El Madrid de Ayuso ya lidera la economía en España: aporta el 20% al PIB nacional y aumenta su ventaja sobre Cataluña

Madrid registra la mayor renta per cápita por habitante de España con 47.220 euros, superando en un 38% la media nacional y en un 13% el promedio de la Unión Europea.

Los Presupuestos de 2027 alcanzan un récord de 32.911 millones de euros, destinando casi 20.000 millones a Sanidad y Educación junto a seis nuevas bajadas de impuestos.

La región aporta 7.555 millones de euros al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, representando el 75% de la caja común interterritorial.

La Comunidad de Madrid lidera la economía española al aportar el 20% al PIB nacional con 337.216 millones de euros y amplía a 1,1 puntos su ventaja sobre Cataluña.

Ayuso, esta semana, insistía. No, no son iguales que el PSOE. Y ponía como ejemplo su gestión dentro de la Comunidad de Madrid, pero también lo que supone la región para el resto de España.

"Aportamos el 20 por ciento a la economía nacional, con el mercado laboral más paritario hombre-mujer y el 75 de la caja común que sufraga servicios públicos de todos los españoles", aseguró la presidenta durante la presentación de los Presupuestos.

En 2025, la Comunidad de Madrid creció en 2025 un 2,7% y representó en 20% del Producto Interior Bruto (PIB) de España, siendo la primera comunidad autónoma en lograr llegar a esta cifra.

El PIB madrileño creció hasta los 337.216 millones de euros, tras registrar el pasado año un aumento una décima más que el conjunto de España (+2,6%), según los datos publicados el pasado septiembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos datos se suman a la inversión récord de la Comunidad de Madrid en sus presupuestos de 2027, con una cantidad que alcanza los 32.911 millones de euros, destinando una inversión histórica de casi 20.000 millones de euros a sanidad y educación.

De cara al próximo ejercicio, Madrid aportará 7.555 millones de euros al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, el mecanismo que redistribuye recursos para que todas las comunidades autónomas puedan sufragar la sanidad, educación y servicios sociales.

Como ha avanzado Ayuso, esto supone que 3 de cada 4 euros de la caja solidaria interterritorial provienen de los contribuyentes madrileños. Este dato convierte a la Comunidad de Madrid en la región más solidaria de España, con un récord histórico en aportación.

La presidenta regional también ha destacado la equidad laboral entre hombres y mujeres en la región, donde la distribución del empleo entre hombres y mujeres se sitúa prácticamente en la paridad.

Para mantener la tendencia, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo contará con un presupuesto de 717,3 millones de euros (un 2,5% más), enfocándose en la formación para desempleados y la digitalización.

En el cuadro económico, la Comunidad continúa con su compromiso de ejercer una política fiscal que deje más recursos en manos de los ciudadanos para invertir, ahorrar o consumir, generando crecimiento y empleo.

Para ello, en 2027 se sumarán otras 6 nuevas bajadas de impuestos. Desde 2019, el ejecutivo madrileño ha aprobado un total de 41. Ayuso ha defendido además que "9 de cada 10 € de nuestro presupuesto, el más inversor en años, se dedican a gasto social".

El cuadro macroeconómico ha sido avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con una inversión que alcanza los 1.942 millones (+25%), y está marcado por el equilibrio, sin déficit ni endeudamiento para las arcas públicas.

Economía en auge

Con este aumento del porcentaje sobre el Producto Interior Bruto nacional, la Comunidad amplió su distancia con Cataluña, a la que superó en 2017 como la economía con más peso en el PIB nacional. La diferencia se sitúa en 1,1 puntos sobre el 18,9% de la catalana, dos décimas más que hace un año.

Desde 2019, con el primer Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, la economía madrileña ha subido un 17,5%, más de 5 puntos por encima de la media española.

La Comunidad de Madrid tiene también la mayor renta per cápita por habitante, 47.220 euros, un 38% superior a la media nacional (34.237 euros) y un 13% mayor que la del promedio de la Unión Europea (41.700 euros). Desde 2008, ha crecido un 47%, más de 15.000 euros por habitante, frente al 41,5% del conjunto del país, unos 10.000 euros.