La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 22 de octubre de 2026, en Madrid. Eduardo Parra Europa Press

Ayuso premia a los alumnos con mejor expediente de Madrid con becas de 2.100 € y aprueba ayudas a los investigadores

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid destina 6,4 millones de euros a las Becas de Excelencia, ofreciendo 2.100 euros a más de 3.000 alumnos universitarios y de enseñanzas artísticas con los mejores expedientes académicos. El Ejecutivo autonómico invierte 36 millones de euros para financiar 200 contratos predoctorales hasta 2030, con salarios anuales de entre 30.000 y 35.000 euros más ayudas para estancias internacionales. Se amplía cuatro años la vigencia de los conciertos educativos en la región, fijando su renovación en 2031 para dar continuidad a la financiación de 350.000 alumnos en más de 550 centros.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado miércoles una inversión de más de 6,4 millones de euros para las Becas de Excelencia del curso 2026/27, destinadas a estudiantes con los mejores expedientes de las universidades madrileñas y los centros superiores de enseñanzas artísticas.

Estas ayudas de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso llegarán a más de 3.000 alumnos, tanto de nuevo ingreso como ya matriculados. Podrán solicitarlas quienes cursen estudios en alguna de estas instituciones o en centros adscritos a las primeras con sede en la región.

Cada beneficiario recibirá 2.100 euros para contribuir a su formación, ha afirmado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, esta semana.

Para optar a estas subvenciones del Ejecutivo autonómico se exige una nota media mínima de 12,9 puntos en el caso de los estudiantes que acceden por primera vez a la universidad, y de 11 para aquellos que inician enseñanzas artísticas superiores.

Si se trata de alumnos ya matriculados en la rama del conocimiento de Ingeniería y Arquitectura se necesitarán, al menos, 8,35 puntos, mientras que para Medicina y dobles titulaciones se requerirá un 8,85.

Por su parte, los solicitantes de enseñanzas artísticas superiores deberán acreditar, al menos, un 8,5, y el resto de los estudios partirá de una nota mínima de 9,2.

La convocatoria de este año académico se publicará durante el mes de noviembre, y los interesados podrán consultar más información y sus detalles en la página web de la Comunidad de Madrid.

Jóvenes investigadores

Asimismo, Miguel Ángel García anunció el pasado miércoles que la Comunidad de Madrid va a invertir más de 36 millones de euros para financiar la convocatoria de ayudas a la contratación de personal predoctoral en formación hasta 2030.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la dotación económica de este programa, orientado a apoyar a los jóvenes investigadores que inician su carrera para que puedan realizar sus tesis y obtener la mención de Doctorado Internacional.

Estas ayudas permitirán sufragar un total de 200 contratos que tendrán una duración de cuatro años. El salario bruto ascenderá a 30.000 euros anuales durante los tres primeros años, y alcanzará los 35.000 euros en el cuarto año si el investigador obtiene el grado de doctor.

Estas cuantías sitúan este programa entre los más competitivos de España en materia retributiva.

Las ayudas cubrirán también la totalidad de los costes de Seguridad Social y de la indemnización por fin de contrato, con un importe anual de 40.500 euros durante los tres primeros años y de 47.250 en el último.

La medida incluirá, además, una dotación de 12.000 euros para estancias en el extranjero y la financiación de los gastos de matriculación.

La convocatoria se publicará en noviembre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y el plazo para presentar solicitudes será de un mes. Podrán optar a estas subvenciones las universidades públicas y privadas de la región, las fundaciones de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA), los organismos públicos de investigación, las dedicadas a la investigación biomédica de los hospitales de la red autonómica, las instituciones sanitarias vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud, y otras entidades sin ánimo de lucro cuya actividad principal sea la I+D+i.

Centros concertados

Por su parte, la Comunidad de Madrid va a ampliar cuatro años la vigencia de los actuales conciertos educativos, que financian con fondos públicos la enseñanza de 350.000 alumnos en más de 550 centros.

El Consejo de Gobierno ha aprobado también el cambio del decreto que regula estos acuerdos, cuya duración pasa de 10 a 14 años.

La modificación mantiene el modelo de financiación que permite a las familias elegir este tipo de colegios. Así, con esta decisión, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades fija su renovación en 2031, coincidiendo con la aplicación completa de la reducción del número de estudiantes por aula prevista por el Ejecutivo autonómico.

En el decreto se establece el periodo durante el que se mantendrá la financiación pública de estos colegios, tanto para sus titulares como para las familias que han elegido escolarizar en ellos a sus hijos.

También permite ajustar a 14 años la duración de los convenios que cubren el primer ciclo de Educación Infantil y la Formación Profesional en centros privados acogidos al régimen de conciertos.