Los médicos retoman la huelga de sanidad: habrá paros y movilizaciones del miércoles 4 al sábado 7 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid reanudan la huelga autonómica desde las 8:00 horas del miércoles 4 de noviembre hasta las 8:00 horas del sábado 7. El Comité de Huelga ha convocado una manifestación este miércoles a las 10:00 horas que irá desde la Consejería de Sanidad hasta el Congreso de los Diputados. Los paros se retoman tras haberse suspendido los días 29 y 30 de octubre por solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo). Entre las reivindicaciones destacan la jornada de 35 horas, la mejora de la remuneración de las guardias y la recuperación del poder adquisitivo perdido.

La huelga autonómica de médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid se reanuda este miércoles 4 de noviembre tras la suspensión de los paros de la semana pasada durante el 29 y 30 de octubre en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo.

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid ha anunciado que el nuevo bloque de paros en Sanidad comenzará a las 8:00 horas de este miércoles, prolongándose hasta las 8:00 horas del sábado 7 de noviembre, dando continuidad al calendario de movilizaciones aprobado por el Comité de Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid.

Coincidiendo con la reactivación de los paros, el Comité de Huelga (AMYTS, AME, STOP PEONADAS, MUD y SIME-CSIT UP) ha convocado una manifestación a las 10:00 horas, que partirá de la Consejería de Sanidad y finalizará frente al Congreso de los Diputados.

Los profesionales vuelven a movilizarse ante la falta de avances en la negociación con la Consejería de Sanidad y para reclamar mejoras laborales, retributivas y profesionales.

La reanudación de las protestas llega después de que el Comité decidiera suspender las jornadas de huelga previstas para los días 29 y 30 de octubre tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), en solidaridad y respeto hacia las víctimas y sus familias.

El Comité mantiene ahora el segundo bloque de huelga, al considerar que las reivindicaciones que motivaron el conflicto autonómico siguen sin obtener respuesta.

El conflicto se mantiene abierto después de meses de reivindicaciones y de la falta de avances en la interlocución con la Administración regional.

Desde AMYTS aseguran que la última reunión entre el Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad tuvo lugar en julio, cuando ambas partes se comprometieron a establecer un calendario de encuentros para abordar las demandas pendientes. Desde entonces, no ha habido más respuesta y la Comunidad de Madrid no ha vuelto a reunirse.

La convocatoria afecta a todos los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, incluidos profesionales de Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Atención Extrahospitalaria, médicos internos residentes (MIR), facultativos especialistas en formación (FSE), profesionales de la Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al SERMAS.

Entre las principales demandas del Comité figuran el reconocimiento de toda la jornada trabajada, mejora de la remuneración de las guardias y garantías de voluntariedad y condiciones adecuadas en la jornada complementaria.

También se pide el retorno a las 35 horas semanales como el resto de los servicios de salud del SNS, recuperar el poder adquisitivo perdido en la Comunidad de Madrid en los últimos 20 años y la paga extra recortada en 2010 y la creación de un nuevo modelo de carrera profesional abierto y permanente o poner en marcha una Mesa de Concertación Médica y Facultativa.

A estas reivindicaciones se suman las demandas específicas de los distintos ámbitos asistenciales, como mejoras en las condiciones de los residentes y tutores, agendas y cupos adecuados en Atención Primaria, mejores condiciones de guardias y descansos en los hospitales y avances laborales y retributivos en el SUMMA 112 y el ámbito extrahospitalario.