El Sindicato de Inquilinas anuncia su primer festival de música el 15 de noviembre en Vistalegre: Rozalén o la MODA

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LO ESENCIAL Las claves El Sindicato de Inquilinas de Madrid organiza el evento 'Poder Sindical: El futuro es con vivienda' el 15 de noviembre en el Palacio de Vistalegre para dar continuidad a las movilizaciones por el derecho a la vivienda. El acto reunirá a numerosos artistas como Amaral, Rozalén, La M.O.D.A., Zahara, Rodrigo Cuevas, así como a figuras de la comunicación como Inés Hernand, Samantha Hudson y Facu Díaz. El encuentro tendrá un aforo inicial de 5.000 personas ampliable a 8.000, con entradas a 15 euros y una Fila 0 para aportar a la Caja de Resistencia del sindicato. El evento busca mantener la crisis habitacional en el centro del debate público ante la cercanía de la campaña electoral y las reivindicaciones de la huelga general.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha anunciado la creación de "Poder Sindical: El futuro es con vivienda”, un gran encuentro político, sindical y cultural que tendrá lugar el próximo domingo 15 de noviembre en el Palacio de Vistalegre. El encuentro reunirá a artistas como Amaral, Inés Hernand, Rozalén o La M.O.D.A.

La convocatoria reunirá a artistas, figuras del mundo de la cultura y militantes del Sindicato para dar continuidad a las movilizaciones por el derecho a la vivienda y reivindicar la organización sindical como herramienta para transformar las condiciones de vida de la mayoría social.

Un acto reivindicativo con el que se quiere dar continuidad al ciclo de movilizaciones que comenzaron el pasado 23 de septiembre con el desahucio de Maricarmen Abascal, principal detonante de la acampada en la Puerta del Sol instalada tres días después.

El Sindicato busca con este evento mantener la vivienda en el centro de la agenda mediática y política "frente a una campaña electoral que amenaza con desplazar la crisis habitacional del debate público". Además, reivindican "la organización sindical como herramienta para transformar las condiciones de vida de la mayoría social".

“Poder Sindical: El futuro es con vivienda” da continuidad a un ciclo de movilización que comenzó el pasado 23 de septiembre con el desahucio de Maricarmen.

De esta manera, el sindicato ha indicado que el objetivo es que las reivindicaciones que han impulsado la huelga general "sigan presentes más allá de una fecha concreta y del calendario electoral".

"La vivienda, los salarios, las pensiones y el coste de la vida forman parte de un mismo debate sobre quién puede vivir dignamente y quién se beneficia de las dificultades de la mayoría", ha resaltado.

Diversidad de artistas

El encuentro contará con las actuaciones musicales de Amaral, Biznaga, Delaossa, Ill Pekeño & Ergo Pro, La M.O.D.A., La Plazuela, Lia Kali, Parquesvr, Rozalén, Rodrigo Cuevas, Metrika, Restinga, Toldos Verdes, Zahara, Las Petunias y Tremenda Jauría.

También participarán voces del mundo de la cultura y la comunicación como Alpilpil, Facu Díaz, Inés Hernand, La Prados, Samantha Hudson, Marc Biarnés, Miguel Maldonado, Nerea Pérez de las Heras y Yunez Chaib, junto a militantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que tendrán un papel central en el desarrollo de todo el evento.

En un comunicado, el Sindicato de Inquilinas ha apuntado que la combinación de música, intervenciones y testimonios "busca reunir en un mismo espacio la expresión cultural y la organización sindical, acercando las reivindicaciones por la vivienda a públicos diversos y reforzando la dimensión colectiva de la lucha".

El acto se celebrará en el Palacio de Vistalegre, que contará con un aforo inicial de 5.000 personas, ampliable hasta las 8.000, en función de las necesidades de organización y la respuesta a la convocatoria por parte del público.

El dinero de las entradas, 15 euros, se destinará a cubrir los gastos del evento. Además se habilitará una Fila 0, es decir, una donación sin entrada, para aquellas personas que quieran contribuir a la Caja de Resistencia del Sindicato de Inquilinas de Madrid.