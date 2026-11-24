Almeida, durante el acto de inicio de campaña del Partido Popular en Madrid. Europa Press

Almeida ya perfila el futuro de uno de los mayores nuevos barrios de Madrid: 150.000 vecinos y 51.656 viviendas

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid incrementará un 10% la inversión en Políticas de Vivienda en 2027, alcanzando los 248 millones de euros. Las obras de edificación del nuevo barrio de Valdecarros prevén comenzar a principios de 2027 con la construcción de las primeras 13.371 viviendas. El desarrollo albergará un total de 51.656 viviendas, de las cuales el 55% (28.410) contarán con algún tipo de protección pública. Valdecarros es el mayor desarrollo urbanístico residencial de Europa y prevé albergar a unos 150.000 vecinos en sus 19,2 millones de metros cuadrados.

Almeida lo dejó claro en su Presupuesto para 2027: "Vivienda, vivienda y más vivienda" -replicando a su adorado Luis Aragonés con aquel "ganar, ganar y volver a ganar"-. Y, desde entonces, no ha parado de anunciar algunas de sus medidas. La última, en Valdecarros.

Y lo hace con las cuentas como aval, pues el alcalde incrementará un 10%, más del doble de la media del presupuesto, la inversión en Políticas de Vivienda, hasta los 248 millones de euros, el próximo año.

Esto equivale a 248,09 millones, con los que el Área de Políticas de Vivienda gestionará y promoverá la vivienda pública de alquiler, la rehabilitación y la regeneración urbana. Es una de las prioridades del mandato y una de las pocas áreas que crece muy por encima de la media: el gasto sube en todas las áreas de Gobierno, salvo en Obras y Equipamientos, que baja un 8,9%.

Primeros trabajos

Los primeros trabajos en Valdecarros, con 51.656 viviendas -de las que 28.410, el 55% tendrán algún régimen de protección pública y se destinarán a la venta o al alquiler- podrían comenzar a principios de 2027.

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Junta de Compensación de Valdecarros, encabezados por su presidente, Luis Roca de Togores, para conocer el estado de desarrollo de este ámbito urbanístico del sureste de la capital, situado en el distrito de Villa de Vallecas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En este encuentro han abordado el estado de las obras de urbanización, la planificación de las distintas etapas y el calendario previsto para el inicio de la edificación.

La autorización para simultanear las obras de urbanización y edificación en la primera etapa permite iniciar la construcción de las primeras 13.371 viviendas correspondientes a las tres primeras etapas. Según las previsiones de la junta de compensación, los primeros trabajos podrían comenzar a principios de 2027.

Valdecarros concentra la principal reserva de suelo de la capital para ampliar la oferta residencial. Con una superficie de 19,2 millones de metros cuadrados, es el mayor desarrollo urbanístico residencial de Europa. Su desarrollo está organizado en ocho etapas y contempla la construcción de 51.656 viviendas.

El ámbito reserva también cerca de 7 millones de metros cuadrados para zonas verdes y 349 hectáreas para equipamientos sociales, educativos y sanitarios. El proyecto contempla una red de 127 kilómetros de carriles bici y conexiones con las principales vías de circulación del entorno, entre ellas las autovías M-45, M-31 y M-50.

La ordenación de Valdecarros incluye también espacios destinados a actividades económicas y servicios para los futuros residentes. Una vez completado su desarrollo, está previsto que el nuevo barrio pueda albergar a una población de alrededor de 150.000 personas.