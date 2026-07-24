Incendios en Madrid y resto de España, hoy en directo | Última hora de la emergencia nacional, fuegos y municipios afectados
Tres graves incendios forestales simultáneos golpean Madrid, Toledo y Ávila con 15.000 hectáreas en apenas 24 horas.
Más información: Madrid se enfrenta a tres incendios decretados en 24 horas: evacuados 10.000 vecinos de cuatro localidades.
El Gobierno ha asumido el mando para extinguir los tres incendios tras declarar la emergencia de interés nacional.
Ayuso: "Es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y nuestra prioridad es salvar vidas. El primer mamarracho que caliente el ambiente, allá él".
19.000 evacuados y confinados en Madrid por los incendios.
Hay 125 pacientes ingresados en el Hospital de La Poveda, todos ellos estables.
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125 pacientes ingresados en el Hospital de La Poveda
La Comunidad de Madrid también está coordinando todos los hospitales y centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, para garantizar la capacidad de respuesta ante la emergencia provocada por los incendios que afectan a la región.
El SERMAS dispone al menos de 600 camas hospitalarias plenamente disponibles ante posibles necesidades de evacuación o derivación. Además, el Hospital Enfermera Isabel Zendal se mantiene como centro de referencia para la gestión de contingencias y ampliación de la capacidad asistencial.
En el Hospital de La Poveda, situado en el municipio de Villa del Prado, hay en este momento 125 pacientes ingresados, todos ellos estables. Se encuentran atendidos por 116 profesionales, incluido un psicólogo para prestar apoyo emocional.
Además, este centro ha asistido a cuatro personas evacuadas con necesidades sanitarias de carácter leve, de las que tres han precisado ingreso hospitalario.
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La Comunidad coordina el traslado de las personas mayores o con discapacidad a ocho residencias
La Comunidad está coordinando los traslados de las personas mayores o con discapacidad de ocho residencias ubicadas en los municipios afectados por los incendios de la región.
En total, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales tiene monitorizadas a cerca de 1.500 personas mayores, con discapacidad o en situación vulnerable en distintos centros sociales de la zona.
En Aldea del Fresno se han desalojado la residencia privada La Fresneda, con 80 personas, y también el Centro para personas con discapacidad intelectual AMAM Picadas, con otras 78.
En San Martín de Valdeiglesias han sido desalojados la mayoría de los usuarios de la residencia privada López Rumayor, con 178 plazas.
En Pelayos de la Presa han sido desalojados los 28 residentes de la residencia privada El Chaflán y los 128 del Sanitas Almenara.
En Navas del Rey también se han desalojado a los 27 residentes de la residencia privada. Igual que a los 74 de la residencia Real de la Pinarilla de la Chapinería.
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Los incendios y la intrusión de aire africano producen un deterioro de la calidad del aire en la región
Como consecuencia de la concurrencia de varios incendios forestales y de la intrusión de masas de aire de origen africano que afectan al centro de la Península Ibérica, se está produciendo un episodio de deterioro de la calidad del aire en la Comunidad de Madrid, con un incremento de las concentraciones de material particulado (PM), según han infromado en un comunicado desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, y la Consejería de Sanidad.
Esta situación afecta especialmente a las Zonas Cuenca del Alberche y Sierra Norte, así como a la Aglomeración Urbana Noroeste, si bien la evolución del episodio dependerá de las condiciones meteorológicas y de la evolución de los incendios.
Se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades competentes y adoptar las medidas de precaución habituales durante episodios de contaminación por partículas o, en caso de encontrarse en las proximidades de un incendio, las recomendaciones ante episodios de humo.
💨 El #IFSierraOeste y la intrusión de aire africano están produciendo un deterioro de la calidad del aire en la región.— Salud Madrid (@SaludMadrid) July 24, 2026
➡️ La @ComunidadMadrid recomienda a población vulnerable evitar las actividades al aire libre que supongan esfuerzo físico.
