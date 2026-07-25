Incendios en Madrid y resto de España, hoy en directo | Fuegos activos, mapa, carreteras cortadas y todos los municipios afectados
Los incendios que arrasan Madrid, Toledo y Ávila han calcinado ya cerca de 15.000 hectáreas y mantienen un amplio despliegue de medios de emergencia.
El humo de los fuegos llena de humo y cenizas el cielo de la capital: "Han saltado las alarmas antiincendios del edificio"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el perímetro del incendio ronda las 20.000 hectáreas, aunque todavía quedan por evaluar zonas interiores. Además, ha señalado que la cifra de viviendas y terrenos afectados sigue siendo "imprecisa", mientras la prioridad continúa siendo la evacuación de los vecinos, especialmente de las personas vulnerables. También ha destacado las labores para atender a los ganaderos y ha anunciado un refuerzo de 800 camas en el sistema sanitario para dar apoyo a los municipios de Ávila si fuera necesario.
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Evolución favorable del incendio en Ejulve (Teruel) y otros municipios
El incendio de Ejulve, Teruel, evoluciona favorablemente. El fuego está perimetrado con 3.000 hectáreas quemadas. Las temperaturas más bajas facilitan su control. Ya se estudia el retorno de 175 evacuados en municipios como Cuevas de Cañart, Ladruñán y Dos Torres de Mercader.
Existe un optimismo cauto ante este incendio. Simultáneamente, continúan las labores contra el fuego originado en Plan, mientras que las llamas en La Cerollera quedan por fin totalmente estabilizadas.
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Cerca de 88.000 personas se encuentran evacuadas o confinadas por los incendios
Los incendios de la provincia de Ávila y Madrid han obligado a evacuar a 59.488 personas y a confinar a otros 28.262 ciudadanos, lo que equivale a un total de 87.750 personas afectadas por estos fuegos, según han confirmado fuentes del Ministerio de Interior.
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La Escuela Nacional de Policía de Ávila acoge a cientos de desplazados por los incendios
La Escuela Nacional de Policía de Ávila se ha transformado en refugio durante las últimas horas para más de 800 ciudadanos, muchos de ellos ancianos, evacuados de los pueblos de la provincia afectados por los incendios.
Fuentes policiales han indicado a Efe que las previsiones indican que se podrían alcanzar los 1.500 realojados en esta academia. Los desplazados han sido ubicados en los módulos que habitualmente se destinan a los alumnos, mientras que la escuela también ha puesto a disposición de los evacuados el servicio de comedor y la atención médica.
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Andalucía decreta el confinamiento en varias viviendas en Pinos del Valle (Granada)
La Junta de Andalucía ha decretado el confinamiento de las viviendas situadas en el núcleo de Pinos del Valle (Granada) debido a la evolución del incendio forestal declarado este sábado en un paraje de ese término municipal próximo al pantano de Béznar.
En un mensaje enviado a través del Es-ALERT, la Junta insta a cerrar puertas y ventanas, poner toallas húmedas para evitar la entrada de humo en las viviendas y seguir las instrucciones de las autoridades. El aviso se produce después de que se elevara la situación a fase de emergencia, situación operativa 1.
En las labores de extinción participan 54 efectivos terrestres y tres vehículos autobomba, a los que se suman desde el aire seis helicópteros y siete aviones, según el Infoca.
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El incendio de Almorox (Toledo) vuelve a nivel 2 por el corte de la carretera N-403
El Plan Infocam ha elevado a nivel 2 el incendio de Almorox (Toledo) por el corte de la carretera N-403 entre Cadalso de los Vidrios y Almorox, según ha informado el dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha en sus redes sociales.
En la zona, se encuentran trabajando en las labores de extinción cinco medios aéreos, 40 medios terrestres y 189 efectivos. Por el cambio del viento, el incendio de la Sierra Oeste de Madrid ha entrado a la provincia de Toledo por la zona de Almorox.
