Ayuso denuncia los millones de fondos europeos que "se han perdido" por una "mafia" de Gobierno que "se lo lleva crudo"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso responsabiliza al Gobierno central de la pérdida de miles de millones de euros en fondos europeos por una presunta gestión corrupta e infrafinanciación de infraestructuras. La presidenta madrileña sostiene que la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo) se podría haber evitado si se hubiera invertido adecuadamente el dinero público. Acusa a los sindicatos UGT y CCOO de impulsar campañas mafiosas y reventar la convivencia en la educación pública para apoyar electoralmente a Pedro Sánchez. Defiende que Alberto Núñez Feijóo aplicará reformas estructurales desde su llegada al Ejecutivo para eliminar a los activistas de las instituciones públicas.

Ayuso ha sido muy dura con el Gobierno y ha reconocido que la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), en la que fallecieron al menos 69 personas, "se podía haber evitado" y culpa a un "Gobierno mafioso" que se lo ha "llevado crudo" durante todos estos años en los que creían "impunes".

"Demuestra, primero, que la corrupción mata, y en segundo lugar, que esto se podría haber evitado, que todo el dinero de los fondos europeos a lo largo de estos años se han perdido, miles de millones que no se han sabido gestionar", señalando directamente al Gobierno por su mala gestión, en una entrevista con en 'El Programa de Ana Rosa'.

Así, considera que se podían "haber evitado" las muertes y ha lamentado que por esa gestión ahora haya personas "mutiladas, que han perdido para siempre a una familia y que sus vidas han quedado truncadas".

"Ese dinero se lo han llevado y ojo, porque luego viene AENA, la ampliación de la T4, el aeropuerto de Madrid y otras muchas infraestructuras estatales, donde ha habido corrupción, donde hay que seguir investigando y ese dinero no ha ido en beneficio del resto de los españoles", ha asegurado.

Además, ha puesto el foco en las infraestructuras que están "obsoletas" por un Gobierno "mafioso" que no ha invertido estos años porque estaban "a llevárselo crudo ellos".

La presidenta ha criticado que el Gobierno de Sánchez haya actuado estos años "de manera sectaria" y decidiera que ni las comunidades autónomas ni el Congreso ni el Senado podían "opinar al respecto" sobre los fondos europeos. "Quisieron quedarse con todo ese dinero para hacer una recaudación histórica que nunca ha ido a infraestructuras públicas", ha indicado.

Por otro lado, ha cargado también contra la "red internacional de mafia y lobby" que están impulsando en China, República Dominicana o Venezuela. "Rompieron la separación de poderes, han intentado acabar con la vida de jueces, que los líderes iberoamericanos que han venido en estos días no daban crédito", ha señalado.

A ello, la dirigente regional ha añadido que el Gobierno utiliza la "tecla mediática" desde La Moncloa que tiene "un ministerio en la sombra de la propaganda" y desde el que controlan "los medios del régimen, a los que alimentan, y especialmente a través de RTVE ".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este viernes a unos sindicatos que "piden imposibles", impulsan "campañas mafiosas" y solo buscan "ayudar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a la campaña electoral para el 29 de noviembre.

Contra los sindicatos

La presidenta regional ha atacado también a los sindicatos por pedir "imposibles". Impulsan "campañas mafiosas" y solo buscan "ayudar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a la campaña electoral para el 29 de noviembre.

Ayuso ha censurado que estas personas estén "reventando las calles de Madrid" y, a nivel educativo, utilizando "el mobiliario de las aulas, haciendo piquetes violentos y reventando las clases".

Una de las peticiones de los sindicatos educativas es que el Gobierno regional les reciba, sobre lo que la presidenta madrileña ha defendido que ella no forma parte de las "campañas mafiosas de los sindicatos", si bien ha destacado que "no todos son iguales".

"El movimiento sindical no es igual y es necesario. No solo forma parte de la Constitución, es que es necesario que haya un contrapeso y que haya alguien que vele por el interés de los trabajadores", ha señalado, si bien ha cargado contra sindicatos "untados directamente por el Gobierno y afiliados a partidos políticos, como UGT y CCOO".

En esta línea, ha criticado a algunos que son "caraduras" frente a sindicalistas que son "gente buena y que trabaja por riesgos laborales y por la defensa del empleado".

Díaz Ayuso ha relacionado estas protestas que están impulsando con las elecciones que hay el 3 de diciembre en el sector de la enseñanza pública y ante lo que algunos sindicatos buscan "reventar todo porque están en su proceso electoral" y "de paso ayudan a Pedro Sánchez en sus elecciones porque por eso se les está untando todos los años".

Feijóo, el cambio

Ayuso augura que Feijóo, cambiará España "de raíz desde el comienzo" si llega al Palacio de La Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre y eliminará "a activistas de instituciones".

Denuncia, además, que se intente asemejar a Feijóo con otras etapas del partido en las que "no se aprovechó la oportunidad de la mayoría absoluta para reformas importantes" y todo empezó a "torcerse" con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero.

"El guerracivilismo, la memoria histórica, el pactar con Bildu, con gente violenta, el aprovecharse de narcoestados para hacer negocios, todo eso empezó ahí, y tiene que haber una reforma porque los partidos reformistas tienen que ir a la raíz de los temas y volver a encauzar las cosas", ha afirmado.

Además, ha defendido que en la época de Pedro Sánchez al frente de Gobierno se ha impulsado una "voracidad fiscal" y han entradas personas en las instituciones "para robar", algo que ya ha sido "la decadencia máxima".

Ahora Feijóo, ha asegurado, cambiará "de raíz" y eliminará "a toda persona que tenga la más mínima relación con una sola trama" así como a "activistas de partido" que han sustituido a técnicos, expertos y funcionarios.

"Toda esa gente se va a ir a la calle y todo esto se va a reformar. Y es algo que yo hablo con él continuamente", ha defendido Ayuso, quien ha resaltado que el líder 'popular' es "un hombre comprometido, que sabe gestionar, que sabe lo que hay y al que le duele lo que está pasando".

Frente a un ex ministro de Transportes Óscar Puente que dimitió defendiendo que todos los políticos "no son iguales", Ayuso ha expresado que evidentemente todos lo no lo son porque sino estarían "acabados".

En concreto, se ha referido a un Gobierno que va "contra el trabajo" y que quiere "equiparar con toda la cara el salario mínimo con el salario medio" para "fabricar pobreza" y crear un país de "mileuristas agravados".