+Info: https://t.co/PbTonJ0Rqh pic.twitter.com/CNDbFgI4dr
A nivel general, deben tomarse precauciones especialmente en el caso de la población vulnerable (niños, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares), quienes deberán evitar o reducir la realización de actividades que supongan esfuerzo físico al aire libre y buscar atención sanitaria en caso de necesidad. En casos extremos puede ser prudente para estas personas permanecer en casa mientras dure el episodio de contaminación.
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La Confederación Hidrográfica del Tajo activa el Plan de Emergencia: "Ha destruido por completo la casa de administración de la presa"
La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado el Plan de Emergencia tras alcanzar las instalaciones de la presa de San Juan el fuego del incendio de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) que se ha fusionado con el de Almorox (Toledo).
La CHT ha informado en un comunicado que el fuego "ha destruido por completo la casa de administración de la presa".
Señala que ante la situación, por el avance del fuego y la "dificultad de acceso", la CHT, organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha activado el Escenario 0 de emergencia, conforme al Plan de Emergencia de la Presa de San Juan.
Según la CHT, actualmente las condiciones estructurales de la presa "se mantienen estables y bajo control", aunque se ha procedido a "intensificar la vigilancia y el control de la presa y el dique de collado", sin requerirse la puesta en práctica de otras medidas de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad de presas.
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Mañueco respalda la decisión del Gobierno de declarar emergencia nacional y asumir mando
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este viernes que la Junta respalda la decisión adoptada por el Gobierno de asumir el mando y declarar la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y virulencia del incendio declarado en Burgohondo (Ávila) y los que afectan también a la Comunidad de Madrid.
"Se ha tomado una decisión. Respaldamos esa decisión, colaboramos con esa decisión, colaboramos con todos los medios que están a nuestro alcance desde la Junta de Castilla y León", ha declarado a los medios tras la reunión del Cecopi celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Navaluenga bajo la presidencia del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.
Ha destacado la buena colaboración de todos los medios de extinción que trabajan en los incendios, desde los de Junta de Castilla y León, el Ministerio, la UME, Protección Civil, Diputación Provincial y Ayuntamientos.
"Están coordinados perfectamente. Eso yo creo que es algo importante", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que respalda la decisión de que haya un mando "global" que se encargue de los incendios que afectan a Madrid y Castilla y León.
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Sesenta bomberos forestales en huelga piden su activación para luchar contra el fuego en Madrid
Un grupo de sesenta bomberos forestales, personal laboral de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida, han pedido este viernes su activación para ayudar en las labores de extinción de los incendios forestales en la región.
En respuesta, la Delegación del Gobierno en Madrid ha enviado este viernes vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a la Dirección General de Emergencias, ubicada en Las Rozas, para incorporar a estos bomberos forestales con el objetivo de que colaboren en la lucha contra el fuego.
Ya el pasado 16 de julio, al declararse el incendio de Lozoyuela, el primero de la campaña, este grupo mostró su disposición a dejar de lado la huelga y solicitó su activación, así como vehículos y herramientas para colaborar en la extinción del fuego pero, según denuncian, la solicitud fue denegada por la Dirección General de Emergencias.
Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, aseguró el pasado miércoles que les había pedido que abandonaran la huelga, dadas las condiciones existentes, "por responsabilidad".
Entre los motivos de la huelga destaca el incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid de la Ley 5/2024 de Bomberos Forestales por contratar como conductores asalariados de taxis y furgonetas y mantenedores de edificios al personal que manda a sofocar incendios forestales en la región.
Según los huelguistas, la Administración madrileña no les reconoce ni la categoría ni los complementos ni les permite desarrollar tareas de prevención en invierno y de extinción de incendios en verano.
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Óscar Puente a Ayuso: "Ahora pides ayuda a ese Gobierno al que te pasas la vida insultando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú"
"De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese Gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú".
Así de contundente ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, en su cuenta de X, contra las declraraciones que ha hecho la presidenta la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú. https://t.co/Rwy4ssBxbx— Óscar Puente (@oscar_puente_) July 24, 2026
En su comparecencia, Ayuso ha pedido centrarse en "salvar vidas, casas, historias, propiedades..." y dejar a un lado la trifulca política. "El mamarracho que venga a calentar, allá con su conciencia", ha dicho.
