Incendios en Madrid y resto de España, hoy en directo | Fuegos activos, municipios afectados, mapa, y carreteras cortadas

Un varón ha aparecido fallecido dentro de su coche durante las labores para apagar un fuego en un barranco de Manises (Valencia), según ha anunciado el consistorio del municipio en la red social X.

45.000 hectáreas quemadas en Madrid y Ávila

El perímetro de los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila suman más de 200 kilómetros de perímetro y afectan a unas 45.000 hectáreas.

Desalojan poblaciones en Castellón

Desalojan las poblaciones de Vilavella y Artana, municipios cercanos al incendio de La Vall d'Uixò. Más de 300 efectivos y catorce medios aéreos combaten este fuego.