Ayuso impulsa los festejos taurinos en pueblos de 20.000 habitantes y reserva 3,5 M a seguir las obras de Las Ventas

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid destinará 7,6 millones de euros al programa de Asuntos Taurinos en los Presupuestos de 2027. Se reservan 3,5 millones de euros para continuar con las obras de reparación, conservación y modernización de la Plaza de Toros de Las Ventas. La Fundación Toro de Lidia recibirá 1,7 millones para impulsar la Fiesta del Toro y festejos taurinos en municipios de hasta 20.000 habitantes. Las cuentas públicas del proyecto de Presupuestos alcanzan un récord histórico de 32.911 millones de euros, con un crecimiento del 7,3%.

La Comunidad de Madrid va a destinar de cara al próximo ejercicio 7.613.620 euros a su programa de Asuntos Taurinos, según los Presupuestos aprobados el pasado 30 de octubre en Consejo de Gobierno. Además, reservan 3,5 millones de euros a continuar con las obras de restauración y modernización de la Plaza de Toros de Las Ventas.

Durante el pasado viernes 30 de octubre, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el Proyecto de Presupuestos de cara a 2027, que tendrán que ser debatidos y sometidos a votación en la Asamblea. Está previsto que salgan adelante en un Pleno a mediados de diciembre, valiéndose de la mayoría absoluta del PP.

Las cuentas públicas han destinado 7,6 millones de euros para el Centro de Asuntos Taurinos, órgano de gestión de la tauromaquia de la región que, a partir de ahora, forma parte de la estructura de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior como Dirección General.

De esta manera, los fondos destinados a la tauromaquia son cercanos a los del año pasado, con 7,2 millones de euros reservados en total, de los cuales 3,7 fueron a parar a las obras de Las Ventas. La Comunidad repite este año la inversión centrada en la reparación y conservación de la plaza de toros de la capital.

Las obras de Las Ventas estarán centradas en la actuación sobre los corrales y las zonas anejas a la plaza, así como trabajos de desbroce, mantenimiento de árboles y arbustos y acondicionamiento de la parcela, según se desprende del Proyecto de Presupuestos.

Entre el resto de actividades previstas por el Centro de Asuntos Taurinos figuran la colaboración en la organización de las corridas extraordinarias de la Beneficencia y la goyesca del 2 de mayo, la celebración de exposiciones y actos culturales vinculados a los toros, así como el seguimiento de la concesión de Las Ventas.

Esta cantidad contempla también la colaboración y el asesoramiento a los ayuntamientos en materia taurina, además de la concesión de determinadas subvenciones a aquellas entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actividades relacionadas con el mundo de la tauromaquia, así como a municipios de hasta 20.000 habitantes que organicen festejos taurinos

En este sentido, destaca especialmente la subvención a la Fundación Toro de Lidia, que recibe 1,7 millones de euros para, entre otras actividades, impulsar la Fiesta del Toro de la Comunidad de Madrid en municipios de hasta 20.000 habitantes.

También contempla la colaboración con escuelas taurinas y el seguimiento de la gestión de la Escuela de Tauromaquia José Cubero 'Yiyo', centro de formación para jóvenes toreros con sede en la Venta del Batán, en la Casa de Campo de Madrid.

Presupuestos 'récord'

Con la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2027, las cuentas públicas de la Legislatura son las mayores de la historia en la región, con un total de 32.911 millones de euros, un incremento del 7,3% respecto a 2026.

Sanidad y Educación son las dos entidades que más porcentaje abarcan, con una inversión de casi 20.000 millones de euros.