Imagen de archivo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida durante la inauguración de la iluminación navideña, en la plaza de Cibeles, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid. Carlos Luján Europa Press

Almeida cede el testigo a cinco niños ceutíes para encender las 14 millones de luces de Navidad en Madrid el 21 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves Cinco niños de Ceuta serán los encargados de presionar el botón del encendido de las 14 millones de luces de Navidad en Madrid el 21 de noviembre. La programación navideña 'Madrid, corazón de la Navidad' llevará espectáculos, mapping y belenes a más de 250 emplazamientos distribuidos en los 21 distritos. La parroquia de San Jerónimo el Real proyectará un mapping poético del 21 al 23 de diciembre y Conde Duque acogerá la instalación inmersiva de luces 'El Madrid de todos los cielos'. Matadero Madrid albergará 'Madrid, Navidad de encuentro' con su popular pista de hielo, nieve artificial, conciertos e iniciativas musicales de inclusión social.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado este miércoles en la Casa de la Villa la programación que el Área de Cultura, Turismo y Deporte ha diseñado para las fiestas navideñas bajo el lema 'Madrid, corazón de la Navidad'.

Una amplia y variada oferta cultural y de entretenimiento que volverá a llenar la ciudad de música, arte, luz, belenes, teatro, circo, espectáculos y actividades para todos los públicos, con propuestas que combinan tradición e innovación y que invitan a madrileños y visitantes a compartir la ilusión de estas fechas.

Almeida ha destacado que se trata de una programación para "el disfrute de un tiempo especial", que permite "detenerse, parar y reflexionar y poder alzar la mirada". En palabras del alcalde, "los millones y millones de bombillas" que a partir del 21 de noviembre iluminarán la ciudad "recrean esa estrella que nos lleva al portal de Belén" con un mensaje de amor "especialmente importante en los tiempos que vivimos".

La programación, especialmente pensada para disfrutar en familia, convertirá algunos de los espacios más emblemáticos de la capital en escenarios extraordinarios. La parroquia de San Jerónimo el Real cobrará vida con una creación visual que dialoga con su historia y arquitectura, mientras que el patio central de Conde Duque se transformará en un universo de constelaciones, estrellas fugaces y auroras boreales.

A estas propuestas se sumarán una gran exposición de belenes de la colección Basanta-Martín, las actividades de 'Madrid, Navidad de encuentro' en Matadero Madrid y una extensa programación musical que llegará a diferentes rincones de la ciudad.

El espíritu navideño se extenderá también a los distritos con el Carillón de Navidad, los belenes y numerosas actividades culturales y de ocio. La celebración culminará el 5 de enero con la tradicional cabalgata de Reyes.

Toda la información de las actividades, entre las que no faltarán los tradicionales mercadillos o pistas de hielo, puede consultarse en la web navidadmadrid.com.

'Navidad en los Jerónimos'

La parroquia de San Jerónimo el Real, uno de los templos más emblemáticos de Madrid, se convertirá esta Navidad en el escenario de un extraordinario mapping arquitectónico concebido por los artistas Camille Gross y Olivier Magermans.

Bajo el título 'Navidad en los Jerónimos', la propuesta ofrecerá, del 21 al 23 de diciembre, desde las 18:30 horas y hasta la medianoche, un recorrido poético que une la historia, la arquitectura y el imaginario de San Jerónimo el Real con el relato del nacimiento de Jesús.

La fachada cobrará vida a través de manuscritos iluminados, caligrafías, dorados y motivos inspirados en el patrimonio del templo, que se transformarán en un jardín fantástico de flores, pájaros y figuras del bestiario medieval. Un universo visual que conducirá al espectador hasta Belén, en una experiencia que combina arte contemporáneo, tradición y espiritualidad.

La propuesta se completará el 23 de diciembre con una programación musical de excepción. El ensemble vocal e instrumental Bach Madrid Project, dirigido por Oscar Gershensohn, interpretará en el interior del templo las Cantatas I, IV y VI del Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach.

Ese mismo día, el Coro de Voces Graves de Madrid, bajo la dirección de Juan Pablo de Juan, ofrecerá dos conciertos desde la escalinata de la iglesia con un repertorio de carácter espiritual y navideño.

'El Madrid de los cielos'

El cielo de Madrid, uno de los grandes símbolos de identidad de la ciudad, será el protagonista de 'El Madrid de todos los cielos', una instalación inmersiva creada por el diseñador de iluminación y escenografía Maxi Gilbert que transformará el patio central de Conde Duque en un extraordinario paisaje celeste, del 26 al 30 de diciembre.

Una propuesta que rinde homenaje a la singular belleza de los cielos madrileños, célebres por su luz, sus colores y sus atardeceres.

Durante cinco noches, de 19:00 a 23:00 h, 40 sistemas láser distribuidos por el perímetro del patio proyectarán sobre las fachadas constelaciones, trazados celestes y lluvias de perseidas, convirtiendo la arquitectura del edificio en una gran bóveda estrellada.

Al mismo tiempo, el cielo abierto se llenará de auroras boreales mediante grandes movimientos de luz y color que evocarán uno de los fenómenos más extraordinarios de la naturaleza. La experiencia, acompañada de una composición musical original de Miguel Ángel Serna, invitará al público a contemplar la magia del cielo de Madrid desde una perspectiva diferente.

Exposición de belenes

El Centro Cultural Daoíz y Velarde acogerá, del 28 de noviembre al 5 de enero, la exposición 'Tesoros de la colección Basanta-Martín', una oportunidad para descubrir una de las colecciones belenísticas privadas más importantes del mundo.

La muestra conmemora los 50 años de dedicación al coleccionismo de María de los Ángeles Martín y Antonio Basanta Reyes, impulsores de un extraordinario patrimonio artístico y cultural integrado por 4.278 belenes procedentes de 148 países.

