Ayuso presume de aprobar unos Presupuestos para "la vida de las personas": 9 de cada 10 euros son para gasto social

La consejera Rocío Albert destaca que el presupuesto se cierra con equilibrio fiscal y sin déficit, criticando al Ejecutivo central por mantener prorrogadas las cuentas estatales de 2023.

Las cuentas incluyen partidas clave como 12.178,5 millones para Sanidad, 7.740,3 millones para Educación con reducción de ratios y ampliación de becas, y un aumento del 21,2% en políticas sociales e inversiones en vivienda.

Casi nueve de cada diez euros (26.511 millones de euros) se destinarán a gasto social, concentrándose seis de cada diez euros principalmente en las áreas de Sanidad y Educación.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos para 2027, alcanzando una cifra récord de 32.911,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,3% respecto al año anterior.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere que sus últimos Presupuestos de la legislatura se recuerden por una cifra: casi nueve de cada diez euros irán destinados a gasto social.

Así lo ha defendido este viernes la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, tras el Consejo de Gobierno que ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos para 2027, para presentarlo en la Asamblea de Madrid.

Las cuentas ascienden a 32.911,5 millones de euros, 2.247,8 millones más que en 2026 (+7,3%). Si se comparan sin los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que desaparecen por completo en 2027, el aumento es del 9,2%.

Según el libreto oficial de los Presupuestos, el gasto social asciende a 26.511 millones de euros. "Casi nueve de cada 10 euros van a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a la vivienda y al transporte público; en definitiva, a lo que sostiene la vida de la gente", ha defendido Albert ante los medios de comunicación.

La consejera ha añadido que "seis de cada 10 euros del presupuesto van para sanidad y educación", y que ambas crecen por encima del 10%. El gasto social incluye sanidad, educación, políticas sociales, vivienda, fomento del empleo y la subvención al viajero del transporte público.

Sobre el total del presupuesto, los 26.511 millones suponen en torno al 80%.

Las principales partidas son:

Sanidad: 12.178,5 millones ( +10,6% ), el 37% del total . Incluye 35 millones para consolidar las mejoras en guardias, noches y festivos, y 26,1 millones para reducir las listas de espera quirúrgicas.

( ), el . Incluye para consolidar las mejoras en guardias, noches y festivos, y para reducir las listas de espera quirúrgicas. Educación, Ciencia y Universidades: 7.740,3 millones ( +11,2% ), con récord en becas y ayudas ( 283,8 millones ). Se extiende la bajada de ratios a 3º de Primaria, de 25 a 20 alumnos por aula.

( ), con récord en becas y ayudas ( ). Se extiende la bajada de ratios a 3º de Primaria, por aula. Familia, Juventud y Asuntos Sociales: 3.522,1 millones ( +21,2% ). La red de atención social supera por primera vez las 70.000 plazas . Las prestaciones de dependencia suben un 44,6% , las ayudas a la natalidad un 54,2% , y llegan nuevas ayudas para personas con ELA, de entre 9.000 y 18.000 euros al año .

( ). La red de atención social supera por primera vez las . Las prestaciones de dependencia suben un , las ayudas a la natalidad un , y llegan nuevas ayudas para personas con ELA, . Vivienda: 552 millones en políticas de vivienda dentro de una consejería con 3.374,4 millones. El Gobierno regional asegura que duplica los recursos para alquiler asequible, de 38 a 78,3 millones, y destina 35 millones a avales de Mi Primera Vivienda.

"Crecer no sirve de nada si no se nota en la vida de las personas", ha dicho Albert. La consejera ha defendido también que las cuentas se cierran "sin déficit, sin dejar la factura a los que vienen detrás, porque la deuda de hoy son los impuestos del mañana".

Entre las obras que financian figuran la Ciudad de la Justicia, el túnel de la L11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal y el tramo norte de la Gran Diagonal. También hay 55,6 millones para reforzar el plan contra incendios forestales y una programación de homenaje a la Generación del 27.

El Gobierno promete además reducir a dos minutos los trámites administrativos con inteligencia artificial.

El foco en la izquierda

Durante la presentación de los Presupuestos de 2027, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, y la consejera de Economía, Rocío Albert, no han perdido la oportunidad para atachar el Gobierno central de Pedro Sánchez ni a la izquierda regional.

"Lo único que a estos presupuestos les falta son unos buenos Presupuestos Generales del Estado", ha dicho Albert. Y ha añadido: "Un país no puede seguir con las cuentas de 2023 mientras sus comunidades ya presupuestan en 2027".

En preguntas al portavoz sobre si preocupan los posibles disturbios de este fin de semana, después de que se desconvocaran las protestas pero siguieran circulando mensajes, García respondió con la frase que el Gobierno regional lleva semanas rescatando: "Todo esto es consecuencia de esa amenaza de la izquierda y la ultraderecha de 'no habrá paz en las calles', la irresponsabilidad de llamar a quemarlo todo"; en una referencia a las palabras pronunciadas por Manuela Bergerot en la Asamblea de Madrid hace unas semanas, que el Ejecutivo madrileño interpretó como una amenaza.