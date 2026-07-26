Incendios en Madrid, Ávila y resto de España, última hora hoy en directo | Fuegos activos, evacuaciones, mapa, carreteras cortadas y municipios afectados
Los incendios en Ávila, Madrid y Toledo queman ya 77.000 hectáreas, según Protección Civil.
El drama de Carlos con La Martuka, un bar víctima del incendio en San Martín: "Lo he perdido todo en segundos".
El incendio que afecta al suroeste de la Comunidad de Madrid y al sur de Ávila ha arrasado ya unas 45.000 hectáreas. Solo en la región madrileña, el fuego ha calcinado ya 22.000 hectáreas.
🔴 Incendios en Madrid, Ávila y resto de España, en directo: evacuaciones, mapa y última del fuego hoy
Durante la madrugada, el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad han permitido consolidar parte del perímetro, aunque la evolución del viento mantiene la máxima preocupación entre los equipos de extinción.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que "se esperan situaciones peores" a lo largo del día.
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Comienzan los desalojos en Almedíjar y Azuébar por el incendio de Vall d'Uixó
La Guardia Civil ha comenzado a desalojar las localidades de Almedíjar y Azuébar a causa del avance del incendio declarado en la Vall d'Uixó (Castellón), según ha informado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabe, en sus redes sociales.
"El fuego avanza con fuerza por las rachas de viento", ha indicado. "Nadie debe intentar volver a los pueblos evacuados, nadie. Comprometen seriamente su seguridad y la de los servicios de emergencias", ha advertido la representante del Ejecutivo central.
También la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha confirmado el desalojo Azuébar y Almedíjar "por precaución", lo que suma un total de 18 enclaves evacuados.
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El peor incendio de la historia de Madrid quema 22.000 hectáreas
El incendio de la Sierra Oeste sigue sin estabilizarse tras quemar 22.000 hectáreas en Madrid. El avance del fuego da una tregua por la bajada de viento, tras dejar más de 55.000 evacuados y confinados en municipios como Aldea del Fresno, Navas del Rey, Cenicientos y Robledo de Chavela.
Cerca de 300 efectivos combaten este devastador incendio, que destruye más de 40 viviendas y corta doce carreteras en diversos municipios. La región despliega un operativo sanitario urgente y forraje para el ganado mientras el fuego sigue activo.
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Ayuso rompe a llorar y pide “no enfrentar a los pueblos”: “Que no empiecen con guerras, la gente no se lo merece”
Ayuso, en su comparecencia para informar sobre la evolución de los incendios en Villamanta, ha roto a llorar y ha pedido "no enfrentar a los pueblos". "Que no empiecen con guerras innecesarias, la gente no se lo merece".
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La evolución de incendios es levemente optimista en Castilla-La Mancha, según el Gobierno
La evolución de los incendios en Castilla-La Mancha es "levemente optimista", según ha asegurado el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). Además, ha confirmado que el incendio originado en Almorox ya está estabilizado en la parte de la provincia de Toledo.
Durante la reunión también se ha acordado la instalación de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en La Iglesuela (Toledo) para coordinar las operaciones entre este municipio y La Adrada (Ávila), con el objetivo de reforzar las labores de contención del incendio.
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Isabel Díaz Ayuso, entre lágrimas: "Muchas gracias a quienes están prestando su ayuda en los incendios"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el Gobierno regional ya trabaja en la recuperación de las zonas afectadas por el incendio de la Sierra Oeste, pese a que el fuego continúa sin estabilizarse. Ha anunciado que ya se están evaluando los daños para activar ayudas cuanto antes y ha afirmado que Madrid afrontará "una recuperación inédita" tras "el mayor incendio de la historia de la región".
Visiblemente emocionada y entre lágrimas, Ayuso ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia y de los vecinos: "Muchas gracias a quienes están prestando su ayuda en los incendios". Además, ha avanzado que 43 viviendas han quedado destruidas, unas 300 presentan daños, se reconstruirán más de 100 kilómetros de carreteras y se destinará un millón de euros en ayudas a los ganaderos afectados.
