Incendios en Madrid y resto de España, hoy en directo | Fuegos activos, municipios afectados, mapa, y carreteras cortadas
Los incendios en Madrid y Ávila ya han quemado 45.000 hectáreas.
Sanidad recomienda a los madrileños quedarse en casa para evitar la exposición al humo: "Es una mezcla tóxica"
Un varón ha aparecido fallecido dentro de su coche durante las labores para apagar un fuego en un barranco de Manises (Valencia), según ha anunciado el consistorio del municipio en la red social X.
45.000 hectáreas quemadas en Madrid y Ávila
El perímetro de los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila suman más de 200 kilómetros de perímetro y afectan a unas 45.000 hectáreas.
Desalojan poblaciones en Castellón
Desalojan las poblaciones de Vilavella y Artana, municipios cercanos al incendio de La Vall d'Uixò. Más de 300 efectivos y catorce medios aéreos combaten este fuego.
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El municipio leonés de Murias de Ponjos es evacuado mientras que los vecinos de Inicio y Trascastro pueden volver a sus casas
El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado este sábado el desalojo de Murias de Ponjos, un municipio en León, con alrededor de una veintena de vecinos evacuados, a causa de la evolución del incendio forestal declarado en la zona, mientras que se ha permitido regresar a sus casas a los vecinos de Inicio y Trascastro. La decisión se ha adoptado durante la reunión celebrada esta tarde en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para analizar la evolución del fuego.
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El incendio de Cubelles (Barcelona) queda estabilizado
El incendio declarado este sábado por la tarde en Cubelles (Barcelona) ha quedado estabilizado sobre las 18.51, según han informado los Bombers de la Generalitat, que están trabajando con 35 dotaciones terrestres, 10 aéreas y 149 efectivos.
También trabajan con el contingente de bomberos neerlandeses desplegados "en el marco del mecanismo EU Civil Protection & Humanitarian Aid".
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El perímetro de los incendios de Madrid y Ávila suma ya más de 200 kilómetros : el fuego afecta a unas 45.000 hectáreas
El perímetro de los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila suma ya más de 200 kilómetros y afecta a unas 45.000 hectáreas. Debido a que se tratan de unos fuegos "extremos", capaces de crear su propia meteorología, los expertos alertan de que tener una previsión es muy complicado.
Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el incendio de Ávila ha dañado ya alrededor de 21.000 hectáreas y tiene un perímetro de 112 kilómetros, mientras que el de la Comunidad de Madrid supera las 24.000 hectáreas quemadas, con un perímetro de unos 100 kilómetros.
Los actuales focos que han derivado hasta ahora en más de 88.500 evacuados y confinados en las áreas afectadas se consideran "extremos, es decir, quedan fuera de la capacidad de extinción, pues emiten más de 10.000 kW por metro".
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Los vecinos de Prádena de Atienza y Gascueña de Bornova vuelven a sus casas
Los vecinos de Prádena de Atienza y Gascueña de Bornova, localidades afectadas por el incendio de La Mierla (Guadalajara), ya pueden regresar a sus casas. El Plan Infocam ha levantado las medidas de evacuación para estas localidades, aunque todavía siguen desalojados los habitantes de municipios cercanos como Aldeanueva de Atienza y El Ordial.
Permanecen cortadas solo las carreteras GU-151 y GU-147, tal y como han informado desde el dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
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El humo tiñe el cielo de Madrid y Castilla y León
Los incendios en la Comunidad de Madrid y Ávila junto con el fuerte viento están provocando que el humo se propague incluso más allá del alcance de las llamas. Desde varias zonas en Madrid y Castilla y León se ve un cielo negro e incluso, pueden caer cenizas.
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Las brigadas de bomberos aseguran que la huelga acabó en mayo y que están "trabajando con total normalidad"
El comité de empresa de las brigadas de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid ha aprovechado este sábado para recordar que la huelga que los profesionales comenzaron para denunciar sus "precarias condiciones laborales", terminó el pasado mayo y que están "trabajando con total normalidad, responsabilidad y profesionalidad".
De esta forma, han declarado que trabajan "pese a continuar soportando condiciones laborales precarias, salarios insuficientes y una elevada temporalidad", ha remarcado el comité de empresa en un comunicado.
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Navalcarnero toma el relevo como centro del operativo contra el incendio
El puesto de mando avanzado que coordina las labores de extinción de los fuegos que afectan a la Comunidad de Madrid y Ávila, ya se encuentra en Navalcarnero, después de que Cenicientos, donde se encontraba antes, haya sido desalojado por la proximidad del fuego.
Las autoridades han comenzado a llegar de forma escalonada al operativo mientras se desplazaban hasta el lugar grandes camiones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de bomberos, ambulancias y vehículos de distintos cuerpos de seguridad, a la vez que decenas de efectivos descargaban el material y organizaban el despliegue del nuevo centro de coordinación.
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Más de 300 efectivos combaten el incendio en la Vall d'Uixó (Castellón)
Un gran dispositivo combate el incendio originado en la Vall d'Uixó (Castellón). El violento fuego amenaza varios municipios, priorizando urgentemente el desalojo de La Vilavella. Los vecinos desplazados por este incendio ya están siendo refugiados en el polideportivo de Nules.
