Incendios en Madrid, Ávila y resto de España, última hora hoy en directo | Evacuaciones, mapa, declaraciones de Pedro Sánchez y última del fuego

El incendio que afecta al suroeste de la Comunidad de Madrid y al sur de Ávila afronta una nueva jornada crítica tras arrasar ya unas 45.000 hectáreas. Durante la madrugada, el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad han permitido consolidar parte del perímetro, aunque la evolución del viento mantiene la máxima preocupación entre los equipos de extinción. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que "se esperan situaciones peores" a lo largo del día.

Desde el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que, pese a una noche "muy positiva", "quedan horas complejas" y será clave comprobar cómo evoluciona el incendio durante el día. Además, ha agradecido a los medios su labor frente a "los bulos y las fake news". Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el origen del fuego fue "una imprudencia", mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que las autoridades son "un poco más pesimistas" que ayer y ha alertado de una noche que podría ser "muy complicada".

El operativo mantiene desplegados efectivos de la UME, bomberos, agentes forestales y equipos llegados de otras comunidades, reforzados con medios de diez autonomías, aviones anfibios de Grecia e Italia, más de un centenar de militares portugueses y dos aeronaves especializadas enviadas por Turquía. Mientras continúan las labores de extinción y la atención a los evacuados, la jornada deja además una víctima mortal en otro incendio declarado este sábado en Manises (Valencia), donde un hombre ha sido hallado muerto en un vehículo y otras cinco personas han resultado hospitalizadas por inhalación de humo y quemaduras.

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