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El Gobierno despliega 3.000 efectivos, 400 medios terrestres y 20 aéreos por el fuego
El Gobierno de España ha desplegado en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila hasta 1.201 efectivos y 400 medios terrestres de la UME. A ellos se han sumado más de 1.100 agentes de la Guardia Civil y Protección Civil y más de 20 medios aéreos para combatir los incendios.
Según ha avanzado la Moncloa en su cuenta de X, el despliegue técnico para la extinción del fuego cuenta también con 220 agentes de la Policía Nacional, 110 efectivos de Protección Civil y una veintena de trabajadores del CSIC. La Guardia Civil ha desplegado, además de 1.085 agentes, 60 vehículos y dos helicópteros.
Estos son los medios del Gobierno de España desplegados hoy en los incendios de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.— La Moncloa (@desdelamoncloa) July 25, 2026
Máxima prudencia. Consulta siempre fuentes oficiales:https://t.co/6ghTvL2VdM pic.twitter.com/TO6KEpo5Mb
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha aportado también un centenar de efectivos, 11 aviones, 8 helicópteros y una Unidad Móvil de Análisis y Planificación.
Según datos provisionales del Ministerio del Interior, el incendio de Ávila ha devastado entre 13.000 y 15.000 hectáreas; y el de Madrid, cerca de 10.000.
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601 mayores de doce residencias son evacuados en Ávila
La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ha evacuado desde el pasado jueves a un total de 601 mayores de doce residencias de la tercera edad que se han visto afectadas por el incendio que asola Ávila.
Según ha informado en nota de prensa la Administración autonómica, el pasado 23 de julio fueron trasladadas 90 personas de dos residencias ubicadas en la localidad abulense de El Tiemblo, siendo derivadas por el operativo de la Junta de Castilla y León a la Residencia de las Hijas de la Caridad de Ávila.
Un día después fueron evacuadas otras 93 personas de tres residencias de ancianos de Cebreros (23 personas), Burgohondo (50) y El Hoyo de Pinares (20), siendo derivadas a la residencia pública de Personas Mayores que la Junta tiene en Ávila. Además, este sábado se está procediendo al traslado de otros 418 ancianos pertenecientes a otras siete residencias: Fresnedilla (47 residentes); La Higuera (88); Navahondilla (35); Sotillo de la Adrada (130 de dos residencias); Piedralabes (65) y Casavieja (53).
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Madrid refuerza su sistema sanitario para hacer frente a los fuegos
La Comunidad de Madrid ha informado de que la red asistencial del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) permanece "reforzada y plenamente coordinada para responder a cualquier necesidad derivada de la emergencia", según ha informado en un comunicado.
El sistema regional dispone de "más de 800 camas disponibles", de las cuales "29 están ocupadas en el Hospital Universitario Doctor Rodríguez Lafora", donde se encuentran ahora los usuarios de una residencia para personas con problemas de salud mental de Robledo de Chavela.
Además, el hospital Isabel Zendal se mantiene como "centro de emergencias", con capacidad para 241 camas de hospitalización y otras 12 de UCI.
En el comunicado, el Gobierno de la región también ha informado de que, hasta el momento, se han registrado 110 asistencias sanitarias, de las que 25 han requerido asistencia hospitalaria por problemas respiratorios.
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Anged mantiene conversaciones con el Gobierno de Madrid para ayudar con las evacuaciones
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) y sus empresas asociadas se encuentran en contacto con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y los equipos de emergencia para poder ayudar con las evacuaciones por los incendios de Madrid y Ávila, han explicado a Efe fuentes de Anged.
Desde la asociación han explicado que enviarán alimentos, productos de higiene personal y textiles a las personas afectadas por estos fuegos. Asimismo, la patronal ha trasladado su apoyo a los afectados, así como su máximo respeto y admiración por los militares, bomberos, fuerzas de seguridad, equipos de emergencia y sanitarios que están trabajando sin descanso para combatir el fuego.
Anged cuenta entre sus asociados con El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin, Alcampo, Ikea, Eroski o MediaMarkt.
