Ayuso asume otra ayuda en vivienda: crea una nueva línea de avales para adquirir inmuebles de obra nueva

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid aprueba una nueva línea de avales dotada con 50 millones de euros para la compra de viviendas de obra nueva sobre plano. La medida evitará que los compradores paguen de forma anticipada hasta el 10% del inmueble durante la fase de construcción. El Gobierno regional cubrirá sin coste hasta el 70% de cada garantía, y las sociedades de garantía recíproca asumirán el resto. Al finalizar la obra, los compradores podrán sumarse al programa Mi Primera Vivienda para financiar hasta el 90% o 100% de la hipoteca.

Ayuso ha creado una nueva línea de avales para facilitar el acceso a viviendas de obra nueva. Esto permitirá a los compradores evitar el pago anticipado de hasta el 10% del precio del inmueble durante su construcción.

El Consejo de Gobierno aprueba este miércoles las condiciones de este sistema de garantías públicas, dotado con un límite de 50 millones de euros.

Habitualmente, quienes adquieren una casa sobre plano deben entregar una cantidad inicial al promotor o a la cooperativa antes de que finalicen las obras. Con este mecanismo, las sociedades de garantía recíproca (SGR) podrán avalar a estas entidades para cubrir esos anticipos, de manera que los futuros propietarios no tengan que disponer de ese dinero durante el proceso de edificación.

El Gobierno regional cubrirá, sin coste, hasta el 70% de cada garantía, mientras que las entidades encargadas de conceder los avales asumirán al menos el 30% restante. Este sistema se aplicará tanto a viviendas protegidas como libres.

Podrán participar las sociedades con sede en la Comunidad de Madrid que cumplan los requisitos económicos establecidos y firmen un acuerdo con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Una vez finalizada la construcción, los compradores que asuman la hipoteca del promotor podrán solicitar su incorporación al programa Mi Primera Vivienda del Ejecutivo autonómico, que permite acceder a financiación de al menos el 90% del valor de tasación del inmueble.

Para ello, deberán cumplir los requisitos establecidos y formalizar el préstamo con una entidad bancaria adherida a esta iniciativa. El acuerdo surtirá efecto desde su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), y los interesados podrán beneficiarse de la medida una vez que las sociedades de garantía recíproca (SGR) se sumen a esta iniciativa.

Alquiler asequible

No es el único avance en materia de vivienda que ha aprobado el ejecutivo regional. En la Ley de Presupuestos Generales para 2027 aprobado por el Ejecutivo la semana pasada, la Comunidad de Madrid anunció una asignación de 3.374,4 millones de euros, un +11,3% más que en 2026, incluyendo fondos europeos, a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Con este incremento del presupuesto, el Gobierno regional duplicará en 2027 los recursos para ampliar la oferta de alquiler asequible y reforzará las ayudas para acceder a una vivienda y mejorar los edificios residenciales, con una dotación global de 552 millones de euros, un incremento superior al +13% respecto al ejercicio anterior.

La partida para el fomento del parque de inmuebles en alquiler contará con 78,3 millones de euros, frente a los 38 millones del presupuesto inicial de 2026, un +105,8% más. Su finalidad es incrementar la disponibilidad en régimen de arrendamiento asequible para quienes tienen mayores dificultades económicas.

La Agencia de Vivienda Social destinará 90,3 millones de euros para continuar con la construcción de 2.700 nuevos pisos para familias vulnerables y elevará de 10,8 a 25,2 millones la partida para adquirir inmuebles. El mantenimiento y la mejora de las 25.000 viviendas que gestiona contarán con 36 millones, un +55% más.

Por su parte, el Plan Rehabilitar Madrid dispondrá de 112 millones de euros para intervenciones de rehabilitación y accesibilidad, de los que 30 millones corresponderán al Plan Regional de Ascensores, dirigido a facilitar la movilidad en los edificios residenciales.

Ayudas para el alquiler

Para seguir impulsando la oferta, el Gobierno regional refuerza el Plan Vive, que ya ha entregado más de 6.500 viviendas asequibles en alquiler en 14 municipios y llegará a 16.500 en un total de 28. Junto con el Plan Alquila, las ayudas al alquiler y a la emancipación juvenil sumarán 36 millones de euros, un +26,8% más que en el presupuesto inicial de 2026.

De esta cantidad, 29,7 millones se destinarán al arrendamiento y 6,4 millones a facilitar la independencia de los jóvenes, una partida que crecerá un +42,2% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, el programa Mi Primera Vivienda contará con 35 millones de euros en garantías para quienes buscan adquirir su primera casa y necesitan financiación hipotecaria. Esta iniciativa permite obtener préstamos de hasta el 100% del precio del inmueble, conforme a los requisitos establecidos.

Parte de estos recursos se enmarcan en el Plan Estatal de Vivienda 2026/30, para el que la Comunidad de Madrid ha multiplicado por 5,5 su aportación.