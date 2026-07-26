Cristina Herrero, la madrileña que se niega a abandonar Cenicientos a pesar del fuego: “No me voy sin mis animales”

Algunos residentes piden ayuda a las autoridades para poder acceder y salvar a sus animales atrapados en zonas restringidas.

Muchos vecinos priorizan el rescate de sus mascotas y animales frente a sus viviendas durante la emergencia.

El incendio ha provocado la evacuación de 12 municipios en Madrid y 11 en Ávila, además del confinamiento de otros cuatro.

Cristina Herrero se niega a abandonar Cenicientos pese al incendio para no dejar atrás a sus animales.

“Cuando se quema tu pueblo o su monte, tu casa, tus animales... En horas se pierde todo lo que quieres y por lo que has luchado toda la vida”. Así explicaba Ayuso en un tuit el drama que están viviendo muchos de los 100.000 afectados por el incendio. Pero no sólo ellos, también sus perros, sus gatos...

Es el caso de Cristina Herrero, que se negó a abandonar a sus animales en Cenicientos (Madrid), donde se encontraba el puesto de mando único de la UME que fue desalojado este sábado por las proximidades del fuego y llevado hasta Navalcarnero (Madrid).

“Vivo en una parcela a cinco kilómetros de aquí y tengo ovejas, caballos, burros, colmenas de abejas, tres gatos...”, contaba en conversación con EL ESPAÑOL. “Mis tres hijos se han ido a Madrid —proseguía—, pero yo me he quedado en el pueblo. No me me voy a ir y dejar aquí a mis animales”.

Cristina junto a miembros de la UME. Iranzu G. Vergara

Poco le importó que le llegara un ES-Alert o que la UME la instara a abandonar el municipio. Ella decidió que no se iba y se quedó a pesar de que Cenicientos es uno de los pueblos amenazados por las llamas.

En total, contando con Cenicientos, son 12 los municipios evacuados por la Comunidad de Madrid: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, la pedanía de Peralejo, Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios.

A todos estos hay que sumar los cuatro municipios confinados: San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa.

Y también las 11 poblaciones evacuadas en Ávila: Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila y la urbanización La Atalaya, en El Tiemblo.

Preocupados por los animales

“Ya casi nadie pregunta por su vivienda. La prioridad son los animales”, aseguraba a EFE otra Cristina, esta propietaria de una vivienda en la urbanización de El Encinar del Alberche (Villa del Prado), evacuada desde el miércoles y sin noticias sobre el estado de su casa.

Ella pudo sacar a tiempo a sus dos gatos, pero cuenta cómo muchos vecinos se encontraban fuera de la urbanización cuando se declaró el incendio y no pudieron regresar para rescatar a sus perros y gatos, que, según destaca, permanecen desde entonces encerrados en viviendas situadas dentro del perímetro restringido.

Por eso, uno de los vecinos se ha ofrecido de forma voluntaria a recorrer la urbanización para intentar dar agua y comida a algunos animales, aunque considera que es una tarea “imposible” debido al elevado número de viviendas porque “no da abasto”.

“Muchos propietarios están pidiendo ayuda a las distintas administraciones para rescatar a los animales”, prosigue Cristina. Pero, de momento, les han restringido el acceso por motivos de seguridad.

Aun así, los vecinos plantean que se les permita acceder de forma organizada y acompañados para rescatar a sus mascotas, ya que “solo quieren entrar a por los animales”, ha sentenciado Cristina.

Por último, sostiene que, aunque la pérdida de una vivienda supone un golpe muy duro, “perder a tu mascota, que al final es tu familia, eso sí que no se puede recuperar”.