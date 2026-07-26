Incendios en Madrid, Ávila y resto de España, última hora hoy en directo | Evacuaciones, mapa, declaraciones de Pedro Sánchez y última del fuego
España sigue en vilo por la ola de incendios forestales, que ya ha arrasado 85.000 hectáreas y obligado a evacuar o confinar a 115.000 personas.
El drama de Carlos con La Martuka, un bar víctima del incendio en San Martín: "Lo he perdido todo en segundos"
El incendio que afecta al suroeste de la Comunidad de Madrid y al sur de Ávila afronta una nueva jornada crítica tras arrasar ya unas 45.000 hectáreas. Durante la madrugada, el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad han permitido consolidar parte del perímetro, aunque la evolución del viento mantiene la máxima preocupación entre los equipos de extinción. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que "se esperan situaciones peores" a lo largo del día.
Desde el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que, pese a una noche "muy positiva", "quedan horas complejas" y será clave comprobar cómo evoluciona el incendio durante el día. Además, ha agradecido a los medios su labor frente a "los bulos y las fake news". Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el origen del fuego fue "una imprudencia", mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que las autoridades son "un poco más pesimistas" que ayer y ha alertado de una noche que podría ser "muy complicada".
El operativo mantiene desplegados efectivos de la UME, bomberos, agentes forestales y equipos llegados de otras comunidades, reforzados con medios de diez autonomías, aviones anfibios de Grecia e Italia, más de un centenar de militares portugueses y dos aeronaves especializadas enviadas por Turquía. Mientras continúan las labores de extinción y la atención a los evacuados, la jornada deja además una víctima mortal en otro incendio declarado este sábado en Manises (Valencia), donde un hombre ha sido hallado muerto en un vehículo y otras cinco personas han resultado hospitalizadas por inhalación de humo y quemaduras.
🔴 Incendios en Madrid, Ávila y resto de España, en directo: evacuaciones, mapa y última del fuego hoy
-
Sánchez, sobre la magnitud del "desastre": "Es muy difícil de asumir"
El presidente del Gobierno ha comparecido desde el puesto de mando de Navaluenga (Ávila), donde ha detallado que "en menos de 24 horas ha pasado de 130.000 a 150.000 hectáreas calcinadas en lo que llevamos de año, lo que implica multiplicar por seis las cifras del 2025".
Asimismo, Sánchez ha asegurado que "quedan horas complejas, pero esta noche ha sido muy positiva", remarcando también la importancia que tienen "la precaución y prevención".
-
Un perro, rescatado por bomberos portugueses en Ávila
Un perro atrapado por el incendio forestal de Ávila fue rescatado por los bomberos portugueses desplazados a España.
-
Los Reyes visitan a los evacuados por el incendio de la sierra oeste en Villamanta (Madrid)
-
El alcalde de Navaluenga (Ávila) subraya el "daño emocional" causado por el fuego
El alcalde de Navaluenga (Ávila), Armando García, ha lamentado el "daño emocional tremendo" que está provocando el incendio entre los vecinos de los municipios afectados, visiblemente emocionado por la magnitud de la tragedia.
El regidor ha destacado el impacto que el fuego está teniendo sobre el paisaje de la zona. El incendio ha arrasado ya al menos 21.000 hectáreas y ha obligado a evacuar 16 localidades y a cerca de 40.000 personas.
-
Los incendios de Ávila, Madrid y Toledo arrasan ya 77.000 hectáreas
Los incendios que afectan a Ávila, Madrid y Toledo han arrasado ya 77.000 hectáreas y presentan un perímetro conjunto de 280 kilómetros, según ha informado la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones.
Las cifras, facilitadas por Barcones en declaraciones a RTVE, han sido confirmadas posteriormente a EFE por fuentes del operativo que coordina la emergencia.
-
Castilla-La Mancha confía en que "entre hoy y mañana" se puedan contener los incendios
La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, se ha mostrado "optimista" y ha confiado en que la coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado permita contener el complejo de incendios "entre hoy y mañana".
Gómez, que ha participado este domingo en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) celebrada en Navalcarnero (Madrid), ha asegurado que todas las administraciones están trabajando de forma conjunta para hacer frente a unos incendios que ha calificado de "muy graves y muy dañinos".
