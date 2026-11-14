El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la toma de posesión de Javier Fernández Ruiz. Ayuntamiento de Madrid

Javier Fernández, el nuevo jefe de la Policía local de Almeida con 41 años de experiencia y experto en derechos humanos

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LO ESENCIAL Las claves Javier Fernández Ruiz toma posesión como nuevo jefe superior de la Policía Municipal de Madrid tras 41 años en el Cuerpo y en sustitución del jubilado Óskar de Santos. Cuenta con una amplia trayectoria en diversas unidades policiales, es licenciado en Derecho, máster en Derechos Humanos y ha ejercido como docente en centros de formación de seguridad. Entre sus principales objetivos destacan la ampliación de competencias en investigación, la incorporación de nuevas tecnologías, la atención a menores y la protección de víctimas de violencia de género. El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha prometido aumentar la plantilla y mejorar los medios materiales de los más de 6.300 profesionales del Cuerpo.

Javier Fernández Ruiz lleva 41 años vistiendo el uniforme de la Policía Municipal de Madrid. Entró en el Cuerpo en 1985 como agente destinado en el distrito de Latina y, cuatro décadas después, ha alcanzado su máxima responsabilidad.

Este jueves ha tomado posesión como nuevo jefe superior de la Policía Municipal, en sustitución de Óskar de Santos, que se jubila.

Su trayectoria dentro del Cuerpo ha estado marcada por el paso por diferentes unidades y responsabilidades. Tras sus primeros destinos en Latina y como motorista en la Unidad de Servicios Especiales, trabajó en la Unidad de Seguridad 1 y en las de Vigilancia Administrativa, Investigación de Accidentes y Seguridad Central.

También pasó por la comisaría de Retiro y ocupó puestos de responsabilidad en el Mando Único de Emergencias.

Con el ascenso a puestos de mando, dirigió la Unidad Central de Investigación y la Unidad de Refuerzo a Distritos. Posteriormente, estuvo al frente de las unidades policiales de Centro Sur y Tetuán y ejerció como coordinador de Agentes Tutores, un servicio centrado en la protección y atención a menores.

Desde 2020 estaba al frente de la Comisaría General de la Zona Este y de la Comisaría Principal de Formación y Desarrollo, además de ejercer como mando adjunto al segundo jefe del Cuerpo. En este último puesto ha estado vinculado a la preparación de los nuevos agentes y a la formación continua de los policías municipales en activo.

Su perfil profesional también tiene una vertiente académica. Es licenciado en Derecho y cuenta con un máster en Derechos Humanos. Además, ha ejercido como profesor en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE) del Ayuntamiento de Madrid y en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE) de la Comunidad de Madrid.

A lo largo de su carrera ha recibido varias distinciones, entre ellas dos Cruces al Mérito y la Cruz de San Juan de la Policía Municipal de Madrid, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco de la Policía Nacional y la Medalla de la Policía Local de Zaragoza.

Los retos

Fernández Ruiz asume la jefatura con el objetivo de ampliar las competencias del Cuerpo en materia de seguridad e investigación, incorporar nuevas tecnologías y coordinar el crecimiento de la plantilla. También ha señalado como prioridades la investigación de la siniestralidad laboral, la protección de las víctimas de violencia de género y la atención a menores.

Otro de los retos será reforzar la coordinación con otros cuerpos y organismos, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, los juzgados y la Fiscalía, además de mantener la colaboración con servicios municipales como Bomberos y Samur-Protección Civil.

El nuevo jefe superior ha tomado posesión en un acto celebrado en el CIFSE y presidido por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y la delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, entre otras autoridades.

Durante su intervención, Fernández Ruiz ha reconocido sentir "una cierta sensación de vértigo" ante la responsabilidad de asumir el mando y ha destacado la vocación de servicio y la profesionalidad de los más de 6.300 profesionales que integran la plantilla, según los datos ofrecidos por Almeida.

También ha reivindicado la proximidad con los vecinos como base del trabajo policial. Por su parte, Almeida ha prometido ampliar los efectivos mediante los procesos selectivos que ya están en marcha y mejorar los medios materiales del Cuerpo. "Los mejores tienen que contar con los mejores recursos", ha señalado.

El alcalde también ha agradecido la labor de Óskar de Santos, que ingresó en la Policía Municipal en 1982 y asumió la jefatura superior en enero de 2022, así como la trayectoria de Fernando Martín, número dos del Cuerpo.