Imagen de archivo de la presidenta Ayuso en la Asamblea de Madrid. Europa Press

Las 41 bajadas de impuestos de Ayuso: 48.000 M de ahorro con los menores de 40 años pagando menos por la vivienda

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid suma seis nuevas rebajas fiscales en los Presupuestos de 2027, alcanzando un total de 41 reducciones de impuestos desde 2019. Entre las novedades destacan descuentos en impuestos de vivienda para menores de 40 años e incentivos para la compra de obras de arte y afectados por incendios. El Gobierno autonómico confirma una bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF para la legislatura, que se aplicará en 2027 y se liquidará en 2028. El proyecto de ley presupuestario para 2027 alcanza los 32.911,5 millones de euros y se liquida sin déficit según el Ejecutivo regional.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso suma seis rebajas fiscales más en los Presupuestos de 2027 y eleva a 41 las bajadas de impuestos aprobadas desde 2019.

Así lo ha detallado este viernes la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, tras el Consejo de Gobierno que ha aprobado el proyecto de ley, que ese mismo día se llevó a la Asamblea de Madrid.

"Desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta se han realizado 35 bajadas de impuestos; cerca de 48.000 millones de euros en manos de los madrileños hasta el momento", ha defendido Albert, que incide que con las seis nuevas, suman un total de 41.

La consejera ha resumido a quién van dirigidas: "Para las familias que heredan, para los jóvenes que estudian y trabajan o aquellos que quieren alquilar o comprar su primera vivienda".

Según el Gobierno regional, las novedades son la bonificación del 100% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compraventa de obras de arte; la rebaja de este impuesto del 6% al 4% para menores de 40 años que compren vivienda habitual de segunda mano; y la reducción de Actos Jurídicos Documentados del 0,75% al 0,4% para quienes, con esa edad, adquieran vivienda nueva.

Las otras tres están destinadas a los afectados por los incendios de la Sierra Oeste: bonificación del 100% del Impuesto sobre Donaciones para ayudas entre particulares de hasta 10.000 euros; exención de Transmisiones Patrimoniales para sustituir vehículos siniestrados; y bonificación del 100% de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para adquirir inmuebles que sustituyan a los dañados.

Albert ha destacado que los menores de 40 años pagarán menos impuestos al comprar vivienda y que los afectados por los incendios podrán reponer sus bienes o recibir ayudas sin tributar por esas operaciones.

Según el Ejecutivo, las rebajas para vivienda se aplican a inmuebles de menos de 450.000 euros.

El IRPF, la medida estrella

A estas seis se suma la rebaja de medio punto en todos los tramos de la escala autonómica del IRPF, comprometida por Ayuso en su investidura. "La vamos a hacer en esta legislatura, como dijimos, en el ejercicio 2027", ha señalado Albert.

Tendrá efecto ese año y se liquidará en la declaración de 2028. El tipo mínimo quedará en el 8% y el máximo en el 20%.

Deflactar o rebajar

Preguntada a la consejera por la promesa de deflactar el IRPF ante una inflación sostenida, situada en octubre en el 4,9%, Albert defendió la rebaja permanente frente a esa alternativa: "Compensar la inflación es coyuntural, mientras que una rebaja fiscal estructural se mantiene en el tiempo".

Recordó que Madrid ya deflactó en 2022 y 2023 y criticó que el Gobierno central no lo hiciera.

Las otras 35 rebajas fiscales Las 35 actuaciones anteriores, agrupadas en distintos ámbitos: Supresión de impuestos y deflactación. Madrid eliminó los impuestos sobre residuos y sobre máquinas en establecimientos autorizados, además del recargo autonómico sobre las cuotas municipales del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). También recoge la deflactación de las tarifas autonómicas del IRPF y la de todos sus tramos, mínimos y deducciones. Sucesiones y Donaciones. Se ampliaron las bonificaciones para herencias y donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos, con una extensión al Grupo III de parentesco. También aumentó del 95% al 99% la bonificación por transmisión de negocios. Albert señaló que la recaudación presupuestada por Sucesiones y Donaciones alcanza los 550 millones, un 20,4% más que en 2026: “Bajamos el impuesto y recaudamos más”. Familias y cuidados. Se amplió la deducción por nacimiento o adopción durante los tres primeros años y por adopción internacional. Mejoró la deducción de cuotas a la Seguridad Social por cuidado de menores de tres años y se creó otra por obtener la condición de familia numerosa. También se incorporó una deducción de 500 euros por cuidar a mayores de 65 años o personas con discapacidad, y se extendió la destinada al cuidado de personas con discapacidad y mayores dependientes. Vivienda y alquiler. Las medidas incluyen una deducción por comprar vivienda habitual tras el nacimiento o adopción de un hijo y otra por intereses de préstamos para adquirirla, destinada a menores de 30 años. Se mejoró la deducción por alquiler para menores de 35 y se amplió hasta los 40 años la edad para deducir el 30% del alquiler. También se establecieron deducciones por gastos de arrendamiento, por alquilar viviendas vacías durante al menos un año —con contratos mínimos de tres años y hasta cinco inmuebles— y por el aumento de intereses en hipotecas variables. Estudios e inversión. Se amplió la deducción por enseñanza de idiomas y se creó otra del 100% de los intereses de préstamos para estudios de grado, máster y doctorado. También se incorporó una deducción por matrícula universitaria o de FP para quienes estudian y trabajan. La deducción por invertir en empresas nuevas o de reciente creación aumentó hasta 9.000 euros y se estableció otra para nuevos residentes que inviertan en productos financieros o empresas en Madrid. Municipios pequeños. Los menores de 35 años que se trasladen a municipios de menos de 2.500 habitantes pueden beneficiarse de una deducción de 1.000 euros durante dos años. Se añadió otra en el IRPF por comprar o rehabilitar vivienda habitual en estas localidades, junto con bonificaciones del 100% en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por adquirir vivienda habitual. Afectados por la línea 7B de Metro. Se aprobaron bonificaciones del 100% en Transmisiones Patrimoniales y en Actos Jurídicos Documentados para los afectados por esta infraestructura. Comercios y hostelería. Se incorporó una bonificación de hasta el 95% en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para comercios y establecimientos hosteleros con solera.

Los Presupuestos de 2027 ascienden a 32.911,5 millones de euros y, según Albert, se cierran "sin déficit".