Jesús Olivas, el relojero ejemplar de 73 años que es el embajador de un pueblo en Madrid: "Pues he ascendido"
Este fin de semana comienza en Colmenar de Oreja 'Historias con Vida' para dar a conocer el patrimonio de los pueblos a través de rutas turísticas.
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Jes%C3%B9s Olivas, relojero jubilado de 73 a%C3%B1os y director de un grupo de teatro, ha sido elegido embajador de Colmenar de Oreja para promocionar el patrimonio del municipio.
Olivas guiar%C3%A1 visitas tur%C3%ADsticas gratuitas por lugares emblem%C3%A1ticos como el Teatro Di%C3%A9guez, la Plaza Mayor y la iglesia de Santa Mar%C3%ADa la Mayor.
La iniciativa forma parte del programa 'Historias con Vida' de la Comunidad de Madrid para dar a conocer la historia regional a trav%C3%A9s de la experiencia de sus mayores.
Las rutas se celebrar%C3%A1n los s%C3%A1bados de noviembre en varios municipios y requieren reserva previa por correo electr%C3%B3nico con un l%C3%ADmite de 20 plazas por grupo.
Jesús Olivas era el relojero del pueblo hasta que se jubiló. Pero también es, a sus 73 años, el embajador de Colmenar de Oreja por su gran implicación en su municipio de la comarca de Las Vegas, al sureste de la Comunidad de Madrid.
"Todo lo que sea potenciar mi pueblo... yo lo que me dicen, hago", cuenta el colmenarete, que participa en prácticamente todas las celebraciones populares del pueblo, como la recreación histórica de la Guerra de la Independencia, las Noches en Blanco y lidera el Grupo de Teatro Zalacatín, con la que, un grupo de aficionados ha llegado a actuar en el Corral de Comedias de Almagro y llenan el sorprendente teatro de Colmenar con su esperado estreno anual, que dura 6 días.
El nombramiento de embajador no fue al azar. Después de tener una reunión con todas las personas mayores del pueblo, desde la Comunidad de Madrid eligieron a Jesús para que fuera el protagonista de Historias con Vida, un programa que se inicia este fin de semana para dar a conocer el patrimonio de los pueblos de la región a través de rutas turísticas gratuitas, que este vecino, junto con la guía Isabel Trujillo, acompañarán a los participantes en una visita al Teatro Diéguez, la Plaza Mayor y la iglesia de Santa María la Mayor.
Cuando le informaron de su nuevo cargo, Jesús respondió socarrón: "Pues he ascendido. Llevo 10 días sin dormir pensando en qué voy a contar a la gente que venga a las visitas".
Durante el recorrido por el pueblo, Jesús apunta vivencias y notas de color como que la Plaza Mayor del siglo XVIII se convierte dos veces al año de ruedo taurino y que antiguamente era el lugar idóneo para conseguir trabajo. "Era el INEM", cuenta con humor el vecino.
Colmenar, que hace 200 años pertenecía a la provincia de Toledo, se ubica en un barranco. Por lo que la plaza la sostiene el puente del Zacatín. "No da en una mañana para explicar todo lo que tiene el pueblo".
Cerca de la iglesia de Santa María la Mayor, de finales del siglo XVII, se encuentra la relojería de Jesús, que lleva su nombre y apellidos, y continúa abierta gracias a su hija. Ahora, el día a día de Jesús consiste en echar de comer a sus animales (gallines y un perro) e implicarse en los actos culturales del pueblo. "Por las tardes miro guiones para preparar las Noches en Blanco".
Jesús cuenta que en los últimos años han ido viniendo cada vez más turistas atraídos por el conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural repleto de cuevas y bodegas con tinajas (todas se pueden visitar), las rutas de senderismo, los museos, el teatro en el que rodó el actor Tom Hanks, la iglesia y ermita, los zambomberos... Además, las casas antiguas se han transformado en alojamientos rurales privilegiados. "Es un municipio emergente", opina.
El municipio es bimilenario y lo fundaron los romanos. De ahí el origen de su nombre: del latin 'apis' (abeja), derivó en colmenar, y oreja viene por un error fonético.
Fechas y cómo apuntarse
Así, todos los sábados del mes de noviembre, mayores de la comarca de Las Vegas y Alcarria Madrileña, acompañados por un guía, compartirán sus recuerdos y conocimientos sobre la arquitectura tradicional, las fiestas y costumbres populares, los oficios y la gastronomía. La iniciativa forma parte de la propuesta Pueblos Vida.
La primera cita será en Colmenar de Oreja, donde los vecinos Jesús Olivas e Isabel Trujillo acompañarán a los participantes en una visita al Teatro Diéguez, la Plaza Mayor y la iglesia de Santa María la Mayor.
El día 14, Ermelinda Roldán será la anfitriona en Morata de Tajuña. El itinerario incluye la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, el Museo de la Guerra Civil y Posguerra y el Museo de la Molinería.
En Valdilecha, el 21 de noviembre, Juan Bautista Orusco explicará la tradición agrícola que dio origen al pueblo. La ruta pasará por la Cooperativa del Campo San Isidro y la Almazara Virgen de la Oliva y concluirá en la iglesia de San Martín Obispo.
El sábado 28, Paco Barbero acompañará al grupo en Tielmes por el Lavadero Municipal, la Casa Cueva y la Casa Museo Escuela Rural. Cristina Martínez participará en las tres últimas jornadas.
Para participar en estas cuatro primeras rutas de Historias con Vida es necesario solicitar plaza a través de correo electrónico reservaturismo@madrid.org, puesto que están limitadas a 20 personas por grupo.