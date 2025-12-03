El nuevo supermercado que abre en el sur de Madrid: 900m2 con productos de todo tipo, el 80% de origen español

Las claves nuevo Generado con IA ALDI inaugura su primer supermercado en Getafe el 10 de diciembre, con 900 m2 de sala de ventas y 13 empleados. El nuevo establecimiento se sitúa en el centro comercial Getafe3 y abrirá de lunes a sábado de 09:00 a 21:30 y domingos de 10:00 a 21:00. El 80% de los productos del nuevo ALDI serán de origen nacional y ofrecerá promociones especiales tras la apertura. Con esta apertura, ALDI suma 65 supermercados en la Comunidad de Madrid y ha creado unos mil empleos nuevos en la región en los últimos tres años.

La cadena de supermercados ALDI celebra la inauguración de su primer establecimiento en Getafe el próximo miércoles, 10 de diciembre. Con esta apertura, acerca su opción de compra basada en los precios bajos y la calidad a las familias de la zona.

El nuevo supermercado, ubicado en el centro comercial Getafe3, en Avenida Juan Carlos I, 1, contará con alrededor de 900 m2 de sala de ventas y empleará a 13 personas. Abrirá de lunes a sábado de 09:00 a 21:30, y también los domingos de 10h a 21h.

En el nuevo ALDI se podrá encontrar una cuidada selección de productos: 9 de cada 10 de marca propia y 8 de cada 10 de origen nacional. También ofrecerá promociones especiales y descuentos exclusivos en su surtido habitual tras su inauguración.

El acto de inauguración empezará a las 10:00h y contará con la participación de José Antonio Pastor, responsable de Expansión de ALDI en la zona y representantes del Ayuntamiento de Getafe.

Los ALDI en la Comunidad de Madrid

Actualmente ALDI cuenta con 65 supermercados en toda la Comunidad de Madrid. La inauguración de esta nueva tienda responde a la necesidad de incluirse en la zona del sur del Madrid. Sin contar con los supermercados de la localidad getafense, los ALDI más cercanos están en Leganés (Avda. Fuenlabrada 11), Pinto (Avda. de los Alcotanes 1), Fuenlabrada (C/ Leganés 60), Parla, con dos tiendas en la Calle Turín, 15 y en Avenida de América, 11, y Madrid, cuyas tiendas más cercanas estarían ubicadas en la Calle Real de Pinto, 91, en el distrito de Villaverde Alto y en la Calle Pelícano, 19, en el distrito de Opañel.

Supermercado ALDI El Español

La inauguración de la nueva tienda en Getafe responde al plan de expansión de ALDI en la Comunidad de Madrid. ALDI ha acelerado su expansión en Madrid creando 22 nuevas tiendas en los últimos tres años. La previsión anual es conseguir llegar a los 66 supermercados en Madrid pero es un número que sigue estando en revisión.

La apertura de los nuevos supermercados en la región, además, ha ayudado a crear unos mil puestos de empleo nuevos en la Comunidad de Madrid. Además, ALDI se ha comprometido a mejorar el mercado regional, aumentando en sus supermercados el número de alimentos producidos en la Comunidad de Madrid. Para ALDI, ampliar sus supermercados por todo Madrid es de gran importancia ya que responde a su interés en llegar, también, a distintas comunidades fronterizas.