La nueva ciudad de Madrid que ya está en construcción: 285.120 metros cuadrados y 775 viviendas cerca de Pozuelo

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LO ESENCIAL Las claves Han comenzado las obras de urbanización de Huerta Grande en Pozuelo de Alarcón, un proyecto de 285.120 metros cuadrados que albergará 775 nuevas viviendas. El 56% de los inmuebles (434 viviendas) contará con protección pública (VPPL), incluyendo 105 promovidas por el Ayuntamiento para facilitar la emancipación de jóvenes y familias. El plan contempla un corredor verde de 37.000 metros cuadrados junto al Arroyo de las Pozas y la restauración del patrimonio histórico del Conjunto Hidráulico de La Poza. La oferta residencial se completará con 270 viviendas libres en bloque abierto, 66 en residencial de densidad baja y cinco inmuebles unifamiliares.

Ya se han iniciado las obras de urbanización de Huerto Grande, el nuevo barrio de Pozuelo de Alarcón que contempla la construcción de hasta 775 viviendas, de las que 434, el 56% del total, estarán sujetas a protección pública en régimen de Precio Limitado (VPPL). Este desarrollo se ubica al oeste de Madrid, en un municipio que, aunque repite año con año como el más rico, enfrenta problemas con la vivienda.

El proyecto considera la creación de amplias zonas verdes y la conservación del Conjunto Hidráulico de La Poza, patrimonio histórico del municipio.

La conservación y puesta en valor del patrimonio local será posible gracias a la integración del espacio urbano con una galería subterránea de aproximadamente 450 metros, tres chimeneas de ventilación, la caseta de acceso, el Lavadero de La Poza y la Fuente de los Cuatro Caños, según detalles difundidos en un Comunicado de Prensa por la entidad urbanística Huerta Grande Pozuelo.

Recreación nuevo desarrollo en Pozuelo Cedida Pozuelo de Alarcón

Por otra parte, el desarrollo considera la construcción de un parque público de aproximadamente 37.000 m2 junto al Arroyo de las Pozas, concebido como un corredor verde que integrará el paisaje, los espacios de paseo y las áreas de encuentro.

El desarrollo total considera una superficie de suelo de 285.120 m2, de las cuales 81.641,21 m2 serán edificables. “Es una transformación total de una de las zonas de Pozuelo que más lo necesitaba y que va a mejorar por completo gracias a las nuevas viviendas“ considera Paloma Tejero, alcaldesa del municipio de Pozuelo de Alarcón.

La iniciativa es de participación privada con la actuación pública, por lo que el Ayuntamiento impulsará la construcción de 105 viviendas protegidas en parcelas municipales, con el fin de ampliar las opciones residenciales para personas jóvenes y familias.

La oferta residencial se completará con 270 viviendas libres en bloque abierto, 66 en Residencial de Densidad Baja (RDB) y cinco unifamiliares, refiere el comunicado. “Está destinado a jóvenes que quieren dar su primer paso para emanciparse, que es el más difícil" anunciaba Tejero en 2025 en una entrevista para El Español sobre esta iniciativa y otro desarrollo llamado “ARPO”.

El presidente de la Junta de Compensación de Huerta Grande, Alejandro Fernández Díaz de Lope Díaz, resalta la colaboración público privada por ello considera que “el inicio de las obras de urbanización de Huerta Grande supone la culminación de muchos años de trabajo y compromiso por parte de los propietarios del ámbito y de todos aquellos que han contribuido a hacer realidad este proyecto”.