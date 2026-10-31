Ayuso sigue con su bajada de impuestos: aprueba la rebaja de medio punto del IRPF autonómico para 2027

El Gobierno regional ha priorizado este recorte permanente de tipos frente a una nueva deflactación del IRPF para consolidar la menor carga fiscal del país.

La medida se ha anunciado junto a la aprobación de los Presupuestos regionales de 2027, que incluyen otras seis rebajas tributarias en ITP, AJD y Donaciones.

El ahorro se reflejará en la Declaración de la Renta de 2028 y da cumplimiento a una de las promesas electorales del equipo de Isabel Díaz Ayuso.

La Comunidad de Madrid rebajará medio punto el IRPF autonómico para el ejercicio fiscal de 2027, fijando el tramo más bajo en el 8% y el más alto en el 20%.

La Comunidad de Madrid aprobará la rebaja de medio punto del IRPF autonómico para que entre en vigor en el ejercicio fiscal de 2027, por lo que el tramo más bajo pasará del 8,5% al 8% y el más alto del 20,5% al 20%.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha aprobado este viernes los Presupuestos regionales para 2027, tras ser pospuesto este miércoles por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Esta rebaja formaba parte del programa electoral del PP en 2023 y del discurso de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en su Pleno de investidura en 2023. La mandataria autonómica ya había rebajado medio punto para el ejercicio fiscal de 2022.

La consejera madrileña ha sacado pecho de que Madrid contaba con el IRPF "más bajo de toda España" y que, una vez aprobada esta nueva bajada, será "todavía más". "Cumplimos con lo que decimos", ha remarcado.

Esta rebaja tendrá lugar en el ejercicio fiscal de 2027, por lo que los madrileños lo notarán en la Declaración de la Renta de 2028 y se suma a las seis bajadas tributarias que contemplan los Presupuestos regionales de 2027.

Entre ellas se encuentran la bonificación del 100% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en compraventa de obras de arte; la rebaja del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (TPO) del 6% al 4% para la adquisición de vivienda habitual de segunda mano (menores de 40 años) y la reducción de Actos Jurídicos Documentados del 0,75% al 0,4% para la adquisición de viviendas nuevas (menores de 40 años).

Asimismo, vinculadas al incendio de la Sierra Oeste, se encuentran la bonificación del 100% en el Impuesto sobre Donaciones para las donaciones entre particulares de hasta 10.000 euros, la bonificación del 100% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas para la adquisición de vehículos automóviles que sustituyan a los siniestrados por el fuego, la bonificación del 100% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y en Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de inmuebles que sustituyan a los dañados durante los incendios.

Preguntada por si también valoran deflactar el IRPF autonómico, Albert ha explicado que han considerado que es "menos importante que rebajar" porque la medida busca compensar en un momento concreto de inflación "muy elevada", mientras que el recorte de medio punto "se mantiene a lo largo del tiempo". "Hemos decidido que era necesario rebajar y dedicar los recursos a ello", ha zanjado.