Más de 300 efectivos y catorce medios aéreos combaten el fuego. La extrema meteorología agrava este incendio, con fuertes vientos, 10 % de humedad y casi 38° C. El denso humo alcanza el Mediterráneo, complicando las labores de extinción en estos municipios.
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Confinan a 2.500 residentes por un incendio en Barcelona
Protección Civil ordena confinar a 2.500 residentes en municipios como Cunit y Castellet i la Gornal (Barcelona). Este grave incendio forestal afecta directamente a urbanizaciones como Cunit, Trencarroques, la Creu y Cal Candi.
El veloz fuego activó alertas telefónicas para proteger a los vecinos de Mas Tarder y Les Estoreres. Ahora mismo, treinta y tres dotaciones aéreas y terrestres combaten este incendio forestal para extinguir todo el fuego.
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Talavera de la Reina acoge a los 70 primeros desalojados por los incendios
El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha informado de que ya han llegado al municipio las 70 primeras personas desalojadas por los incendios.
El alcalde ha indicado que todas las personas acogidas, procedentes de Sotillo de la Adrada y de Casillas, ya han sido recibidas y han sido trasladadas al pabellón Sandra Sánchez. Primero de Mayo, donde se han instalado camas, sillas y ventiladores. Además, el Ayuntamiento ha dispensado botellas de agua y comida para abastecer a las personas acogidas y a sus mascotas.
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Muere una persona en un incendio en Manises: encontraron su cuerpo dentro de un coche en un barranco
Un hombre ha sido encontrado muerto en un coche mientras se trabajaba en un incendio declarado este sábado en una zona de barranco del término municipal de Manises (Valencia), según ha informado el Ayuntamiento de la localidad a través de la red social X. Además, cinco personas han tenido que ser hospitalizadas por inhalación de humo.
ATENCIÓ❗️L’incendi està controlat, s’està refrescant la zona🖤Malhauradament,l’incendi s’ha cobrat la vida d’1persona.L’Ajuntament de Manises decreta dos dies de dol oficial, demà i dilluns, com a mostra de https://t.co/y4VTHAD1zNàcies a Bombers, Protecció Civil, Policia i GCivil— Ajuntament de Manises (@AytoManises) July 25, 2026
Al parecer, el cuerpo fue hallado por los equipos de extinción que trabajaban en el incendio, ya perimetrado.
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Las imágenes más impactantes de la lucha contra los incendios en Madrid y Ávila
La ola de incendios que golpea a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila se ha convertido en una de las emergencias forestales más graves de los últimos tiempos, obligando a declarar la emergencia nacional.
Impulsadas por ráfagas de viento cambiantes y temperaturas extremas, las llamas han calcinado decenas de miles de hectáreas en puntos críticos como el Valle del Tiétar, la Sierra de Gredos y municipios madrileños como Cadalso de los Vidrios, Cenicientos o Robledo de Chavela.
Sobre el terreno, miles de efectivos de brigadas forestales, Bomberos, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y medios aéreos trabajan sin descanso en jornadas maratonianas para perimetrar los focos más agresivos y proteger las zonas urbanas.
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Madrid traslada a más de 1.300 mayores, personas con discapacidad y menores que viven en residencias cercanas al fuego
La Comunidad de Madrid ha informado este sábado de que están coordinado el traslado de más de 1.300 personas mayores, con discapacidad o menores, que se encuentran en 19 residencias cerca de la zona afectada por los incendios de la región. Concretamente, se tratan de 14 centros de mayores, 3 de menores y dos de discapacidad.
De los residentes, 982 son mayores, 129 tienen discapacidad y 84 son menores y sus familiares están siendo informados en todo momento de la situación. Para seguir estas operaciones, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha instalado un centro de valoración en Navalcarnero que primero se situó en San Martín de Valdeiglesias y después en Brunete.
Ahora, se coordinan los trabajos de traslado de estas personas hacia el Centro de Emergencia y Atención Sociosanitaria, situado en San Blas-Canillejas, que acogerá a 50 de ellos.
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Evacuaciones y carreteras cortadas por el incendio en Almorox (Toledo)
El incendio de Almorox (Toledo) alcanza el nivel dos. Este fuego obliga a evacuar las urbanizaciones El Pinar y El Romillo. La carretera N-403 está cortada hacia Cadalso de los Vidrios y otros municipios.
Doscientos efectivos combaten este grave incendio con cincuenta medios terrestres y aéreos. El violento fuego provocó alertas telefónicas. El operativo de Emergencias busca proteger urgentemente los municipios de Castilla-La Mancha y evitar más desalojos de vecinos.
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Activan alerta por un grave incendio forestal en Cubelles (Barcelona)
Un incendio forestal en Cubelles (Barcelona) obliga a confinar a los vecinos por humo. Los bomberos combaten este fuego con medios aéreos y terrestres, activando el plan Infocat. Actualmente, 195 municipios catalanes sufren riesgo extremo.