-
El papa pide rezar por socorristas y personas afectadas en incendios en España y Francia
León XIV recordó los devastadores incendios en Francia y España y pidió rezar por las personas afectadas y el trabajo de los socorristas, en un mensaje tras el rezo del ángelus dominical celebrado en el palacio apostólico de Castelgandolfo, donde se encuentra pasando unos días de vacaciones.
"Ante los devastadores incendios que estos días han afectado varias localidades de Francia y España manifiesto mi cercanía", expresó el pontífice estadounidense.
Y después invitó a todos a rezar "por las personas afectadas y por el trabajo de los socorristas".
-
El operativo del incendio de Ávila ve en este domingo una oportunidad para parar el fuego
El director técnico de extinción del incendio de Ávila, Pablo Montejo, ha señalado que este domingo existe "una pequeña oportunidad" para frenar el avance del fuego, algo que no había sido posible en jornadas anteriores. El incendio ha arrasado ya al menos 21.000 hectáreas y ha obligado al desalojo o confinamiento de cerca de 40.000 personas.
Tras la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, Montejo ha explicado que el viento está dando este domingo "un pequeño respiro" a los equipos de extinción, lo que permitirá trabajar con mayor eficacia en varios frentes del incendio.
-
El incendio de la Vall d'Uixó arrasa 4.300 hectáreas en un frente de 40 kilómetros
El incendio forestal de La Vall d'Uixó (Castellón) ha calcinado ya unas 4.300 hectáreas y su perímetro supera los 40 kilómetros, aunque continúa fuera de control, según ha informado el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.
En las labores de extinción trabajan más de 450 efectivos y está previsto que a lo largo del día se incorporen 20 medios aéreos para combatir un fuego que avanza por una zona de difícil acceso. El incendio mantiene 16.000 personas desalojadas de una quincena de municipios y siguen confinadas las localidades de La Vall d'Uixó y Betxí, aunque en ambas se han evacuado algunos barrios.
-
En la zona cero del incendio forestal que arrasa Madrid y Ávila
"Llevamos dos días pidiendo ayuda, sabíamos que se iba a descontrolar y no vino nadie", cuenta desgarrada la alcaldesa de Casavieja a EL ESPAÑOL que trata de contener el llanto al ver cómo el fuego se abre paso y "ya es imposible controlarlo".
El fuego está a tan solo un par de kilómetros del pueblo. Ya en la carretera de subida el aire empieza a estar más pesado. Al frente, se pueden ver columnas de humo anaranjadas y amarillentas que permiten hacerse una idea de lo que hay detrás.
-
El fuego de Murias (León) evoluciona favorablemente y permite realojar a unos 40 vecinos
El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ha acordado este domingo el realojo de los vecinos de Ponjos y Murias de Ponjos, lo que permitirá el regreso a sus hogares de unas 40 personas.
No obstante, continúan evacuadas las localidades de Andarraso, Rosales y Folloso, donde permanecen desalojados 37 vecinos. El incendio sigue en Índice de Gravedad Potencial 2, al existir un grave riesgo para la población y bienes no forestales.
-
El fuego de Ávila y Madrid no llega a Toledo, pero hay "riesgo real": la Junta confía en que las líneas de contención aguanten
Castilla-La Mancha afronta este domingo con un moderado optimismo la evolución de los dos grandes incendios que amenazan el oeste de la provincia de Toledo, el de Burgohondo (Ávila) y el de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid.
La Junta confía en que las dos líneas de contención desplegadas durante las últimas horas consigan frenar el avance de las llamas y evitar que entren en territorio castellanomanchego, aunque advierte de que sigue existiendo un "riesgo real".
Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras participar en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD), donde se ha analizado la evolución de los incendios forestales, ambos bajo mando único del Estado tras la declaración de emergencia de interés nacional.
-
La mayoría de los 16.000 evacuados en Castellón ya tiene alojamiento alternativo
La mayoría de las 16.000 personas evacuadas por el incendio forestal declarado este sábado en La Vall d'Uixò (Castellón) se ha trasladado a viviendas propias o de familiares y amigos, mientras que 523 personas han sido acogidas en instalaciones habilitadas por municipios cercanos.