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Ayuso eleva la cifra a "19.000 los evacuados y confinados" en los incendios de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado a "19.000 los evacuados y confinados".
Así lo ha trasladado la presidenta madrileña, que ha asistido a la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) desde el puesto de mando avanzado, donde ha trasladado que hay cuatro carreteras cortadas y 1.200 mayores que están en seguimiento.
Además ha calificado de "catástrofe" el incendio ya que las 6.000 hectáreas calcinazas en el incendio forestal tienen una "alta concentración de viviendas".
Decenas de viviendas han sido afectadas. En el caso de la urbanización de El Encinar del Alberche en Villa del Prado han encontrado 43 viviendas destrozadas y 86 afectadas.
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Ayuso, sobre las críticas de la gestión del incendio: "Cualquier mamarracho que se ponga de por medio a calentar el ambiente, allá su conciencia"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha defendido de las críticas recibidas sobre la gestión de los tres incendios forestales a los medios en el puesto de mando de Cenicientos.
"Cualquier mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá su conciencia. Estamos a reconocer a quien está ayudando y después ya volveremos a la refriega de siempre", ha declarado ante los medios.
Ayuso ha advertido de que la región se enfrenta al "peor" incendio de su historia y ha pedido centrarse en salvar vidas y dejar a un lado la trifulca política.
Así lo ha apuntado en declaraciones en Cenicientos, donde se ha celebrado la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), y en las que ha reconocido en cualquier caso que la coordinación con el Gobierno está siendo "buena y absolutamente necesaria" porque hay tres comunidades autónomas afectadas con incendios con riesgo para la vida.
Al ser preguntada por las declaraciones del delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien declaraciones a la Ser esta mañana ha señalado que la Comunidad debería explicar bien los fundamentos de su petición para declarar la situación operativa 3 de interés nacional, Ayuso ha arremetido contra quienes han cuestionado esta solicitud.
Y tras insistir en que hay que centrarse en salvar vidas ha defendido trabajar y dejarse de "gilipolleces".
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El área afectada asciende a 6.000 hectáreas y siguen evacuando otros tres municipios tras el envío de Es-Alert
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha informado de que el avance de las llamas durante las últimas horas apunta a un área afectada de unas 6.000 hectáreas.
El CENEM de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior, ha enviado dos mensajes Es-Alert para la evacuación o confinamiento de distintas localidades de la Comunidad de Madrid, a todos los habitantes de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo.
Posibles puntos de acogidaNavalcarnero, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Las Rozas.
Red de Alerta Nacional-Protección Civil y Emergencias-Ministerio del Interior.
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Carlos Novillo prevé unas próximas 24 horas "muy complejas" con rachas de más de 50 kilómetros por hora
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo ha previsto unas próximas 24 horas "muy complejas" especialmente por el viento, que llegará a dejar rachas de más de 50 kilómetros por hora hasta por la noche. En este sentido, y dado el avance de las llamas durante las últimas horas, apunta a un área afectada de unas 6.000 hectáreas.
Además, ha apuntado a un cambio en las condiciones de cara a esta noche y, sobre todo, el sábado por la mañana, cuando habrá una bajada de temperaturas y "un módulo de viento diferente".
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Los incendios en la Comunidad de Madrid se unen en un solo frente
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha informado de la unión de los tres incendios activos en la región en un solo frente que eleva el riesgo y dificulta la capacidad de extinción, obligando incluso a la evacuación de más localidades cercanas al siniestro.
Así lo ha señalado Novillo en declaraciones a la prensa desde el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos, desde donde ha precisado que los vecinos de Chapinería, Colmenar del Arroyo y Navas del Rey deberán abandonar dichas localidades para huir del gran incendio en la zona suroeste de la región madrileña.