La exposición tendrá como protagonista un monumental belén napolitano de 100 metros cuadrados, compuesto por 244 figuras, 15 edificios y numerosos elementos escenográficos que recrean la vida cotidiana, los mercados, los oficios y las celebraciones populares alrededor de la Natividad.

Junto a esta gran instalación, el público podrá realizar un viaje por los cinco continentes a través de más de 50 conjuntos belenísticos que reflejan las diferentes tradiciones, materiales y sensibilidades artísticas con las que distintas culturas representan el nacimiento de Jesús.

La tradición belenista tendrá también uno de sus principales referentes en el belén del Ayuntamiento de Madrid, instalado en el Palacio de Cibeles. Compuesto por 200 figuras y 20 construcciones originales del maestro belenista José Luis Mayo Lebrija, recreará seis escenas de la historia de la Natividad mediante una escenografía diseñada por la Asociación de Belenistas de Madrid.

El itinerario de belenes se completará con los nacimientos del Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid, el Museo de Historia de Madrid y numerosas propuestas distribuidas por los distritos.

Se extiende por los distritos

El programa 'Madrid, una ciudad con estrella' continuará extendiendo la celebración navideña por distintos puntos de la capital. En esta edición, el Carrillón de Navidad, de la Companyia La Tal, llegará a Moncloa-Aravaca, Retiro y Chamartín, los días 28, 29 y 30 de diciembre, respectivamente.

Un gigantesco reloj cobrará vida para sorprender al público con un espectáculo teatral lleno de humor, fantasía y música. Payasos, cantantes de ópera y tres traviesos monaguillos protagonizarán una sucesión de escenas que, guiadas por el relato del relojero, convertirán cada minuto en una nueva sorpresa.

La plaza de España, el Centro Cultural Daoíz y Velarde y el parque de Berlín serán los escenarios de esta propuesta, que reafirma la voluntad del Ayuntamiento de llevar la programación cultural navideña a todos los distritos y acercarla a todos los públicos.

Además, la programación navideña se extenderá por todos los distritos con numerosas actividades culturales y de ocio dirigidas a todos los públicos. Conciertos, teatro, espectáculos infantiles, talleres, pasacalles, belenes y propuestas participativas permitirán disfrutar de estas fiestas en barrios y espacios culturales de toda la capital.

Madrid suena a Navidad

La música volverá a ser una de las grandes protagonistas de las fiestas, con una programación que reunirá a artistas de diferentes géneros y estilos musicales en calles, plazas, balcones e iglesias de la ciudad.

Entre los nombres destacados figuran Martirio y Chano Domínguez, que unirán sus universos musicales en un espectáculo de coplas, tangos y boleros con aires de jazz y flamenco el 29 de diciembre. La programación contará también con las actuaciones de Argentina el 30 de diciembre y Carmy Love & PM Warson el 3 de enero, junto a propuestas como la zambomba flamenca De Jerez a Belén, que llevará la tradición navideña jerezana a los jardines de Sabatini el 23 de diciembre, y el concierto de Gospel Factory, que volverá a llenar de música los balcones del Teatro Español, entre otros.

Las iglesias volverán a ofrecer un marco singular para la música y el baile, con conciertos que abarcarán desde el repertorio clásico hasta nuevas interpretaciones del flamenco. Entre ellos, destaca el 17 de diciembre Falla Imaginado, una propuesta de Moisés P. Sánchez junto a Ana María Valderrama y Pablo M. Caminero, así como Liturgia, de José Maya, el 18 de diciembre, ambos en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

'Madrid, Navidad de encuentro'

Matadero Madrid volverá a convertirse, desde el 19 de diciembre, en uno de los grandes escenarios de la Navidad con una nueva edición de 'Madrid, Navidad de encuentro', una propuesta cultural especialmente diseñada para disfrutar en familia.

A través de instalaciones artísticas, teatro, artes escénicas, literatura, música, gastronomía y experiencias participativas, el recinto ofrecerá un amplio itinerario de actividades que invitan a compartir, aprender, jugar y celebrar juntos.

La plaza de Matadero volverá a sorprender al público con su tradicional nevada navideña. A ella se sumarán espectáculos, conciertos, talleres, propuestas creativas para diferentes edades y su pista de hielo, uno de los grandes atractivos de estas fechas que convertirá nuevamente Matadero Madrid en un lugar de referencia para las familias durante las fiestas navideñas.

Como novedad, este año, el escenario de la plaza de Matadero acogerá proyectos que utilizan la música como herramienta de inclusión y transformación social, con actuaciones participativas y didácticas a cargo de agrupaciones de entidades que trabajan en este ámbito. Una iniciativa que pone de relieve la capacidad de la música para fomentar la convivencia, la participación y el encuentro.

En toda la ciudad

La Navidad vuelve a iluminar las calles de Madrid con grandes novedades como el gran Nacimiento situado junto a la Puerta de Alcalá o el muñeco de nieve transitable ubicado entre Bailén y la plaza de España. Además, calles como Mayor, Carretas, Arenal o Velázquez, así como la plaza Mayor, contarán con nuevas propuestas.

A ello se sumarán, por tercer año consecutivo, las luces diseñadas por niños gracias al concurso escolar de dibujo convocado por el Área de Obras y Equipamientos.

Este año, cinco niños ceutíes -tres niños y dos niñas- serán los encargados de encender el alumbrado navideño. Con este gesto, la ciudad de Madrid quiere mostrar su apoyo a Ceuta ante la complicada situación que atraviesa la ciudad autónoma.

El alumbrado llegará a más de 250 emplazamientos en los 21 distritos de la ciudad. En total, 14 millones de bombillas harán que Madrid brille más que nunca.