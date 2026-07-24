La Comunidad de Madrid atraviesa una situación extremadamente crítica tras la declaración de tres incendios forestales en tan solo 24 horas. El fuego originado el miércoles en Almorox (Toledo), que se propagó rápidamente a Villa del Prado y ha arrasado unas 890 hectáreas, se ha sumado a otros dos focos independientes declarados este jueves en el propio municipio de Villa del Prado y en San Martín de Valdeiglesias —este último originado, según las primeras hipótesis, por el incendio de un vehículo—. Ninguno de los tres incendios se encuentra perimetrado ni controlado, y las inclemencias meteorológicas, especialmente el viento, prevén complicar severamente las tareas de extinción.
La gravedad de la emergencia ha obligado a evacuar a más de 10.000 personas de cuatro localidades (Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno), además de forzar el confinamiento de varios núcleos urbanos y residencias mediante el sistema ES-Alert, e incluso el corte de vías principales como la M-507 y la N-403.
Cientos de efectivos de Bomberos, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan a destajo en un operativo masivo que ha obligado al Gobierno regional a activar la situación operativa 3 del Plan INFOMA, solicitando al Ministerio del Interior la declaración de emergencia de interés nacional ante la simultaneidad de fuegos entre Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
-
La Comunidad de Madrid mantiene monitorizadas con las operadoras de telecomunicaciones las áreas afectadas por el incendio
La Comunidad de Madrid mantiene monitorizadas con las operadoras de telecomunicaciones las áreas afectadas por los incendios en la región. A las 8.00 horas de este viernes, 16 municipios presentaban incidencias en el servicio con especial relevancia en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Rozas de Puerto Real.
Las compañías están movilizando unidades móviles para proporcionar cobertura, con presencia ya en la localidad de Cenicientos. Además, se está analizando la viabilidad de reforzar esta asistencia con nuevos dispositivos de respaldo, como equipos portátiles de transmisión satelital para las estaciones base afectadas.
-
Los autobuses interurbanos colaboran en la evacuación de vecinos afectados por los tres incendios forestales
La Comunidad de Madrid ha activado autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) para colaborar con los servicios de emergencia en las labores de evacuación y traslado de los vecinos de los municipios afectados por los incendios forestales que permanecen activos en la región.
La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras mantiene estos vehículos a disposición del operativo de emergencias para que puedan intervenir de manera inmediata y trasladar a las personas evacuadas hasta los puntos que determinen los responsables del dispositivo. Se hará en función de la evolución de los incendios y de las necesidades que puedan producirse, han informado desde el Gobierno regional.