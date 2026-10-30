Ayuso, durante el minuto de silencio por el accidente de Urda. Europa Press

El Gobierno de Ayuso pide la dimisión de Pedro Sánchez y Óscar Puente: "No hay excusas. Deben abandonar la política"

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid exige la dimisión inmediata de Pedro Sánchez y Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda. El portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, denuncia la falta de inversión y gestión en el sistema ferroviario tras dos trágicos accidentes. García Martín acusa a Puente de estar más pendiente de redes sociales que de su ministerio y critica los nombramientos del presidente del Gobierno. Entre los fallecidos en el choque ferroviario de Urda se encuentra la exministra de Empleo Fátima Báñez.

La Comunidad de Madrid ha reclamado este viernes la dimisión tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado, de momento, 69 fallecidos y más de un centenar de heridos.

"Ya se le han terminado las excusas y deben abandonar la política para siempre. Se lo deben a los 115 fallecidos y a sus familiares de los dos últimos accidentes ferroviarios en nuestro país", ha espetado el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este viernes, que ha aprobado, además, una declaración institucional pidiendo el esclarecimiento de lo sucedido.

García Martín ha afirmado que Puente "nunca tuvo que haber sido ministro de Transportes" y le ha acusado de estar "más pendiente" de sus redes sociales y de "insultar a otros rivales políticos" que de gestionar el sistema ferroviario español.

Pero no considera que sea únicamente cuestión de Puente, ya que, ha apostillado, Pedro Sánchez fue quien le nombró, igual que al exministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado a 24 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el 'caso mascarillas'.

"Sánchez dejó y permitió que personajes como Koldo pudieran estar en consejos de administración de Renfe (...) Pedro Sánchez y Óscar Puente no pueden seguir ni un minuto más en política, insisto, se lo deben a las víctimas y se lo deben a sus familias", ha insistido el portavoz.

Asimismo, el portavoz del Gobierno regional ha puesto en el foco el "daño que se ha hecho a España" y la "pérdida de la confianza de los españoles" en su sistema ferroviario.

"Se podría haber evitado si se hubiera tomado nota de la catástrofe de Adamuz y por tanto se hubieran tomado las medidas oportunas", ha proseguido, para añadir que Urda "no es más que la consecuencia de llevar muchísimos años sin inversión, sin presupuestos, sin gestión".

Por último, ha destacado de "forma singular" a la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, que iba en el Iryo contra el que chocó el tren de Ave y que falleció en el accidente.