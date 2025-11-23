Sale a la venta por 5 millones de euros la casa de 'los Javis' en Madrid: una mansión de 1.000m2 y un jardín de 2.500

Hasta los amores más fuertes a veces se rompen. Eso es lo que muchos han pensado cuando una de las parejas más conocidas de la farándula nacional anunció hace unos días su separación. Se trata de Javier Calvo y Javier Ambrossi, también conocidos ya como 'los Javis'. Y es que los directores de cine han pasado de ser una de las parejas que paseaba su amor por Madrid a romper sus lazos.

Una noticia que dejó en shock a todo el universo del corazón y del cine en España. Y es que casi nadie hubiera podido predecir que los 'los Javis' iban a poner punto final a su relación tras más de una década juntos. Y justo después de haber tomado una de las grandes decisiones de su vida: marcharse a la casa de sus sueños, creada y diseñada por y para ellos.

Una mansión en la que permanecieron juntos hasta el pasado 6 de noviembre y que ahora solo resguarda el eco de un amor que fue intenso y duradero, pero no eterno. Un chalet que no solo simbolizaba un hogar, sino también la escenificación de un proyecto que ahora se rompe para que sus dos agentes tomen caminos diferentes.

Y una casa que ahora se encuentra en venta tal y como ha informado Lecturas por un precio astronómico. Eso sí, se trata de una nueva construcción en una de las zonas más lujosas de la Comunidad de Madrid, diseñada al gusto de sus todavía propietarios y que se encuentra casi sin estrenar a pesar de todo el tiempo que les costó conseguir hacer realidad este sueño.

La vivienda fue adquirida en enero de 2022 y la pareja estuvo durante más de dos años dando vueltas a sus pretensiones hasta finalmente conseguir la casa que siempre habían soñado tener. Y al cabo de unos meses, esta se encuentra en venta tras la ruptura de un amor que parecía inquebrantable tras 13 años juntos.

¿Cuánto cuesta la casa de 'los Javis'?

Como decíamos, la casa se encuentra ya en venta. Concretamente, con un precio de 5 millones de euros. Una cifra realmente elevada, pero es que sin duda alguna la impresionante casa que han compartido los dos directores lo vale. Se trata de una vivienda de 975 metros cuadrados dentro de una parcela que supera los 2.500.

Tiene un estilo moderno y vanguardista con muchos espacios abiertos, buscando la sensación de amplitud y de luz. Esta propiedad, la más tangible de todo su patrimonio, supuso un gran esfuerzo para la pareja. Tanto es así que una vez terminada fue enseñada a la revista especializada AD, la cual dio buena muestra de lo impresionante de la misma.

De hecho, para poder afrontar semejante proyecto, la ya expareja tuvo que pedir una hipoteca de casi 1,5 millones de euros. Su idea era robar el verano para llevarlo hasta su 'nidito' de amor y dejarlo allí de manera perenne. Ahora, una vez se ha roto la relación, esta ha salido al mercado en busca de un comprador que pueda hacerse cargo de la inversión.

Entre las múltiples maravillas que tiene esta casa destacan su librería de dos alturas o su situación privilegiada en mitad de un entorno natural, lo que no solo otorga una conexión especial y una sensación de paz, también unas vistas espectaculares de todo el entorno de Pozuelo de Alarcón, municipio al que pertenece la urbanización en la que se encuentra. También destaca su dormitorio con vestidor y su increíble terraza.

Además, la casa tenía otras comodidades típicas de este tipo de mansiones como gimnasio, sala de cine, discoteca y un gran jardín con piscina. La idea es que su casa fuera un centro de reuniones, un lugar en el que recibir a todos sus amigos y pasar tiempo con ellos. E incluso en el que desarrollar sus reuniones de trabajo, por ejemplo para crear y repasar sus guiones. Un espacio abierto a todos.

Un lugar que ahora cierra sus puertas hasta encontrar un nuevo comprador después de clausurarse de manera oficial a principios de noviembre, con la fiesta de fin de rodaje de su última película, La bola negra.