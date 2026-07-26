Incendios en Madrid, Ávila y resto de España, última hora hoy en directo | Fuegos activos, evacuaciones, mapa, carreteras cortadas y municipios afectados

El incendio que afecta al suroeste de la Comunidad de Madrid y al sur de Ávila ha arrasado ya unas 45.000 hectáreas. Solo en la región madrileña, el fuego ha calcinado ya 22.000 hectáreas.

🔴 Incendios en Madrid, Ávila y resto de España, en directo: evacuaciones, mapa y última del fuego hoy

Durante la madrugada, el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad han permitido consolidar parte del perímetro, aunque la evolución del viento mantiene la máxima preocupación entre los equipos de extinción.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que "se esperan situaciones peores" a lo largo del día.