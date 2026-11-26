Almeida, durante la visita que ha realizado al mercado de la Plaza de Lugo. Europa Press

Almeida convierte Madrid en el "mejor destino de turismo de reuniones de Europa" con un impacto económico de 5.500 M

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LO ESENCIAL Las claves Madrid ha sido elegida por noveno año consecutivo como el mejor destino de turismo de reuniones y congresos de Europa en los World Travel Awards. El sector de reuniones generó un impacto económico de más de 5.500 millones de euros en la capital tras acoger más de 51.000 encuentros en 2025. La ciudad ha destacado en 2026 por la celebración de grandes eventos como los congresos de WindEurope, con 17.000 asistentes, y ESMO en IFEMA, con 37.000 especialistas. Madrid escala 28 posiciones en el Índice de Sostenibilidad de Destinos Globales (GDS-Index) de 2026 hasta situarse en el puesto 21.

Almeida, qué decir, puede presumir de muchas cosas: de ser del Atleti, de acoger la Fórmula 1 o la NFL, de tener el IBI más bajo de toda España -junto a Zaragoza y Santander- o de ser el principal polo de atracción para trabajar. Pero, desde hoy, también de ser "el mejor destino de turismo de reuniones y congresos de Europa".

La concejala delegada de Turismo y presidenta de Madrid Convention Bureau (MCB), Almudena Maíllo, lo ratificó tras participar este miércoles en la última Junta Rectora de 2026 de este organismo especializado en turismo de reuniones, un año marcado por nuevos reconocimientos internacionales a la industria de turismo de reuniones madrileña y a su apuesta por la sostenibilidad y el legado positivo en la ciudad.

La capital ha sido premiada, por noveno año consecutivo, como mejor destino de turismo de reuniones y congresos de Europa en World Travel Awards y aspira a revalidar este título a nivel mundial por octava vez en la gala final de los galardones, que se celebrará el próximo 12 de diciembre.

Este último reconocimiento se suma a los avances en el ámbito del turismo de negocios responsable, como el puesto 21 de Madrid en el Índice de Sostenibilidad de Destinos Globales 2026 (GDS-Index), en el que ha escalado 28 posiciones respecto a la edición anterior.

Este 2026, la capital ha acogido grandes encuentros profesionales como el congreso WindEurope, que reunió en Madrid a alrededor de 17.000 expertos y profesionales del sector de las energías renovables o el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), celebrado en octubre en IFEMA Madrid, que reunió a aproximadamente 37.000 especialistas.

Como ha señalado Maíllo, “estos encuentros refuerzan la imagen del destino y contribuyen al desarrollo de este segmento que favorece la estabilidad del conjunto del sector turístico madrileño”. Para promover la oferta de turismo de reuniones, Madrid Convention Bureau ha participado en cinco ferias y 12 salones profesionales y ha realizado 17 viajes de familiarización y 16 acciones de promoción y representación.

Gran impacto

El turismo de reuniones es un segmento clave para Madrid, que acogió en 2025 más de 51.000 reuniones entre jornadas, convenciones y congresos, con un impacto económico de más de 5.500 millones de euros. La ciudad concentra el 23 % del gasto generado por esta industria en España.

Asimismo, durante la Junta Rectora se ha presentado a los 14 nuevos socios de Madrid Convention Bureau que ya cuenta con 249 empresas asociadas. También se ha avanzado la estrategia para 2027, que estará orientada a captar encuentros alineados con los principales sectores económicos de la capital e incluirá acciones de captación más segmentadas y adaptadas a las demandas de organizadores y prescriptores.