En concreto, los afectados han pasado la noche en el polideportivo municipal de Onda (78 personas), el pabellón de Nules (150), el seminario de Segorbe (35) y el edificio polifuncional de Moncofa (260), además de otro pabellón habilitado en l'Alcora, según ha informado Emergencias.
-
Castilla y León solicitará la declaración de zona catastrófica por el incendio de Ávila
La Junta de Castilla y León solicitará la declaración de zona catastrófica por los daños ocasionados por el incendio que continúa activo en Ávila y se personará como acusación en el procedimiento judicial que se abra para investigar el origen del fuego.
El anuncio lo ha realizado el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, durante su comparecencia en el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila), donde este domingo también han acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a otras autoridades.
-
Se elevan a 39 los municipios evacuados por el fuego en Ávila, Madrid y Toledo
Los incendios declarados en Ávila, Madrid y Toledo han obligado a evacuar a un total de 39 municipios: 16 en la provincia abulense, 12 en la Comunidad de Madrid y 11 en Toledo, según los últimos datos del Ministerio del Interior.
Además, siete localidades permanecen confinadas en Ávila y Madrid como medida preventiva ante la evolución de los incendios.
-
20 medios aéreos se incorporarán al incendio de Vall d´'Uixò
Un total de 20 medios aéreos se incorporarán a lo largo de la mañana a las labores de extinción del incendio forestal de La Vall d'Uixò (Castellón), que continúa activo y sin control, con un perímetro superior a los 21 kilómetros y más de 16.000 personas desalojadas de al menos 15 localidades.
Emergencias de la Generalitat ha informado de que, a primera hora de este domingo, un helicóptero ha realizado un vuelo de reconocimiento junto al director de extinción para evaluar la evolución del fuego y planificar la intervención de los medios desplegados.
-
Castilla y León solicitará la declaración de zona catastrófica por el incendio de Ávila
La Junta de Castilla y León solicitará la declaración de zona catastrófica por los daños ocasionados por el incendio que sigue activo en la provincia de Ávila y, además, se personará como acusación en el procedimiento judicial que se abra para investigar el origen del fuego.
El anuncio lo ha realizado el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, durante su comparecencia en el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, donde este domingo también se ha desplazado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
-
Pinos del Valle (Granada) retoma la normalidad tras el incendio, que ha dañado los riegos
El municipio de Pinos del Valle (Granada) recupera este domingo la normalidad tras el incendio forestal, ya estabilizado, que obligó a confinar a la población durante la jornada del sábado. El Ayuntamiento evalúa ahora los daños materiales, especialmente en las líneas de riego.
Durante una visita al municipio, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha anunciado una ayuda de 30.000 euros destinada a reparar los desperfectos ocasionados por el fuego y reforzar la red de hidrantes de la localidad.
-
Sánchez: "Quedan horas complejas, pero esta noche ha sido muy positiva"
El presidente del Gobierno ha comenzando su intervención desde el puesto de mando de Navaluenga (Ávila) agradeciendo a los medios de comunicación por la labor tan importante que hacen para ofrecer información veraz y contrastada a los ciudadanos, así como ha dado las gracias a todos los efectivos e instituciones públicas que están trabajando en la extinción de los incencios.
"Quedan horas complejas, pero esta noche ha sido muy positiva", ha manifestado Sánchez pero ha remarcado la importancia que tiene "la precaución y prevención".
El presidente del Gobierno ha detallado que "en menos de 24 horas ha pasado de 130.000 a 150.000 hectarias calcinadas en lo que llevamos de año, lo que implica multiplicar por seis las cifras del 2025".
-
Grecia, Italia, Turquía, Portugal y once autonomías combaten incendios de Madrid y Ávila
Los incendios de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila cuentan con el apoyo de medios internacionales procedentes de Grecia, Italia, Turquía y Portugal, además de recursos enviados por once comunidades autónomas y cuatro ayuntamientos y entidades locales, según el Ministerio del Interior.
Entre los efectivos desplegados figuran 129 bomberos portugueses y 41 vehículos, junto a dos aviones Canadair y catorce especialistas italianos. Además, este domingo está prevista la incorporación de dos aviones Air Tractor Fireboss de Turquía para reforzar las labores de extinción.