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"Todos somos uno": Feijóo pide "refrescar el ambiente político" ante la situación "crítica" por los incendios
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado que en la gestión de los incendios forestales "todos somos uno" debido a la situación "crítica" a la que se enfrentan las zonas afectadas por el incendio. Ante esto, ha asegurado que lo que se impone es "refrescar el ambiente político".
En su visita a Galicia por el Día de la Comunidad, el líder de los populares ha señalado a la prensa que "España, en este momento, no puede tener ninguna discusión sobre la necesidad de colaborar y de trabajar juntos para salir" de este escenario.
Preguntado por los periodistas tras su asistencia en Santiago a la Ofrenda al Apóstol acerca de declaraciones que podrían no haber ido en esa línea, ha dicho que no hablaría de "peleas", si bien sí hay algunas que se comentan "por sí solas".
"Una comunidad autónoma, si es del PP, entonces no sabe apagar incendios" pero en cambio si es de otro partido, pues "entonces sabe, aunque también pida la UME y los recursos del Estado".
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El tiempo complica los trabajos en Ávila frente al "descuelgue" del fuego
El tiempo cambiante que afecta al incendio activo en Ávila está condicionando los trabajos del operativo mientras que las llamas se "descuelgan" hacia el Valle del Tiétar, al sur de la provincia. Es decir, el fuego está separándose del quemador, como si se encontrara flotando en el aire, lo que complica las operaciones, que se "adaptan a las circunstancias".
Esta situación, según ha explicado a los periodistas el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha obligado a evacuar preventivamente a siete municipios del Alto Tiétar con una población censada de unas 13.000 personas. Se trata de los municipios de Sotillo de la Adrada; La Adrada; Casillas; Casavieja; Santa María del Tiétar; Piedralaves y Navahondilla, todos ellos muy próximos a la Comunidad de Madrid.
Los trabajos de la pasada noche en El Tiemblo, el municipio más afectado por el fuego en la provincia abulense, se han visto condicionados por la proximidad del incendio de Madrid, "modificando las condiciones meteorológicas".
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Cenicientos (Madrid) es evacuado y el puesto de mando se traslada a Navalcarnero
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha informado que el municipio de Cenicientos, donde se sitúa el puesto de mando avanzado, será evacuado.
Martín ha pedido que se salga de forma ordenada del municipio al mismo tiempo el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha informado de que el puesto de mando se trasladará a Navalcarnero.
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Ayuso asegura que el perímetro del fuego es entorno a las 20.000 hectáreas: la cifra de viviendas afectadas es todavía "imprecisa"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el perímetro del fuego se sitúa entorno a las 20.000 hectáreas, aunque todavía hay que descartar "zonas internas". Aun así, la presidenta ha informado de que la cifra de viviendas o terrenos afectados es todavía "imprecisa".
La presidenta ha descrito la situación como "inédita" y ha informado que los trabajos se centran ahora en evacuar a los ciudadanos y sobre todo a las personas vulnerables.
Además, ha confirmado que siguen atendiendo a los ganaderos para salvar a "tantos animales afectados" y que el sistema regional va a tener un refuerzo de otras 800 camas que podrán dar servicio a los municipios afectados en Ávila en caso de ser necesario.
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García pide que los ciudadanos no salgan de sus casas por la mala calidad del aire
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido que los ciudadanos no permanezcan al aire libre debido a la mala calidad del aire en las zonas cercanas al fuego. "No es buena", ha indicado, puesto que el aire contiene valores de PM2'5, partículas contaminantes suspendidas en el aire con un diámetro menor a 2,5 micras.
García ha asegurado en una publicación en X que estos valores se encuentran "muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)" por lo que pide utilizar mascarillas FFP2/95 y gafas para proteger los ojos en caso de salir de casa en zonas cercanas a los incendios.
