (como una maqueta). Para apuntarse, los jóvenes deberán rellenar el formulario de Madrid Xplora 2026 en la página web.

Además, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Juventud, ya ha comenzado a enviar a los centros educativos de la región la invitación para que los alumnos que estén interesados en esta aventura puedan participar.

Esta nueva convocatoria toma el testigo de la primera edición, a la cual se presentaron 169 proyectos académicos, de 103 centros educativos de la región.