La apuesta de Ayuso por los autónomos con otro paquete de ayudas: 6.200 € a los nuevos y 150.000 € para crecer

Las subvenciones al crecimiento cubrirán hasta el 50% de los gastos en reformas, maquinaria o personal, siempre que el negocio tenga tres años de actividad y aumente su plantilla.

El Consejo de Gobierno aprueba 10 millones de euros en ayudas de hasta 150.000 euros para el crecimiento y ampliación de autónomos y microempresas de hasta nueve trabajadores.

Las ayudas para nuevos emprendedores cubrirán gastos iniciales como notarios, licencias, suministros o webs, con el requisito de mantener la actividad durante al menos dos años.

La Comunidad de Madrid aprueba una inversión de 3 millones de euros para dar ayudas de hasta 6.200 euros a nuevos autónomos que inicien su actividad en 2027.

Hay algo que Ayuso tiene claro: los autónomos son un pilar fundamental en la Comunidad de Madrid. Si ellos tienen dinero para invertir y para contratar, el crecimiento de la región va a llegar por sí solo. A mayor tejido empresarial, mayor salud económica.

Por eso, este miércoles, la Comunidad de Madrid ha aprobado en el Consejo de Gobierno una inversión de 3 millones de euros en ayudas directas para las personas que comiencen su actividad como autónomos en 2027. Serán ayudas de hasta 6.200 euros que tienen como objetivo cubrir parte de los gastos iniciales de sus negocios.

Los fondos, gestionados por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, se destinarán a sufragar conceptos como los honorarios de notarios y registradores, seguros de responsabilidad civil, suministros de agua, gas y electricidad. Pero también la creación de páginas web o la adquisición de licencias informáticas, entre otros, según ha señalado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

Podrán acceder a estos incentivos las personas desempleadas que se den de alta en el régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social o en la mutualidad de su colegio profesional. Para ello, deberán mantener su actividad durante al menos dos años.

El plazo para poder solicitar estos fondos es de tres meses desde el comienzo de la iniciativa empresarial, entendido como la fecha de alta en el Impuesto de Actividades Económicas o el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Esta convocatoria de plazo indefinido puede solicitarse en cualquier momento del año a través de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

10 millones en ayudas

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado 10 millones de euros en ayudas directas de hasta 150.000 euros para el crecimiento de autónomos y microempresas -aquellas con un máximo de nueve trabajadores-.

Así, ha aprobado también este miércoles ampliar la dotación de esta línea, creada el pasado mes de abril, para atender las solicitudes recibidas.

Estas subvenciones cubrirán hasta el 50% de los gastos destinados a la ampliación de los negocios, siempre que tengan al menos tres años de actividad en la región y el proyecto contemple un aumento de la plantilla media.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la contratación de personal, las obras de reforma de locales, la apertura de nuevos establecimientos y la adquisición de maquinaria o programas informáticos.

Las ayudas inferiores a 70.000 euros se abonarán en un único pago del 100% de la cuantía concedida, sin necesidad de controles posteriores. La Cámara de Comercio de Madrid se encargará de gestionar estos fondos, recibir las peticiones, revisar los planes empresariales y realizar el seguimiento de las inversiones.

Los interesados deberán presentar su solicitud de forma telemática, durante el primer mes del año, en la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, donde también tienen disponible toda la información del trámite.