Debido a los incendios, hoy la calidad del aire de Madrid no es buena, con valores de PM2'5 muy por encima de los que recomienda la OMS.— Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 25, 2026
Evita la actividad física y permanecer al aire libre. Si sales de casa y hay humo o ceniza utiliza mascarilla FFP2/95 y gafas para proteger… pic.twitter.com/7zcT25Hrh0
Asimismo, la ministra reclama a la ciudadanía que busque atención sanitaria si se nota problemas para respirar, dolor en el pecho o falta de aire. Del mismo modo, pide prestar especial atención a las personas vulnerables a tu alrededor, al tiempo que mantenerse informado a través de fuentes oficiales y hacer caso a las indicaciones de los servicios de emergencia.
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El frente de Navaluenga se podría unir a los fuegos de San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado
El Ayuntamiento de Navas del Rey ha indicado en un comunicado oficial que la evolución del incendio de Navaluenga sigue siendo muy desfavorable, después de la reunión de coordinación que se ha celebrado esta mañana de sábado en Cenicientos.
Según este operativo, existe un riesgo alto de que este frente pueda unirse con los que afectan a San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado, lo que complicaría la situación gravemente.
Además, el Ayuntamiento ha indicado que los vecinos todavía no pueden volver a Navas del Rey por el riesgo que esto supone.
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Cuatro municipios siguen evacuados por el incendio en La Mierla (Guadalajara)
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha levantado las medidas de evacuación en Semillas, uno de los municipios que fueron desalojados por el incendio forestal originado en La Mierla (Guadalajara), pero mantienen las medidas de prevención en otros cuatro.
En concreto, los vecinos de Aldeanueva de Atienza, Prádena de Atienza, Gascueña de Bornova y El Ordial siguen sin poder volver a sus casas, según ha informado Infocam este sábado en redes sociales.
Además, permanecen cortadas las carreteras GU-151, GU-147, GU-213 y GU-137.
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Los fuegos suman ya casi 75.000 evacuados: todo el Valle del Tiétar es desalojado
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha indicado en una rueda de prensa este sábado que los evacuados ya suman entre 70.000 o 75.000 entre Ávila y Madrid. Concretamente, los afectados en la región madrileña suman los 35.000 evacuados y los 20.000 confinados. En Ávila ya hay 30.000 evacuados.
Con las nuevas indicaciones, dos nuevos municipios madrileños han sido evacuados, Rozas del Puerto Real y Cadalso de los Vidrios, junto con todo el Valle del Tiétar, en Ávila, donde viven unas 30.000 personas.
Aun así, Martín ha asegurado que en las próximas horas darán nuevas indicaciones y que probablemente haya más evacuados.
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Colmenar del Arroyo está siendo supervisado aunque los vecinos no pueden volver: las casas no han sufrido daños
El madrileño municipio de Colmenar del Arroyo se encuentra siendo supervisado por las autoridades. Por el momento, algunos patios y parcelas se han quemado, aunque las casas no han sufrido daños.
Mientras recorren las calles, urbanizaciones y fincas próximas al núcleo urbano, las autoridades recomiendan prudencia ya que, por el momento, los vecinos no pueden volver al pueblo.
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Seis municipios de Ávila serán evacuados por el fuego: ya suman diez localidades
Otros seis municipios en la provincia de Ávila serán evacuados de forma preventiva debido al fuego que se mantiene activo en la zona, junto con otras cuatro localidades que ya han sido desalojadas, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
Piedralaves (con 2.200 habitantes censados), La Adrada (2.800), Casillas (1.380), Sotillo (5.000), Santa María del Tietar (cerca de mil) y Navahondilla (con unos 400) son las localidades que serán evacuadas. Son municipios que, durante el verano, incrementan considerablemente su población.
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La Comunidad de Madrid recupera la cobertura de telefonía móvil en todas las zonas afectadas por los incendios
La Comunidad de Madrid recupera la cobertura de telefonía móvil en todas las zonas afectadas por los incendios forestales. Desde esta mañana ningún municipio permanece incomunicado, ha informado la Comunidad de Madrid este sábado.
Además, han indicado que los técnicos siguen trabajando para mejorar y estabilizar la calidad de la señal aunque durante toda la noche han estado trabajando para recuperarla.