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Preocupa el flanco oeste del incendio de Madrid
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado que la principal preocupación este domingo es controlar el flanco oeste del incendio y evitar que las llamas avancen hacia el norte, donde podrían complicar aún más la emergencia.
Tras reunirse en el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero con los delegados del Gobierno de Castilla-La Mancha y Castilla y León, Martín se ha mostrado optimista sobre la evolución del incendio y ha destacado la coordinación entre las tres comunidades para hacer frente al operativo.
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El incendio de Vall d'Uixó deja 19 atendidos por inhalación de humo
Un total de 19 personas han sido atendidas por inhalación de humo a causa del incendio de La Vall d'Uixò (Castellón). De ellas, siete permanecen en observación, dos continúan ingresadas en el Hospital de La Plana y una ha sido atendida en el servicio de Urgencias.
El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha visitado el Hospital de La Plana para interesarse por el estado de los afectados y participar en la reunión de coordinación de los recursos sanitarios desplegados ante la evolución del incendio.
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El Rey elogia la coordinación y lamenta la pérdida de patrimonio natural
El rey Felipe VI ha elogiado la "ejemplar" coordinación entre todas las administraciones para hacer frente a los incendios que afectan a Ávila, Madrid y Toledo, y ha lamentado la pérdida de un patrimonio natural "incalculable".
El monarca también ha instado a reflexionar sobre "qué se puede hacer mejor" en los periodos sin incendios para reforzar la prevención y ha agradecido la ayuda de los países que han enviado medios y efectivos para colaborar en las labores de extinción.
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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: "Estamos preparando la recuperación, que va a ser inédita"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado el incendio de la Sierra Oeste como "el mayor incendio de nuestra historia" y ha asegurado que el Gobierno regional ya trabaja en la recuperación de la zona "antes de que el fuego pare". "Tenemos mucha experiencia en estas dificultades", ha afirmado, al tiempo que ha explicado que ya se ha iniciado la evaluación de las pérdidas y que la región "ya ha recuperado las fuerzas" para afrontar una reconstrucción que ha definido como "inédita".
Ayuso ha señalado que el incendio ha arrasado 22.000 hectáreas en el suroeste de la Comunidad de Madrid y que se siguen incorporando nuevos recursos para combatir las llamas. Además, ha destacado que "no tenemos que lamentarnos por ninguna asistencia de carácter grave", ha pedido a la ciudadanía evitar los desplazamientos a las zonas cercanas a los incendios y ha anunciado la activación de un millón de euros en ayudas para los ganaderos afectados. También ha agradecido el apoyo de los Reyes, así como de los alcaldes de Villamanta y de los vecinos del municipio.
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De la Fuente, con los afectados por los incendios: "Es un orgullo y una obligación"
El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha visitado este domingo a las personas afectadas por los incendios alojadas en el Polideportivo La Marazuela, en Las Rozas (Madrid), para trasladarles su apoyo y ánimo.
"Es una obligación y un orgullo estar aquí", ha afirmado el técnico, quien ha defendido la importancia de acompañar a los evacuados en estos momentos. De la Fuente ha asegurado que es fundamental que los afectados "sientan el apoyo y la cercanía de toda España".
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El Gobierno descarta que el incendio de Vall d'Uixò sea natural
El Gobierno ha indicado que, aunque la investigación sobre el origen del incendio de La Vall d'Uixò (Castellón) continúa abierta, "no parece que se haya producido por causas naturales", según ha afirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
El fuego ha arrasado ya unas 4.300 hectáreas y mantiene más de 16.000 personas evacuadas de 15 municipios. Bernabé ha realizado estas declaraciones tras la reunión del Cecopi celebrada en el puesto de mando avanzado, presidida por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.
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Sánchez, sobre la magnitud del "desastre": "Es muy difícil de asumir"
El presidente del Gobierno ha comparecido desde el puesto de mando de Navaluenga (Ávila), donde ha detallado que "en menos de 24 horas ha pasado de 130.000 a 150.000 hectáreas calcinadas en lo que llevamos de año, lo que implica multiplicar por seis las cifras del 2025".
