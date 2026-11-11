La ruta del cocido madrileño para probar hasta el 30 de noviembre: música, vino de Rioja y conciertos

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LO ESENCIAL Las claves Madrid acoge hasta el 30 de noviembre una ruta gastronómica que marida el tradicional cocido madrileño con vinos de la D.O.Ca. Rioja. La propuesta incluye menús para dos personas, con precios entre 68 y 81 euros, en locales emblemáticos como La Bola, Malacatín o Los Galayos. El Mercado de Vallehermoso ofrecerá degustaciones de vino los días 13 y 28 de noviembre y un sorteo de una experiencia gastronómica. Los sábados 14, 21 y 28 de noviembre habrá conciertos en directo a cargo de Rubén Pozo, exintegrante de Pereza.

Este noviembre tanto nacionales como extranjeros pueden disfrutar del clásico cocido madrileño acompañado de una botella de vino de Rioja en restaurantes destacados de la capital, como uno de los planes imperdibles del otoño al que son llamados aquellos que conservan la curiosidad por degustar un platillo del Madrid costumbrista en su versión original o reinterpretado.

Los comensales podrán disfrutar de un caldo intenso, amplificado por el sabor de la carne y acompañado de los diferentes sabores y estilos de vino. La experiencia gastronómica pensada para dos personas va desde los 68 hasta los 81 euros e incluye una botella de vino. Es "una oportunidad para explorar la diversidad de Rioja y encontrar nuevas combinaciones alrededor de uno de los platos más tradicionales de nuestra gastronomía", prometen desde Rioja, la denominación de origen más antigua de España.

El cocido madrileño es un platillo con mucha historia. Tuvo su origen en los grandes pucheros de barro que se arrimaban al recién fuego dominado. Un plato, con sus influencias de aquí y de allá, que viajó con Aníbal y sus elefantes a través de la península ibérica hacia los Andes. Una preparación que se dejó influir por los romanos y los judíos y se perfeccionó con la llegada de los árabes.

La degustación del platillo estará disponible desde ahora hasta el 30 de noviembre en restaurantes emblemáticos en zonas cercanas al centro histórico de Madrid como La Bola, Malacatín, La Rayúa, Los Galayos, Casa Jacinto o La Casa del Abuelo, entre otros. Además, quienes disfruten del menú maridado con Rioja podrán participar en un sorteo, que tiene por premio una experiencia gastronómica para cuatro personas en uno de los establecimientos participantes, acompañada de vinos de Rioja.

La Rioja también invita a disfrutar de una segunda propuesta de entretenimiento el 13 y 28 de noviembre, cuyo programa incluye descubrir los vinos de Denominación de Origen Calificada Rioja en el Mercado de Vallehermoso, uno de los espacios gastronómicos más vibrantes de la ciudad, así como descubrir sus vinos a través de un recorrido por algunos de los puestos más representativos del mercado.

También los sábados 14, 21 y 28 de noviembre Rioja pondrá banda sonora al mercado con una programación especial de conciertos en directo protagonizada por Rubén Pozo, exintegrante de Pereza.