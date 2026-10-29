La presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez (2i); la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (3d); y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (1d), posan a su llegada a la presentación de un vehículo blindado con destino. Europa Press

Ayuso y Almeida despiden a la exministra Fátima Báñez: "Era una mujer de Estado, una trabajadora incansable"

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LO ESENCIAL Las claves La exministra de Empleo Fátima Báñez ha fallecido a los 59 años en un accidente de tren en la provincia de Toledo. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han expresado sus condolencias, destacándola como una gran mujer política y servidora pública. El suceso ocurrió cuando un tren AVE embestió a un tren Iryo en el que viajaba Báñez rumbo a un acto empresarial en Sevilla. Báñez fue ministra de Empleo entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy y actualmente presidía la Fundación CEOE.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado la muerte de Fátima Báñez, una de las fallecidas en el accidente de tren ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, siempre "alegre, dispuesta y solvente", y ha asegurado que España pierde "a una gran mujer política".

"Qué pena tremenda nos causa la muerte de Fátima Báñez en el accidente de tren. Tan buena gente, alegre, dispuesta, solvente... La vamos a echar mucho de menos. España pierde a una gran mujer política", ha expresado a través de sus redes sociales.

La ha secundado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que también ha mostrado su consternación por el fallecimiento de la exministra elogiando su sentido de "mujer de Estado" además de ser una "trabajadora incansable".

Almeida ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de "una mujer comprometida con el servicio público y con España". "Todo mi cariño y apoyo a su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz", ha escrito en un mensaje en 'X'.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.

Báñez era presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo. Nacida en Huelva en 1967, desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.