Frente al incendio, Protección Civil alerta también por inundaciones. Fuertes lluvias amenazan el litoral, afectando a municipios de la Garrotxa y la Selva en Girona. Este panorama lluvioso contrasta con la amenaza del destructor fuego.
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San Martín de Valdeiglesias y Valdemaqueda vuelven a recibir un ES-Alert por la evolución del incendio
Los vecinos de San Martín de Valdeiglesias y Valdemaqueda han vuelto a recibir mensajes ES-Alert por la evolución del incendio en la sierra oeste, según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.
Debido a la evolución del incendio forestal en la región se ha vuelto a enviar un mensaje sobre las 16.45 horas de este sábado. En ellos se recuerda el confinamiento de sus habitantes y las autoridades piden que no haya desplazamientos a la zona afectada y que se sigan las indicaciones de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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PSOE y Podemos cargan contra Ayuso y el PP por su gestión de los incendios
PSOE y Podemos han cargado este sábado contra el PP y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la gestión de los incendios y las políticas de los populares ante la catástrofes naturales.
La portavoz socialista, Montse Mínguez, ha subrayado en un mensaje en X que "hoy las comunidades autonómicas necesitan todos los recursos posibles para responder a emergencias como los incendios". Algo que considera que no se lleva a cabo en Madrid puesto que la semana pasada el Ejecutivo llevó al Congreso dos medidas para darles más recursos, la quita de la deuda y el techo de gasto, y el PP votó en contra.
Hoy las CCAA necesitan todos los recursos posibles para responder a emergencias como los incendios.— Montse Mínguez (@montseminguez) July 25, 2026
El Gobierno llevó al Congreso dos medidas para darles más recursos.
El problema no es lo que el PP escribe en X. Es lo que vota en el Congreso.
Los votos tienen consecuencias. pic.twitter.com/a1OKaNG1yE
Por su lado, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha señalado la gestión de la Comunidad y ha apuntado que los incendios "se apagan en invierno, con prevención antes del verano". En esta línea, ha asegurado que los bomberos de la Comunidad de Madrid "ya alertaron en abril de que las dotaciones estaban reducidas a la mitad", razón por la que, ha subrayado, "Ayuso les criminaliza".
Los incendios se apagan en invierno, con prevención antes del verano. Por eso los Bomberos de la Com. de Madrid ya alertaron en abril de que las dotaciones estaban reducidas a la mitad. Y por eso Ayuso les criminaliza ahora, porque son quienes más muestran que es una negligente.— Ione Belarra (@ionebelarra) July 25, 2026
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Tres municipios confinados y varios desalojos por el incendio de La Vall d'Uixò en Castellón
El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha enviado un Es-Alert a la población para comunicar el confinamiento de los municipios cercanos a Castellón de Artana y La Vall d'Uixò a causa del incendio declarado en esta última localidad, donde también se está procediendo al desalojo preventivo de algunas viviendas rústicas.
El confinamiento de estos dos municipios tiene lugar después de que Emergencias ya confinara antes el de Vilavella por el mismo motivo, el de la prevención y la seguridad ante un incendio de evolución negativa.
Además, la Policía Local de La Vall d'Uixò ha informado que se han desalojado "de manera preventiva" las zonas norte y este, "próximas al fuego". Concretamente, son casas aisladas, establos y ganaderías situadas en las partidas del Castell, La Rabosa y La Murta, junto con la urbanización Santa Bárbara.
El fuego, cuya evolución es negativa, según el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, ha obligado a activar la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) y a desalojar una urbanización de manera preventiva.
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El incendio afectó a las estaciones espaciales en Ávila y Madrid
La Agencia Espacial Europea asegura que su estación de Cebreros (Ávila) parece intacta tras el incendio. El fuego aún impide inspeccionar presencialmente estas instalaciones, aunque todo el personal se encuentra a salvo en sus municipios.
La ESA agradece el esfuerzo de Emergencias frente al incendio y se solidariza con la NASA. Su base en Robledo de Chavela (Madrid) sufrió un impacto más directo por el fuego, evacuando a los trabajadores.
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Robles asegura que los medios desplegados para combatir los incendios son "suficientes"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este sábado que los medios desplegados para hacer frente a los incendios que afectan a Madrid y Ávila son "suficientes", a la vez que ha pedido a la población "mucha precaución y prudencia", al tiempo que ha agradecido la labor de los efectivos que trabajan en la extinción.
"Yo quiero poner en valor todo el trabajo que está haciendo muchísima gente aquí, que se están volcando y poniendo en riesgos sus vidas, con los medios que en estos momentos son suficientes y necesarios, y sobre todo con mucha precaución. No queremos generar alarma y por eso se está haciendo todo con la máxima prudencia", ha señalado la ministra en Navas del Rey (Madrid) en declaraciones a Telemadrid que ha recogido Europa Press.
Robles ha subrayado que la población se está comportando de forma "modélica" y ha recalcado que las evacuaciones ordenadas sirven para "evitar riesgos". Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de la UME, la Guardia Civil, los brigadistas forestales y el resto de los servicios de emergencia, que "se están volcando" para hacer frente a los incendios.