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Madrid se defiende de las críticas recibidas por los incendios: "La Comunidad está haciendo la mayor apuesta de su historia en gestión de incendios"
Frente a las críticas recibidas —especialmente por la oposición, y el delegado del Gobierno, Francisco Martín— la Comunidad de Madrid se ha defendido informando en un comunicado que "está haciendo la mayor apuesta de su historia en gestión y prevención de incendios".
Además, han argumentado con datos:
- La inversión total del Plan INFOMA contra incendios este año supera los 52,7 millones de euros, un 3,5% más que el año pasado.
- Participan en la campaña de 2026 más de 6.100 profesionales y voluntarios, un 2,3% más que en 2025. Este año hemos incorporado 140 efectivos y tenemos la mayor plantilla de bomberos de la historia.
- En el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 15 de julio se aprobó una partida adicional de 38,7 millones de euros para la adquisición de 36 vehículos autobomba rural pesada.
- Este año se han llevado a cabo actuaciones preventivas en una superficie de 5.652 hectáreas con trabajos selvícolas, siegas de verano, pastoreo controlado y el mantenimiento de cortafuegos.
La Comunidad de Madrid ha desplegado un amplio dispositivo en las zonas ahora afectadas que consiste en cerca de 300 bomberos, agentes forestales y UME, 40 vehículos como medios terrestres y dos aéreos de la Comunida de Madrid actuando en las distintas zonas.
Además, el Ejecutivo regional ha solicitado cuatro hidroaviones al Estado.
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Pedro Sánchez preside la reunión del Comité Estatal de Coordinación de Emergencias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido hoy la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Complejo de la Moncloa.
A la reunión han asistido, por vía telemática, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz y, desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
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Consejos para zonas afectadas por humo: No ventilar ni hacer actividades al aire libre
Si se encuentra en una zona afectada por incendios forestales y detecta humo o cenizas en el aire, los consejos más repetidos por los servicios de emergencias son: no ventilar la casa, abstenerse de realizar actividades al aire libre y usar mascarilla en el caso de salir al exterior.
Además, si se padece algún tipo de patología crónica, respiratoria o alergias y se experimentan síntomas graves, hay que usar una mascarilla FFP2 o N95 y alertar a los servicios de emergencia, según recomienda la jefa de guardia de SUMMA112, Esther Armela.
Ante incendios como los que han forzado al Gobierno a la declaración de emergencia nacional este jueves en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, se aconseja mantener la calma y seguir solo información oficial e indicaciones de las autoridades.
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La UME se retira del incendio de La Mierla (Guadalajara) ante su evolución positiva
El incendio originado en La Mierla (Guadalajara) el 16 de julio, que ha afectado a unas 32.000 hectáreas, ha bajado este viernes a nivel 1, por lo que se ha retirado la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha estado desplegada en la zona desde el día en que comenzó el fuego.
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en una declaración a los medios de comunicación en Toledo, ha explicado que, en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrada a primera hora de este viernes, se ha decidido bajar a nivel 1 el incendio, declarado el pasado 16 de julio y que estaba desde entonces en nivel 2.
También el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, en un vídeo difundido por la Junta de Castilla-La Mancha tras la reunión del Cecopi, ha destacado que llegan "buenas noticias" del incendio de La Mierla, ya que los trabajos de perimetración "continúan avanzando y la situación va retornando a la normalidad".
Por ello, se ha bajado el nivel de emergencia del 2 al 1 y se ha retirado la Unidad Militar de Emergencias (UME), que queda disponible para que estos efectivos puedan acudir a otros incendios.
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El incendio de San Martín de Valdeiglesias fue provocado por un coche en llamas en la M-501
Al respecto del origen de los incendios, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha recordado que el de San Martín de Valdeiglesias estuvo provocado por un coche en llamas en la calzada de la M-501 a la entrada de la localidad, mientras que del resto se desconocen las causas. Sin embargo, ha insistido en que el SEPRONA de la Guardia Civil está investigando el posible origen de los fuegos.
