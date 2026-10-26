Imagen de archivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero, a 27 de julio de 2026. Matias Chiofalo Europa Press

Ayuso remodela su Gobierno tras el fichaje de Novillo en la candidatura de Feijóo y Rodrigo pasará a liderar Interior

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso remodela tres consejerías tras la incorporación de Carlos Novillo y José Antonio Sánchez a las listas electorales de Alberto Núñez Feijóo. Jorge Rodrigo asumirá la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, mientras que José María García Gómez será el nuevo consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Ángel San Gregorio ocupará la Viceconsejería de Presidencia y Administración Local en sustitución de José Antonio Sánchez. Los nuevos cargos tomarán posesión este miércoles tras formalizarse sus nombramientos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha remodelado este lunes tres consejerías de su Gobierno tras el fichaje del consejero Carlos Novillo y el viceconsejero José Antonio Sánchez para la candidatura del PP en Madrid, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, de cara a las elecciones generales del próximo 29-N, un cambio que supone que Jorge Rodrigo pase a encabezar la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

Se trata de unos fichajes que ya han afectado a otras comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia ya que Feijóo ha reclutado a varios consejeros autonómicos en sus listas de cara a los próximos comicios generales, en su apuesta por rodearse de perfiles con experiencia en gestión.

En la Comunidad de Madrid, y para efectuar estos cambios, el Consejo de Gobierno se reúne este lunes de forma extraordinaria y por vía telemática para abordar los nombramientos de consejeros, que van por decreto de presidenta, y los de los viceconsejeros y directores generales, por Consejo de Gobierno.

En estos tres años la dirigente autonómica ha hecho pocas remodelaciones en su núcleo duro, con la excepción del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y la posterior entrada de Mercedes Zarzalejo.

Con las modificaciones, Jorge Rodrigo, hasta ahora consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, relevará a Novillo al frente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior; mientras que José María García Gómez, hasta ahora número 2 de Rodrigo como viceconsejero, será el nuevo consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Durante esta legislatura, destacan desde el Gobierno regional que este departamento ha reforzado y modernizado el transporte público madrileño con ampliaciones de la red de Metro, junto a "una política de vivienda pionera con la entrega de 16.500 pisos de alquiler asequible del Plan Vive".

Paralelamente, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha afrontado en la etapa de Novillo emergencias como el gran incendio de Sierra Oeste o episodios de DANA, "fortalecido el sector primario con planes de ayuda a la ganadería y la agricultura madrileña y una ley Líder esencial para facilitar la construcción de vivienda", señalan.

Cambios en Presidencia

De otro lado, Ángel San Gregorio, actual director general de Atención al Ciudadano y Transparencia, será nombrado nuevo viceconsejero de Presidencia y Administración Local, dentro de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, en sustitución de José Antonio Sánchez.

Se trata de un departamento clave para la coordinación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, enfocado actualmente en las obras de la Ciudad de la Justicia, Pueblos con vida para la dinamización de los pequeños municipios o el Programa de Inversión Regional para 178 localidades madrileñas.

Rodrigo, García Gómez y San Gregorio tomarán posesión este miércoles tras la publicación de sus nombramientos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y antes de la reunión de Consejo de Gobierno.