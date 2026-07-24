Incendios en Madrid y resto de España, hoy en directo | Última hora de la emergencia nacional, fuegos y municipios afectados

El punto más grave del incendio de San Martín de Valdeiglesias se encuentra en el embalse de San Juan donde uno de los frentes del incendio ha cruzado y se dirige hacia la desembocadura del río Cofio, afluente del Alberche y que desemboca en la parte norte del pantano, según ha indicado la Policía Local de San Martín de Valdeiglesias en una publicación en sus redes sociales.

Algunos de los municipios cercanos como Pelayos de la Presa han abierto instalaciones para los que lo necesiten, en este caso, la Casita de Niños y el colegio. Además, pidieron a todos los que tuvieron medios para ir a Madrid que lo hicieron debido a las complicaciones de fuego.

También pidieron que se trasladaran a Chapinería, localidad que ha ofrecido su polideportivo y el auditorio. En concreto, desde el Consistorio de Chapinería han trasladado su apoyo a las personas afectados y han informado de que también está abierto el centro de salud de Colmenar de Arroyo.

Desde el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias han trasladado "un mensaje de tranquilidad y responsabilidad" a todos los vecinos ante la preocupación generada por el incendio forestal declarado en Almorox (Toledo).

"Rogamos a la ciudadanía que no difunda rumores ni mensajes sin confirmar. En situaciones como esta, la desinformación genera preocupación innecesaria y dificulta la labor de los servicios de emergencia", han señalado.