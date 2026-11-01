Ayuso apaga la huelga médica: mejora los salarios de 60.000 sanitarios y sube la inversión para reducir las listas de espera

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid destinará una inversión récord de 12.178,5 millones de euros a la sanidad pública en 2027, un 10,6% más que el año anterior. Se destinarán 541,2 millones de euros a mejoras salariales y refuerzo del personal sanitario, beneficiando a más de 60.000 profesionales con incentivos en guardias y festivos. La inversión para reducir las listas de espera quirúrgicas aumentará un 25,6%, alcanzando los 26,1 millones de euros. El presupuesto refuerza la Atención Primaria con 3.178 millones de euros e impulsa infraestructuras como la Ciudad de la Salud y nuevos centros de salud mental.

La Comunidad de Madrid aumentará la inversión en el personal de su sanidad pública en 541,2 millones de euros, un 9,24% más que el año anterior, de un total de 5.853 millones, para reforzar la capacidad asistencial y seguir atendiendo mejoras salariales en 2027.

El Gobierno regional incrementará en 6,7 millones de euros el presupuesto destinado a reducir las listas de espera quirúrgica, lo que supone un incremento del 25,6% de la inversión en este sector, dejando la cifra total en 26,1 millones. La Comunidad destinará 22 millones de euros a nuevos programas y la consolidación de actuaciones estratégicas.

Además, 35 millones se destinarán a reforzar guardias, noches y festivos, incluido el reconocimiento del sábado como día especial, medida que beneficiará a más de 60.000 profesionales del sector.

Estas medidas, recogidas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2027 aprobado por el Consejo de Gobierno, conllevan una inversión récord de 12.178,5 millones de euros, 1.168,9 más que en 2026, con un crecimiento interanual del 10,6%, lo que supone el 37% del total del presupuesto autonómico.

Atención primaria de calidad

En Atención Primaria, primer nivel de la sanidad pública madrileña, el Presupuesto llega casi a 3.178 millones, un 9,7% más, consolidando el avance de los 21 centros de salud actualmente en construcción o tramitación administrativa.

Por su parte, la Atención Hospitalaria recibe 7.983,4 millones, un 10,7% más que la anterior cifra. Por otro lado, el acceso de los madrileños a los medicamentos requerirá de 1.800 millones, con un crecimiento de 161,4 millones, es decir, un aumento del 9,85%, para la dispensación de recetas.

Del mismo modo, otros 1.814 millones se emplearán en la adquisición de material sanitario y productos farmacéuticos, lo que supone un 19% más que el anterior ejercicio, con fármacos para hacer frente a enfermedades raras metabólicas, o las que mejoran los pronósticos de pacientes con cáncer de páncreas, entre otras patologías.

La prevención, el gran reto

La prevención continúa siendo uno de los grandes retos de la sanidad pública madrileña. Para mejorar las labores de este tema, la Comunidad ampliará el programa de vacunación a lo largo de la vida, destinando para ello casi 179 millones de euros, un 24,3% más que en 2026.

Permitirá afrontar la compra de la nueva vacuna frente a la enfermedad neumocócica, con mayor protección para los mayores de 60 años. Al mismo tiempo, el Plan Madrileño de Medicina de Precisión y el Programa de Diagnóstico de Proximidad para resultados inmediatos en Atención Primaria y Hospitales de Día dispondrán de 27,5 millones.

En cuanto a las infraestructuras, se invertirán casi 374 millones de euros en 2027, avanzando a buen ritmo las obras de la Ciudad de la Salud, el mayor campus biosanitario de Europa, y las de renovación y mejora de hospitales como el Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, 12 de Octubre, en la capital, y el Universitario Móstoles, entre otros.

También se sigue avanzando en los nuevos recursos en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, la residencia para pacientes de ELA del antiguo Puerta de Hierro y la construcción del Hospital de Cuidados y Recuperación Funcional Sierra Norte.

La sanidad pública regional seguirá incorporando equipamiento de alta tecnología para lograr diagnósticos más precisos y ofrecer tratamientos más eficaces y personalizados.

Entre las novedades se encuentran nuevas resonancias magnéticas, angiógrafos para cardiología o un ciclotrón para la producción de radiofármacos indispensables para la detección y tratamiento del cáncer. Además, se reforzará la investigación en nuevos tratamientos para enfermedades neurodegenerativas.

La red de salud mental seguirá siendo mejorada gracias a los nuevos centros de salud mental de Majadahonda y Alcobendas, con un presupuesto de 11,5 millones, y la reforma integral del de Arganda del Rey, así como el Espacio Libremente para la población infanto-juvenil, y las renovaciones de los hospitales Rodríguez Lafora de la capital y José Germain de Leganés.