Asimismo, Sánchez ha asegurado que "quedan horas complejas, pero esta noche ha sido muy positiva", remarcando también la importancia que tienen "la precaución y prevención".
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Un perro, rescatado por bomberos portugueses en Ávila
Un perro atrapado por el incendio forestal de Ávila fue rescatado por los bomberos portugueses desplazados a España.
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Los Reyes visitan a los evacuados por el incendio de la sierra oeste en Villamanta (Madrid)
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El alcalde de Navaluenga (Ávila) subraya el "daño emocional" causado por el fuego
El alcalde de Navaluenga (Ávila), Armando García, ha lamentado el "daño emocional tremendo" que está provocando el incendio entre los vecinos de los municipios afectados, visiblemente emocionado por la magnitud de la tragedia.
El regidor ha destacado el impacto que el fuego está teniendo sobre el paisaje de la zona. El incendio ha arrasado ya al menos 21.000 hectáreas y ha obligado a evacuar 16 localidades y a cerca de 40.000 personas.
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Los incendios de Ávila, Madrid y Toledo arrasan ya 77.000 hectáreas
Los incendios que afectan a Ávila, Madrid y Toledo han arrasado ya 77.000 hectáreas y presentan un perímetro conjunto de 280 kilómetros, según ha informado la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones.
Las cifras, facilitadas por Barcones en declaraciones a RTVE, han sido confirmadas posteriormente a EFE por fuentes del operativo que coordina la emergencia.
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Castilla-La Mancha confía en que "entre hoy y mañana" se puedan contener los incendios
La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, se ha mostrado "optimista" y ha confiado en que la coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado permita contener el complejo de incendios "entre hoy y mañana".
Gómez, que ha participado este domingo en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) celebrada en Navalcarnero (Madrid), ha asegurado que todas las administraciones están trabajando de forma conjunta para hacer frente a unos incendios que ha calificado de "muy graves y muy dañinos".
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El papa pide rezar por socorristas y personas afectadas en incendios en España y Francia
León XIV recordó los devastadores incendios en Francia y España y pidió rezar por las personas afectadas y el trabajo de los socorristas, en un mensaje tras el rezo del ángelus dominical celebrado en el palacio apostólico de Castelgandolfo, donde se encuentra pasando unos días de vacaciones.
"Ante los devastadores incendios que estos días han afectado varias localidades de Francia y España manifiesto mi cercanía", expresó el pontífice estadounidense.
Y después invitó a todos a rezar "por las personas afectadas y por el trabajo de los socorristas".
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El operativo del incendio de Ávila ve en este domingo una oportunidad para parar el fuego
El director técnico de extinción del incendio de Ávila, Pablo Montejo, ha señalado que este domingo existe "una pequeña oportunidad" para frenar el avance del fuego, algo que no había sido posible en jornadas anteriores. El incendio ha arrasado ya al menos 21.000 hectáreas y ha obligado al desalojo o confinamiento de cerca de 40.000 personas.
Tras la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, Montejo ha explicado que el viento está dando este domingo "un pequeño respiro" a los equipos de extinción, lo que permitirá trabajar con mayor eficacia en varios frentes del incendio.
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El incendio de la Vall d'Uixó arrasa 4.300 hectáreas en un frente de 40 kilómetros
El incendio forestal de La Vall d'Uixó (Castellón) ha calcinado ya unas 4.300 hectáreas y su perímetro supera los 40 kilómetros, aunque continúa fuera de control, según ha informado el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.
En las labores de extinción trabajan más de 450 efectivos y está previsto que a lo largo del día se incorporen 20 medios aéreos para combatir un fuego que avanza por una zona de difícil acceso. El incendio mantiene 16.000 personas desalojadas de una quincena de municipios y siguen confinadas las localidades de La Vall d'Uixó y Betxí, aunque en ambas se han evacuado algunos barrios.