Las labores de extinción de todos los incendios se centran principalmente en garantizar la seguridad de los núcleos urbanos de la zona, si bien también se trabaja para evitar que los tres fuegos se junten, formando un hipotético frente común que elevaría el riesgo por la virulencia y agresividad de las llamas.
En este sentido, el responsable al frente de la dirección operativa de la emergencia, el teniente general de la Unidad Militar de Emergencia (UME), Francisco Javier Marcos, ha subrayado que, en caso de confluencia de los incendios, se tiene previsto "cómo variar el volumen de fuerzas y de medios aéreos".
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Los incendios forestales declarados en San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado están "a punto de fusionarse" y calcinan ya 3.000 hectáreas
Según ha detallado el delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, los incendios forestales declarados en San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado están "a punto de fusionarse" en un único frente que avanza hacia Navas del Rey, por lo que se enviará un mensaje de alerta Es-Alert para ordenar la evacuación inmediata de los tres municipios.
Los tres incendios forestales activos en la Comunidad de Madrid, dos de ellos en Villa del Prado y un tercero en San Martín de Valdeiglesias, han alcanzado ya las 3.000 hectáreas de superficie afectada, según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se encuentra al frente del operativo de emergencia.
Los incendios siguen sin estar perimetrados y avanzan por la zona suroeste de la Comunidad de Madrid azuzados por el viento, que se teme que cobre aún más protagonismo a lo largo de la jornada, según ha detallado el propio ministro en declaraciones a la prensa desde el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos.
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Evacuación inmediata de Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo tras activarse el sistema ES-Alert
La dirección del operativo contra el incendio forestal que afecta al suroeste de la Comunidad de Madrid ha ordenado este viernes la evacuación de los municipios de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo ante el avance de los focos de fuego que continúa fuera de control.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado en Cenicientos de la medida tras la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), celebrada una vez que el Gobierno de España asumió la dirección de la emergencia al declararse el nivel 3 del Plan Estatal de Protección Civil.
De esta manera, se solicita a los vecinos de estas tres localidades —que suman una población superior a los 8.000 habitantes— la evacuación inmediata de la zona.
🚨Actualización situación incendios forestales en la Comunidad de Madrid.— Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) July 24, 2026
▶️Durante la noche, evolución NO desfavorable.
▶️ Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias continúan fuera de control aunque se ha limitado su avance durante las últimas horas.… pic.twitter.com/VOtLd3DkYW
"Pedimos que se trasladen hacia el este, hacia el entorno de la A-5. Pido al conjunto de la ciudadanía la máxima precaución y prudencia", ha señalado Martín.
Según informan fuentes desde el polideportivo de Valdemata, los evacuados serán trasladados a Sevilla la Nueva y Brunete.
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Policía indica que el punto más grave del incendio de San Martín de Valdeiglesias está en el embalse de San Juan
El punto más grave del incendio de San Martín de Valdeiglesias se encuentra en el embalse de San Juan donde uno de los frentes del incendio ha cruzado y se dirige hacia la desembocadura del río Cofio, afluente del Alberche y que desemboca en la parte norte del pantano, según ha indicado la Policía Local de San Martín de Valdeiglesias en una publicación en sus redes sociales.
Algunos de los municipios cercanos como Pelayos de la Presa han abierto instalaciones para los que lo necesiten, en este caso, la Casita de Niños y el colegio. Además, pidieron a todos los que tuvieron medios para ir a Madrid que lo hicieron debido a las complicaciones de fuego.
También pidieron que se trasladaran a Chapinería, localidad que ha ofrecido su polideportivo y el auditorio. En concreto, desde el Consistorio de Chapinería han trasladado su apoyo a las personas afectados y han informado de que también está abierto el centro de salud de Colmenar de Arroyo.
Desde el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias han trasladado "un mensaje de tranquilidad y responsabilidad" a todos los vecinos ante la preocupación generada por el incendio forestal declarado en Almorox (Toledo).
"Rogamos a la ciudadanía que no difunda rumores ni mensajes sin confirmar. En situaciones como esta, la desinformación genera preocupación innecesaria y dificulta la labor de los servicios de emergencia", han señalado.