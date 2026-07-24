La Comunidad de Madrid atraviesa una situación extremadamente crítica tras la declaración de tres incendios forestales en tan solo 24 horas. El fuego originado el miércoles en Almorox (Toledo), que se propagó rápidamente a Villa del Prado y ha arrasado unas 890 hectáreas, se ha sumado a otros dos focos independientes declarados este jueves en el propio municipio de Villa del Prado y en San Martín de Valdeiglesias —este último originado, según las primeras hipótesis, por el incendio de un vehículo—. Ninguno de los tres incendios se encuentra perimetrado ni controlado, y las inclemencias meteorológicas, especialmente el viento, prevén complicar severamente las tareas de extinción.

La gravedad de la emergencia ha obligado a evacuar a más de 10.000 personas de cuatro localidades (Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno), además de forzar el confinamiento de varios núcleos urbanos y residencias mediante el sistema ES-Alert, e incluso el corte de vías principales como la M-507 y la N-403.

Cientos de efectivos de Bomberos, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan a destajo en un operativo masivo que ha obligado al Gobierno regional a activar la situación operativa 3 del Plan INFOMA, solicitando al Ministerio del Interior la declaración de emergencia de interés nacional ante la simultaneidad de fuegos entre Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.