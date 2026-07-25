Incendios en Madrid y resto de España, hoy en directo | Fuegos activos, mapa, carreteras cortadas y todos los municipios afectados

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado que en la gestión de los incendios forestales "todos somos uno" debido a la situación "crítica" a la que se enfrentan las zonas afectadas por el incendio. Ante esto, ha asegurado que lo que se impone es "refrescar el ambiente político".

En su visita a Galicia por el Día de la Comunidad, el líder de los populares ha señalado a la prensa que "España, en este momento, no puede tener ninguna discusión sobre la necesidad de colaborar y de trabajar juntos para salir" de este escenario.

Preguntado por los periodistas tras su asistencia en Santiago a la Ofrenda al Apóstol acerca de declaraciones que podrían no haber ido en esa línea, ha dicho que no hablaría de "peleas", si bien sí hay algunas que se comentan "por sí solas".

"Una comunidad autónoma, si es del PP, entonces no sabe apagar incendios" pero en cambio si es de otro partido, pues "entonces sabe, aunque también pida la UME y los recursos del Estado".