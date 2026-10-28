Ayuso, durante la presentación de la candidatura del PP para el 29N en Madrid. Europa Press

El plan de vivienda de Ayuso: impulsar la oferta de alquiler asequible y dar el 100% de la hipoteca a menores de 40 años

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid duplicará los recursos en materia de vivienda en 2027 hasta alcanzar los 552 millones de euros. El Plan Vive prevé entregar 16.500 viviendas asequibles distribuidas en un total de 28 municipios. El programa Mi Primera Vivienda dispondrá de 35 millones de euros en garantías para financiar hipotecas de hasta el 100%. Se destinarán 36 millones de euros a ayudas para el alquiler y la emancipación juvenil, lo que supone un incremento del 26,8%.

Con la acampada de Sol omnipresente y a las puertas de una huelga general por la vivienda, Ayuso ha trazado su propio plan. En la Ley de Presupuestos Generales contempla, mediante el Plan Vive, entregar 16.500 viviendas asequibles en un total de 28 municipios.

A esto se le suma el Plan Alquila, que fija ayudas al alquiler y a la emancipación juvenil sumarán 36 millones de euros, un +26,8% más que en el presupuesto inicial de 2026.

De esta cantidad, 29,7 millones se destinarán al arrendamiento y 6,4 millones a facilitar la independencia de los jóvenes, una partida que crecerá un +42,2% respecto al ejercicio anterior.

Por su parte, el programa Mi Primera Vivienda contará con 35 millones de euros en garantías para quienes buscan adquirir su primera casa y necesitan financiación hipotecaria. Esta iniciativa permite obtener préstamos de hasta el 100% del precio del inmueble, conforme a los requisitos establecidos.

Parte de estos recursos se enmarcan en el Plan Estatal de Vivienda 2026/30, para el que la Comunidad de Madrid ha multiplicado por 5,5 su aportación.

Duplica los recursos

Mediante estos planes y muchos otros, la Comunidad de Madrid duplicará en 2027 los recursos con una dotación global a vivienda de 552 millones de euros, un incremento superior al +13% respecto al ejercicio anterior.

Estas actuaciones se recogen en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Ejecutivo regional, que asigna a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras 3.374,4 millones de euros, un +11,3% más que en 2026, incluyendo fondos europeos.

La partida para el fomento del parque de inmuebles en alquiler contará con 78,3 millones de euros, frente a los 38 millones del presupuesto inicial de 2026, un +105,8% más. Su finalidad es incrementar la disponibilidad en régimen de arrendamiento asequible para quienes tienen mayores dificultades económicas.

La Agencia de Vivienda Social destinará 90,3 millones de euros para continuar con la construcción de 2.700 nuevos pisos para familias vulnerables y elevará de 10,8 a 25,2 millones la partida para adquirir inmuebles. El mantenimiento y la mejora de las 25.000 viviendas que gestiona contarán con 36 millones, un +55% más.

Por su parte, el Plan Rehabilitar Madrid dispondrá de 112 millones de euros para intervenciones de rehabilitación y accesibilidad, de los que 30 millones corresponderán al Plan Regional de Ascensores, dirigido a facilitar la movilidad en los edificios residenciales.