El plan de Ayuso para apoyar a los autónomos: subvencionará las bajas de maternidad, embarazo de riesgo e incapacidad

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid destinará 38,6 millones de euros a ayudas para autónomos y emprendedores dentro de los Presupuestos para 2027. Se otorgarán subvenciones de 1.250 euros mensuales para contratar sustitutos durante bajas por maternidad, paternidad, riesgo en el embarazo e incapacidad prolongada. La Tarifa Cero se extenderá a profesionales jubilados que sigan en activo y se cubrirá la cuota de la Seguridad Social durante los primeros 60 días de baja por enfermedad. El plan incluye un incremento presupuestario para comercio e industria, además de movilizar 16 millones para la Estrategia de Apoyo a la Empresa Familiar.

La Comunidad de Madrid destinará 38,6 millones de euros en ayudas para los autónomos y emprendedores, incorporando subvenciones de 1.250 euros mensuales a los mismos para sufragar el coste que estos trabajadores tienen que afrontar al contratar a un sustituto durante sus bajas por maternidad o paternidad.

Así lo recoge el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2027 de la Comunidad, aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido este jueves a la Asamblea autonómica.

El gobierno regional cumple de esta manera con una de las medidas anunciadas en el Debate del Estado de la región de este año por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que se aplicaba también a los supuestos de embarazo de riesgo e incapacidad prolongada, de modo que puedan continuar con su actividad.

Los destinatarios de esta medida son los más de 447.000 trabajadores madrileños por cuenta propia. Los 38,6 millones de euros corresponden a una subida de un 2,4% respecto al anterior ejercicio.

Las cuentas públicas del Ejecutivo autonómico han asignado 370,2 millones de euros para el próximo año a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, un 11% más que el anterior. A ello se suman 717,3 millones para las políticas de empleo, un 2,5% más.

La Tarifa Cero, que abona el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social el primer año de actividad, se ampliará también a los profesionales que, tras alcanzar la edad legal de jubilación, permanezcan en activo y compatibilicen trabajo y pensión.

De esta forma, tendrán cubiertas íntegramente sus cuotas durante un período de doce meses. Además, se abonará la cuota los primeros 60 días de baja por enfermedad para todos los autónomos madrileños.

Por su parte, los fondos para Industria alcanzarán los 43,8 millones, un 12,9% más, con los que se reforzarán el equipamiento y las infraestructuras de estas pymes, pasando de 15 a 19 millones, y la dedicada a la digitalización del sector, que se incrementa un 10%.

Estas cuantías se enmarcan en el Plan Industrial 2026-2030, dotado con 850 millones y 85 medidas para reforzar la competitividad de las empresas, generar empleo de calidad y reconocer la contribución del sector servicios a las actividades industriales de alto valor añadido.

Más recursos para comercios

Del mismo modo, el presupuesto en el área de Comercio aumenta un 18,9%, hasta los 10,9 millones. La modernización de pymes comerciales, artesanas y de servicios recibirá 3,5 millones, un 40% más, y las ferias y campañas municipales crecen un 8,1%.

Además, se mantiene el apoyo a los establecimientos afectados por obras de titularidad autonómica.

Por otro lado, la Estrategia de Apoyo a la Empresa Familiar 2026-2029 movilizará más de 16 millones para fomentar la creación de este tipo de compañías, su mantenimiento y su continuidad cuando no hay un reemplazo definido previsto.

Para ello, pondrá en marcha medidas como una plataforma de relevo generacional para empresas sin sucesor o un kit de inteligencia artificial con ayudas de hasta 10.000 euros.